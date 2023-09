Bude II.SNP s centrom vo Zvolene, pod vedením Fica? I s ruskou vojenskou pomocou, ako v 1968 r.?

Mečiar bledne závisťou. Dôchodcovské publikum, slovník, separátne oslavy, iba 20 - 30 rokov plus. Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá má spätný chod a kde neplatí Darwinova teória/85 % veriacich/.Použitie pästí, zúrivý prejav, vulgárnosť, ale našťastie ešte nie použitie kalašnikova, alebo snarjadu, ako v Rusku. Iba debaty, z ktorých je jasné, že taká Čaputová, Ódor, Heger, sa nemôžu rovnať s takým Mazurekom, Blahom, Kaliňákom a pod.

A Rusko je na dotyk. V Magadane /guľag na Sibíri/ ešte visí pozvánka na večierok s poznámkou - do tanca nám hrá ľahký guľomet...A budeme spievať slovenskú ľudovú "Bijú chlapci bijú, v Justičnej pivnici, všetci ľudia vravia, že sú politici."

Máme však na výber. Amatérov, ktorým sa to nepodarilo tak, ako to mysleli, alebo plejádu kriminálnikov a ich servis. Keď raz zavolali maršála Talleyranda počas francúzskej revolúcie k obloku pozrieť kto víťazí, s úsmevom povedal - no predsa naši...

Tak čo? Zasejeme v septembri na ďalších 40 rokov slobody a úspechov? Len aby zapršalo, lebo sa to neujme. A je neprípustné, aby niekto pľul na hroby našich dedov. Fico však zabudol byť konkrétny a prezradiť, kto je ten odľud.

A čože je taký Štokholmský syndróm proti Zvolenskému, kde sa nevyjadrovala iba láska k vrahom, ale skutočná láska fašistov ku protifašistickým bojovníkom a naopak. A tie družičky a družbovia...A svadobné dary! Kalašnikov, Nagan, Novičok atď.

Putin bol však aj našim inšpirátorom. Dal právo svojmu priateľovi kriminálnikovi Prigožinovi najímať uväznených vrahov a kriminálnikov do tzv. súkromnej armády pri boji za mier a cudzie územia. Je to vhodný príklad aj pre nás, ktorí chceme vymeniť "politických väzňov" za ich vyšetrovateľov, sudcov a /prokurátorov nie/ iných. Dať Pravde voľný priechod, nielen Moskovskej.

A zaveďme znovu povinné náboženstvo, Pionier, Komsomol, Hitlerjugend, šariju atď.,lebo nám deti vyrastú a budú mať vlastný rozum. Zatiaľ sa pozrime, ako nám z malého Dana vyrástol veľký Danko, alebo naopak. Vysoký príjem, strava nedostupná obyčajnému smrteľníkovi a aký je z neho parobok.

Taký rúči slovenský parobok, alebo junák, ráno vstáva obvykle už triezvy. Mojim vzorom je Janko S. z SNS, ale tej pravej. Zje porciu haluškov a zapije fľašou Moskovskej, aby nezabudol prychýliť sa tam k tomu dubisku, ako píše klasik. Potom si dá vedro žinčice a keď spláchne latrínu, ide do vlády zbíjať. Nie ako tí hlupáci na Západ a ešte pracovať. Nakazili už i Cigánov. To len tí zaostalí britskí podnikatelia platia všetkých rovnako, bez ohľadu na farbu. Potom nemajú také úspechy, ako my.

Problém je aj v tom, že časť Slovákov nevie že už nežije vo Veľkomoravskej ríši a časť Maďarov že nežije na Felvidéku. Vedenie ich strán im to úmyselne tají a nebyť kaviarne, ani to nezistia.

A teraz niečo z dejín. Počas bojov v II.sv. vojne proti fašizmu mal štvrtý ukrajinský front obrovské straty.V roku 2023 v bojoch proti mierotvorcom pri Bachmute utrpel štvrtý ukrajinský front ešte väčšie straty, lebo bojovali i ženy, deti a starci...

A vypočujte si slovo Advokátovo. Ak na to máte, tak Vás ochráni na 100 %. Aj tvrdením, že sa opaľujete pri Dunaji v noci, chodíte plávať na Saharu, živíte sa elektrickou ryžou a vlastníte šírič tmy, miesto baterky.