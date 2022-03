Kto vyl s Nočnými vlkmi kedysi, vyje doteraz. Iba nepočuteľne...

Príroda je známa tým, že je prísne účelová, nič sa nedeje náhodne a bez príčiny. Z jej zákonitostí sa vymyká akurát človek a ešte málo nepochopiteľných javov. Jedným z nich je napr. nočný vlk, na rozdiel od Nočného vlka. Tento nezabíja iba z pocitu hladu, ako ostatné zverstvo, ale aj pre potešenie. Ako človek. Ako taký Putin. Nesúhlasíš? Nemáš právo na existenciu.

Korene jeho správania sú hlboko v režime, zvanom komunizmus. Už tuná vznikala vrstva privilegovaných. Plebs chodil do predajní Tuzex /so zahraničným tovarom a za tzv, bony obdivovať, čím to kapitalisti vykorisťujú. Privilegovaní to mali v tzv. Diplomatických predajniach na preukaz správneho komunistu a za bežnú menu. Nuž lepším ľuďom, väčšie výhody. Však sme za ne bojovali.

Títo ľudia, ktorí si privoňali ku výnimočnosti politickej a nie podnikateľskej alebo vedeckej, sú tu ešte medzi nami. Povážte! Jano, Fero, alebo Jožo je na mieste kde sa prideľujú benefity, na ktorých sa podielal celý národ. Ale keďže princíp pyramídovej hry nefunguje, tak si celonárodný produkt rozdelíme MY, ich priateiia. No kto iný má ešte právo?

Po zmene režimu bolo treba ich všetkých odstaviť od koryta na istú dobu. Ako mi povedal jeden z nich - dajte mi aspoň paušál na ekonomické činnosti a netrestajte ma. Budem spokojný. Bol to môj právny zástupca pre veci ekonomické, inak riadiaci oficier Štb. Stalo sa! Keďže sme netrestali, neodstavili, tak medzitým sa za Mečiara začali vracať a ovládli štát znovu.

20 rokov klamali a klamú dodnes, že preletom američanov cez Juhosláviu zahynulo omylom niekoľko civilov, za cenu zabránenia genocídy Kosovčanov. Rovnako, ako keď Rusi pri podpore prezidenta Assáda /bombardovanie/ páchali genocídu na Sýrčanoch. Dtto Bosna a Hercegovina. Skrátka, alebo nás budete milovať, alebo nebudete. Drobné prejavy nadradenosti, Veľkosrbského a Veľkoruského správania ani neuvádzam.

Títo všetci sú tu a my ich poznáme. Hanbia sa priznať k Putinovi, ako k jedinému reprezentantovi ich myšlienok. Nemôžu predsa priznať, že hybnou silou a hlavnou motiváciou je ich EGO. O tomto ma presvedčili moji priatelia napr. Vladimír, Paľo a ďalej neviem. Zato viem o množstve ostatných, hoci mali niektorí genézu ako český prezident Zeman. Ale i tak, klobúk dolu!

Dúfam, že Ukrajina to zmení. Je mi jej ľúto a ďakujem, že to robí aj za nás...