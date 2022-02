Neklame jedine Fico a jeho verný Piatok, Kaliňák...

Ak opomenieme dôležitosť a rozdiel medzi plusom a mínusom, majú vo všetkom pravdu. Ako príklad uvediem niekoľko tvrdení. Zdravotníctvo bolo vo výbornom stave. To len opozícia čosi hovorila o nízkych platoch, plesniach a infekciách Tiež o odchodoch do zahraničia..Školstvo bolo na čelnom mieste vo svete. Obedy boli zadarmo, vlaky tiež. Dialnica do Košíc slúžila, lebo musela. Mýto šlo štátu a nie nevýhodne kamarátom. Štátne rezervy mali taký nadbytok zlata, že so zlatými tehlami murovali. Tendre vyhrávali najlepší, nikto zato nemôže, že boli zhodou okoľností naši blízki. Spravodlivosť fungovala, lebo neúplatní Kaliňákoví policajti vyšetrovali, vyšetrovali a vyšetrovali. Dokonca, keď Rómovia páchali kriminalitu, dostali prepytujem po tej čiernej papuli. Ale keď sa nedopatrením dostalo niečo až na súd, tam to vyriešili a la Monika Jankovská.

A toto všetko spochybňovala vtedajšia opozícia, dnešná vládnuca koalícia. Fuj! Takto rozbiť funkčný štát! Toto sme chceli ? Kde je niečo zadarmo? Obrovská masa komunizmom očkovaných sa pýta - Dokedy? Pýta sa aj súdruh Blaha a preto je vysokoškolským pedagógom, aby mladej generácii vysvetlil, že My komunisti sme ľudia zvláštneho razenia a nikdy sa nevzdávame. Aspoň nie dovtedy, kým bude mať nenávisť a zloba zelenú...Respektíve kým bude čo a komu vziať. To je našou hybnou silou, životným mottom. Môj bolševický priateľ Vladimír má tiež najväčšie problémy s majetkom iných. Ochotne by žil bez neho, keby boli všetci chudobní. Aby boli všetci ako tak bohatí, to neunesie. Nikdy sa , nesnažil o zabezpečenie do budúcnosti. Kryje sa pseudotvrdením, že všetko zlo pochádza od ľudskej chamtivosti a preto súkromníci nastolili taký režim. Ako keby sme si nepamätali komunistov, ,ich chamtivosť a výhody. Každý ľavičiar skrýva svoju lenivosť za "zlým kapitalizmom". Ale tento kapitalizmus uspokojuje vo zvýšenej miere aj chudobu. Naklikajte si na gúgli, ako zbohatla vďaka nemu Čína, India atď. Kedysi Leninov NEP. Nie sú kapitalisti zlodeji napojení na štátny rozpočet, kryjúci sa za podnikateľov. Sú to podnikatelia , ktorí tvoria hodnoty. Vláda má iba 14 - 15 členov a nenosia peniaze do Štátneho rozpočtu, iba ich delia. Jednu tebe, jednu mne. Druhú tebe, dve mne. Tretiu tebe, tri mne...

Tak toto nemôže dlho trvať! Dochádzajú nám zásoby, chýba nový prírastok. A potom je tu OBROVSKY STRACH, z trestu za predchádzajúce bačovanie ./. A tiež si neviete predstaviť, koľko taký napr. Počiatkov majetok vyžaduje na údržbu. To všetko vzniklo za bačovania predchádzajúcej vlády / Ospravedlňujem sa pánovi Bačovi./. Preto musíme zapojiť do hry dôverčivé masy a vrátiť späť bývalé možnosti ktoré sme mali, keď vládol SMER. Našťastie, je tu obrovská masa, ktorú zaujíma kto a ako presvedčivo hovorí a nie čo je obsahom jeho rečí. Sú to voliči Hlasného Smeru, v spojení s fašistami. Ešte nedávno by podpora fašistov znamenala handicap..Dnes je pre niektorých dôkazom politickej "schopnosti". Nuž, časy sa menia. Teraz som v očakávaní spravodlivých rozsudkov. Musím sa poponáhľať, lebo po ďalších voľbách nebude kedy. V starom, osvedčenom režime sa ma na môj názor už ani pýtať nebudú a Čierna ruka, mafie bude úspešne vládnuť ďalej..

A ľavičiarska snaha o prerozdeľovanie je rozhodujúca. Keď sa minú prostriedky, počká sa až ich pravica vyprodukuje. Potom sa opäť čaká. Hlavne, že ľavica ich rozdeľuje. Vlastne ide o to a nie o službu masám....