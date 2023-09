Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali.

Ten pach strachu a kýblov špiny vylievanej na všetkých okrem "našich", je cítiť už aj z obrazovky. Všetci ktorým klepli po prstoch klamú v sebaobrane, iba tí nie, ktorým na to ešte neprišli. V svorke je sila, jednotlivec je iba kriminálnik.

A prestala platiť riekanka - nech ťa para tlačí ! Tá môže byť drahý sluha, ale i zlý pán alebo obhajca. Jej skrotenie posunulo a ešte sa len chystá posunúť ľudstvo dopredu. Nazývame to premyslenou revolúciou. Dúfame, že od septembra príde druhá časť seriálu - Skrotenie zlej pary č.2.

V Hitparáde Narcisov a účinkujúcich v "Čo dokáže ulica", Matovič klesol za Kaliňáka a Mladých vlkov. Dzurinda s Bugárom ukázali, čo robia politické skúsenosti, ale asi márne.

Cirkev svätá a jej klérus na Slovensku popiera tvrdenia Biblie a Krista, ktorým verím i ja, že sme si všetci rovní, že sme na obraz Boží /ten teda dopadol/ a že Deklarácia ľudských práv je zdrap papiera. Nečudo, keď Ústav pamäti národa zistil, že je medzi nimi 20 % evidovaných členov Štb a X% neevidovaných, alebo neodhalených. Asi to budú páter Srholec a arcibiskup Bezák.

A spievať sa bude Žalm 363 a Nárek neveriaceho. Vydali Pastiersky list, adresovaný Mladým vlkom zo Súmračnej, aby zmenili stravovacie návyky. Keď stačí k nasýteniu 10 oviec a oni zahrdúsia 100 kusov oviec i baranov, tak hrozí kolaps celému slovenskému národnému salašníctvu. Veď môžeme prísť o náše jediné svetové prvenstvo - halušky so žinčicou.

A ešte prezradím jedno verejné prísne strážené tajomstvo, prečo tí hnusní Nemci majú tak vysoké platy a nízke ceny. Nemali tri vlády Fica a Sociálneho nacionalizmu , ani teórie, aké rozoberali GP Trnka s ministrom Počiatkom. Predchádzajúce 20 ročné vlády okrem krátkych prerušení, by v Nemecku nemohli ani v Lídli dokladať tovar, lebo by ich časom pre manko prepustili. A čakám na ďalšie vystúpenie Trio Papulos. Však ich poznáte. Vždy sa nasmejem. Jeden už odvolal prezidentku, druhý chce zaviesť kremeľské zákony atď.

A opäť vidím to, čo opisuje Andrej Bán. Vidím ruiny miest, kde som ochutnával s príjemnými fašistami miestne špeciality, počúval mestskú hudbu, tešil sa zo života ako miestni. Ale bol som iba pocestný, míňajúci túto pohodu. Ale viem si predstaviť, keby sa ich dnešný stav realizoval u nás...Otriaslo by to možno i milovníkmi mieru - Dankom, Ficom, Kaliňákom a spol. Možno i Čarnogurským alebo i Bielogurským...

