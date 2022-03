Hitlerov amatérsky fašizmus, kontra Putinov marxizmus.Rovnaký výsledok.

Ako som už písal, môj šofér Igor K. ,mimochodom rasista, nepriateľ balkánskych "cigánov" a pod., ale inak človek s úprimným srdcom /až na to zjednodušené myslenie/ vo svojej jednoduchosti povedal geniálnu charakteristiku. - Veď tí Srbi sú vlastne iba preoblečení Rusi! Žiadna charakteristika nebola presnejšia. Iba k nej pribudli preoblečení Etiópčania, Assadovi Sýrčania, Severní Kórejci a ešte ktosi. Skrátka tí, čo majú pravdu,/cca 4 ks/, oproti tým čo sa mýlia /140 ks/.Zároveň sú to tie "najrozvinutejšie" krajiny. Rozveselil ma predstavou čierneho Rusa - Etiopčana.

Ale dosť ideológie. Zlodej nemá národnosť, hulvát tiež, populisti takisto. Čiastočne ospravedlňujem populistov, ktorí z toho žijú a majú prospech. O extralige Putin, Lavrov a ešte niektorí, nehovorme. Sú to výšiny, na ktorých pochopenie nemáme. Ale taký Kajetán /Kičura/, murujúci zlatými tehlami, alebo tuším Bašternák s najdrahším autom sveta Bugatti Veyron, dokazujú, že sú tiež svetová "elita". A treba to vrátiť späť!

Keď bolo treba, boli sme jadrom EÚ, aby sme ju zradili, lebo populizmus žiadal. Kaliňák kúpil kvalitný rozťahovací plot na hranicu, aby zabránil rovnakým "migrantom" zo Sýrie chrániť si život u nás, pred ruským bombardovaním. No ale išlo o Sýrčanov, nám vzdialenejším ako Ukrajinci. Lenže tí, ktorí ich vytvárali, boli rovnakí Rusi, ako teraz. ras putinovci.

Ale k veci! Peter Pútnik Pellegrini podrobne zhrnul všetko čo neriešil 20 rokov.

Dôchodky treba zvýšiť o 100 %. Prídavky na deti rovnako. Pohonné hmoty zadarmo. DPH zrušme. Odborom /našim/ dajme vyššie právomoci. Platy zvýšme tiež o 100 %. Sestričky a lekári by mali tiež dostať raz toľko. A učitelia, lebo vychovávajú takých odborníkov, ako sme my. V politickej oblasti budeme spolupracovať s každým. kto má suroviny. Hoci aj s vrahom, ale radšej tým slovanským, vzájomným a ešte vražednejším. Zabudol som na stravu a oblečenie zadarmo, rozcvičku, pridelený úbor a heslá ...

A urobme si exkurziu do dejín. Vyspelé krajiny nikdy nevyzývali ku vraždeniu, hoci sa mu častokrát nevyhli. Začalo to až VOSR /Leninom/. Potom nasledoval Stalin a guľagy ako predchodcovia Hitlerových koncentrákov, Pionier a Komsomol ako vzory pre Hitlerjugend, Svetová proletárska revolúcia, ktorej mámeniu neodolalo veľa svetových popredných inteligentov. Proletári všetkých krajín sa spojili a vyprodukovali také zjavy, ako Gottwald, Zápotocký, ale i Kim Ir Sen, Mao Ce Tung, Pol Pot a iní. Dnes prebral štafetu plk. KGB Putin a vedie hybridnú /doteraz/ i skutočnú vojnu s tým, na koho ukáže prstom. Tragédiou sú však jeho prívrženci, spracovaní vylepšenou Goebbelsovskou propagandou. My všetci vieme, kto sú to. Dúfajme, že po tejto vojne už Demokrati pochopia, že demokraciu treba chrániť a kultivovať. Nie toleranciou zla....