Neohovárajte Putina, jediného obrancu mieru na svete! Dokončime agóniu "významných" komunistických lídrov.

Hrubá charakteristika. Na bieloruskom vokzale, / stanica v Moskve,/ pardon, hraniciach, sa sústreďujú obrovské masy obrancov mieru, s holubicami mieru v rukách. Každá je určená ukrajinským fašistom a ich americkým spojencom. Pre nedostatok automobilov, si požičali od armády tanky, na prevoz príručnej batožiny. Z druhej strany stoja krvaví fašistickí vrahovia, dokonca jeden z nich sa po...l. Ale jeho mama ho bleskurýchle umyla a dala mu cumeľ. O Američanoch netreba ani hovoriť. Veď preto sme sa s nimi spojili, ale to po voľbách dá strana SMER do poriadku a koho treba, do basy. Napadli Irak a prekazili Husseinovi možnosť zabiť ďalšie tisíce Kurdov. Tento argument používa súdruh priateľ Vladimír a všetci podobní. Obetovali Sýriu, potom Bielorusko a teraz Ukrajinu. Aj v Kosove amíci sa nepýtali a zastavili vraždenie, lebo kým by sa NATO dohodlo, nebolo by koho chrániť. Nápisy "Clinton je náš otec"dodnes pripomínajú naše nápisy o Dubčekovi.

Na túto ľudskú podskupinu američanov a iných lumpov máme doma dosť veľa odborníkov. Okrem súdruhov Blahu, Danka, Čarnogurského , Fica, Žilinku , priateľa Vladimíra, máme tu celé strany, ako súdruhov fašistov, Smer atď. Nemýliť si však s vyjadrením" "idem na stranu" lebo by mohlo spôsobiť katastrofu ..

Už Kosovo bolo hodnotené ako Miloševičov prejav nadvlády, čo sa teraz potvrdzuje /hodnotenie AV.

Momentálne riešim jednu obrovskú záhadu. Prečo rusofili musia byť zároveň prívrženci Stalina, vyznavači štátneho terorizmu, diktatúry, zákazu všetkého, čo priniesla nová doba. Napr. slobody tlače, zhromažďovania, vyznania, orientácie atď. Tých, ktorí sú vodcovia a majú z toho pocit moci, alebo prístup ku štátnemu rozpočtu kam neprispievajú, ale o to viac ho rozkrádajú,, chápem. Veď aj klasik Lenin povedal, že všetko ľudské mu je blízke. Teraz mám dilemu. Ruský národ milujem, ruskú kultúru tiež, hoci posledných 100 rokov vzniká pod pultom. Viete koľko príjemných vecí by mohlo vzniknúť, keby sme ten mier nemuseli brániť tankami? Čo stojí taký tank, alebo lietadlo? Možno aj viac, ako nejaká americká raketa s plochou dráhou letu. Ešte i názov má priliehavý - plochoj v ruštine znamená zlý. Výstižné.

Bol už taký pokus za Gorbačova, spolupracovať. Ale tí vlci z wolstrítu! Zabránili spolupráci a miesto tisícov luxusných vecí, sme sa vrátili ku zbraniam. A bolo to tak jednoduché! Ako sme to spravili MY.

A teraz niečo o slovanskej vzájomnosti. Napr. Srbi a Chorváti. Keby som popísal , ako Víťa, môj ochranca v Moskve, pravoslávny Rus v rakúskom žolde /našťastie/ "pomáhal" pravoslávnym Srbom v boji za hegemóniu v tzv. Juhoslávii /"dobrovoľec/, nemohli by ste jesť aj týždeň. Popritom bol však Víťa kúzelný mladý muž, dostatočne vzdelaný a už nie pamätník komunizmu. Ďalším príkladom je 1000 ročná skúsenosť Poliakov s Rusmi a množstva ďalších príkladov. Niečo týmto ľuďom chýba, resp. toho narcisizmu majú prebytok.

A ešte jedna rada. - tie prekrásne a nevinné deti skvelých rodičov si zaslúžia lepšiu budúcnosť, ako GUĽAG zvaný Ruská federácia, vedená 100 rokov psychopatmi....A bojím sa, že mŕtvi Ukrajinci nebudú vládať tancovať na európskych koncertoch Solidarity. a ani ich to nebude zaujímať.

Milí rusofili! Odporúčam vziať do ruky Atlas sveta a pozrieť, s kým všetkým máte pravdu. 140 hlasujúcich štátov proti 5 tim. Ale ste si vedomí, kto to je? Rusko, Bielorusko, Sýria, Kórea a ešte ktosi. A to chcete povedať, že môžu mať pravdu tí, čo sú proti nim? Veď keby sa náš volič nepomýlil, patrili by sme medzi nich aj my. Ale, ako som povedal, SMER to všetko napraví.

Práve som zachytil vyjadrenie kozmetického nepodarku menom Monika Beňová. Som rád, že je v zhode s Ficovým Piatkom / /postava ako Kaliňák s Ficom z Robinsona Crusoa/, ale i so Štvrtkom, /Blaha/, Stredom /Erik Tomáš/, Utorkom /Blanár/ a tou Nedeľou /Beňová"/ aby sme jej toľko neubližovali./.

A jedna ukážka rozdielu v prístupe k problémom. Pri cestách Ruskom som poznal, že nedostatok nafty ale i čerpacích staníc môže mať katastrofálne následky. Zároveň sme zistili, že nafta je pre miestnych vedľajším zdrojom príjmov. A tak sme spojili príjemné s užitočným a kupovali a kupovali. O bločkoch sa nikomu ani nesnívalo. Asi ani nevedeli, čo to je. Raz, počas čečenskej vojny ťahali jednotky OMON /špec. vojenský útvar/ rozstrieľané tanky do opravárenských závodov. Jedna takáto kolóna bočila na odpočívadlo. Zabočili sme za ňou, v snahe kúpiť naftu. Mali so sebou cisternový voz. Zrazu, než sme zastali, vybehol oproti nám asi 2 m OMON ák, oficier s pištoľou. Ty kakoj, chuj, bljať atď. Použil väčšinu svojej slovnej zásoby...Ja tebja chotel rosstreljať. A že to myslí vážne, dokázal niekoľkými výstrelmi do vzduchu. Keď zistil, že chceme iba naftu, tak sa aj s mužstvom rozrehotal a dal cisterne povel, naplniť nám všetko až dovrchu. Nemal som odvahu spýtať sa ako vždy, čím budeme platiť. Keď si vypýtal americké cigarety Marlboro, čo tam bola tvrdá valuta, dali sme mu všetky, ktoré sme mali na takéto príležitosti. Veď s tou naftou sme mohli obehnúť zemeguľu niekoľkokrát. Ale za život to stálo..Po otázke _ prečo nás chcel - rosstreljať - povedal. Veď ste cudzinci, bljať..... .

Putin,Putin,Rasputin..Názov vhodný na pesničku. . .