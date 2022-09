Mestský smog zvyšuje IQ.Nie však väčšine vrcholových športovcov a ich funkcionárov.

Ženský vrcholový šport je neškodný. Vzbudzovanie závisti napovedá viac o jednotlivých osobách a predstava o ich IQ je tiež nelichotivá. Horšie je to u mužov, minulých i súčasných vrcholových športovcoch a ich funkcionároch, ktorí musia zaujať stanovisko k jasným medzinárodným udalostiam. Tu v plnom rozsahu platí moja teória priamej úmery medzi telesným výkonom a IQ. Klobúk dolu pred tými, ktorým ani tréning, ani úspechy nepoškodili. Je ich dúfajme väčšina, ale pripomínajú mlčiacu väčšinu pozerajúcu sa na vyčíňanie lídrov tak ako v ekonomike a neprotestujú.

Ale je to predsa návrat "výnimočných" späť ku korytu. Niekto nerozumie tomu keď nazývajú Moniku Jankovskú, GP Trnku a Kováčika politickými väzňami? A ich spolupracovníkov?

A máme tu slovenské a iné paradoxy. Tí istí, ktorí bojujú o život ešte nenarodených detí, svojimi postojmi nahrávajú vraždeniu ukrajinských detí. Ten istý politik, ktorý odstránil Fica, umožní svojim sebaobdivom a láskou ku kamere jeho návrat.

Keď som sa v mojich začiatkoch cestou do Moskvy zastavil na Ukrajine, stretol som sa tam s podivným správaním, ktoré sa mi zdalo absurdné. Už som o tom písal, ale v zrkadle vojny to zmenilo význam. Parkovali sme pri hoteli na jedinom možnom mieste, ktoré však nebolo strážené. Okamžite nás oslovil miestny mafián, že nás za 10 dolárov postráži a ochráni. Nevedel som, či je to veľa, alebo málo. Môj skúsený šofér Igor povedal, že je to skoro zadarmo a v Moskve nás čakajú iné taxy. Podali sme si ruky a zmluva s diablom bola uzavretá. Zakrátko nato prišiel s rovnakou ponukou miestny okrskový policajt. Keď som mu mafiána popísal, zahrešil a povedal čosi že ho Kolja opäť predbehol, ale že je to seriózny gangster, suma je dobrá a nemusím sa báť. Popísal, čo by sa nám mohlo stať a určite by sa stalo, keby sme ponuku neprijali.

Všetko som nechal na Igora.Keby som ho tam nechal, určite by bol kyjevský tutti capi všetkých lotrov. Ale bol nesmierne skúsený a cestu poznal dokonale. Informácie že "tu som sr...l, a aj tu a aj tam, boli dôležité. Aj to, ktorí šašlykári robia šašlyk zo psa alebo mačky a ako sa to dá spoznať. Paradoxom je to, čo dokázal Putin. Dnes možno velí ten mafián tomu policajtovi vo vojenskej jednotke a spolu bránia svoju Ukrajinu. A funguje to. Vďaka Rasputinovi.

A späť k našim problémom. Ak vyhrá Putin a za odmenu zriadi Orbánovi opäť Rakúsko - Uhorsko tak budú naše ženy opäť Horné uhorky a chlapi butatóti? Naisto však vieme, že dnešná opozícia opustí Putina a prejde k Orbánovi.

A už len obdiv nad ruskou technikou. Strieľajú naslepo rakety, bomby a granáty, ktoré nemajú ubližovať civilom. Tieto keď zistia že letia na civilné obyvateľstvo, otočia sa a vyhľadajú fašistického vojaka, alebo pre istotu zrovnajú všetko so zemou.

P.S. Poslúchnite konečne tú Opozíciu, ktorá Vám chce zvýšiť príjmy a rôzne benefity o 100, 200,300 a viac percent. Jej minulé cca 30 ročné vládnutie to predsa dokazuje, že je to pravda, iba že to nestihli časovo. A teraz na to boli až dva roky.a žiadna kríza...