Balkán kedysi, Ukrajina a Srbsko dnes, Slovensko potom. Kde a kam...

Paralela balkánskej vojny s dneškom, je očividná. Miloševič prijímal ruských dobrovolníkov pod zámienkou pravoslávnej spolupatričnosti vtedy a dnešný srbský prezident kupuje zbrane od Rusov, hoci usiluje o vstup do NATO a EÚ. Zbrane vyžadujú odbornú opateru. Tak by sa dostali do EÚ ruskí špecialisti, ako na Slovensku "opravári"" MIG ov...Mohli by a museli, to iba američania nesmú ku svojej technike, ktorú od nich kúpila Ficova vláda.

Keď nastal politický "odmäk" USA - ZSSR, američania v návale nadšenia uvolnili predaj špičkovej počítačovej techniky, ktorú armáda prísne strážila. Ja som bol prvý, kto viezol tento nebezpečný materiál z Viedne, do Moskvy. Obchodnú cenu mal asi 50 miliónov, politická sa vyčísliť nedá. Keď sa ma ruský colník spýtal, kde mám ten náklad, keď je korba poloprázdna, dostal som Božie vnuknutie. Povedal som, že ja mám iba elektrosúčiastky do obyčajných spotrebičov. Nemecký text nákladného listu bol dosť nezrozumiteľný. Asi to vezie ten za mnou...To mi možno zachránilo život, Keď sa z lesa za hranicami vynoril otrhaný a modrofialový nitrančan, pochopil som, že si to vypil za nás. Ale koniec príbehu nabudúce.

A teraz o Miloševičovej SFRJ. Neuvedomil som si, že žurnalista Andrej Bán, ktorého považujem za pána žurnalistu, publikoval v inom štáte a dodnes mám dojem, že novinársky záujem bol vtedy na Slovensku protikladný. Vlastne trvá dodnes u staršej generácie. Mladí už nie sú bigotní rusofili a preto ich Fico tak preklína. Stále menej ľudí sa ozýva na tému amerických preletov Slovenska za účelom bombardovania Juhoslávie. Za cenu jednoho mosta cez Dunaj,a niekoľkých mŕtvych omylom zasiahnutých, sa zabránilo genocíde jednoho národa.

Rovnako, ako chcú teraz zorganizovať odpor voči Putinovi, aby zabránili masakru, podobnému tomu,ktorý spôsobil Miloševič. Na ukážku a na rozveselenie jeden príbeh. Platili sme vtedy nemeckými markami. Po prejdení tisícov kilometrov, množstva štátov, sme na ceste do Kosova prechádzali asi 120 km úsekom Čiernej hory. Všade bez problémov, bez poplatkov atď. Iba na tom úseku ovládanom Miloševičovými ani neviem ako ich nazvať,/polícia s tankami a lietadlami/ sme platili po 5 markách za jedno policajtami vymyslené zastavenie. Vydelte si 120 mariek 5 timi. Toľkokrát nás zastavili na tom krátkom úseku. Na konci som už mával 5 markovkou z okna kabíny. Keď sa ma pýtal policajt, prekvapený, že ešte mi nenašiel chybu a už platím,povedal som že ja neviem za čo platím, ale on to isto vie. Raz nás zastavili na prudko stúpajúcej asi 40 km serpentíne, ktorú sme spätne videli. Modlili sme sa, aby sa auto s nákladom do kopca vôbec pohlo. Boli sme na nej sami. Dopravný predpis hovoril, že kolónu nesmieš zdržiavať. Po mojej otázke "začo" mi policajt vysvetlil. Zdržiavaš kolónu..Ty ju nevidíš, ale Ja ju vidím...

Vtedy môj šofér Igor. K. povedal historický výrok. Však tí Srbi sú iba preoblečení Rusi. Vedel čo hovorí, po našich jazdách Ruskom...Iba môj priateľ Vladimír, neobolševik, mi vysvetlil, že ako to je s Ruskom a USA, ktoré napadlo Saddáma H. a nedá sa mu veriť. Asi bol pre neobolševikov vrah tisícov Kurdov prijateľnejší. Teraz sa rodí rovnaký problém s rovnakými názormi. Uvidíme! Hlavne, že neobolševici vedia, ako to bolo a bude. Nedostať sa im do područia, rovná sa víťazstvu vo vojne.