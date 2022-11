Doktori hoaxových vied, inžinieri fejkových skutočností a ďalší, sa vracajú. Aj my vraciame.

Ale sú tu ešte ťažšie a zložitejšie kombinácie, postavené umne na deformácii skutočnej pravdy. Táto počíta s dispozíciou prijímateľa, jeho IQ, vzdelaním, sociálnym prostredím, minulosťou atď. Vždy sú však originálni, senzační, protiprúdoví a pod. Nevadí, že v státisícovom balení.

Zvyčajne smerujú proti vedeckým záverom riadiacich inštitúcií a normálnemu úsudku. Kto by reagoval na normálny život, keď je tu fejsbúk a možnosť čokoľvek prehlásiť za pravdu a zostať v anonymite? Veď minulosť ukazuje, ako môžeme byť potrestaní za to, že dávame svoje meno pod svoje stanoviská a vyjadrenia.

Chutil Vám Ivermektín? Veď je určený pre zvieratá a človek je predsa tiež živočích. A keď ste náhodou nezomreli na covid, je to dôkaz, že sa jedná iba o nevinnú chrípočku, na ktorú zomrelo niekoľko stotisíc ľuďí , ale Vy ste predsa dôkazom, že medicína je alchýmia.

Alebo viera v postkomunistický boj za mier. Keď vyvraždíme celý národ /Ukrajina/, alebo polovicu /Sýria/ a krajinu zrovnáme so zemou, dosiahneme vytúžený mier. A kto s tým nesúhlasí, je na rade...

Sú však aj krajiny a ku počudovaniu i európske, ktoré púšťajú pretlak utečencov, aby v spolupráci s Kremľom vyvolali zhoršenie situácie. Napr. Srbsko, Maďarsko a iné. A úspešne, čoho je dôkazom slovensko - český hraničný konflikt.

A najnovšie sa chystá nový seriál TV o vietnamskej Štb, ktorá sa zmocnila slovenského "vládneho špeciálu" a odletela s uneseným zločincom priamo do Hanoja, Väznice. Všetko bez toho, aby o tom vedelo Ministerstvo vnútra, alebo Ministerstvo vonku.

Všetci konzumenti takýchto právd sa chystajú tej normálnej menšine, ale i tej "nenormálnej" , zvoliť politický systém, ktorý sme už mali na večné časy a kltorý vládne na východ od nás a ktorému sa Ukrajinci tak bránia.

A to všetko preto, že v 1968 mom roku nebol fejsbúk, internet , a tzv. sloboda prejavu, ktorá sa končí tam, kde ohrozujem iného. Ale kto by sa s tým zaoberal, keď sa nemusím podpísať a môžem svoje jedovaté sliny pľuť anonymne. Boli by sme sa poučili skôr. Signatári protestov v minulosti trpeli a strádali. Dnes je to zadarmo, ba dá sa na tom budovať i politická kariéra.