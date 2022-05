Očakávame Putinov prejav k sympatizantom v Slovenskom parlamente. Zelenského sme už počuli.

Smer, Hlas a Vlastenci SR nemohli si ani vypočuť tie ukrajinské lži, ktorým verí málokto. Čína, S.Kórea, Kuba, Rusko, Irán atď., tiež také hlúposti ani nedovolia, ostatných asi 150 mýliacich sa v OSN netreba brať do úvahy.

Teraz v rámci dejinných zvyklostí, očakávame výzvu. Genosse Adolf H. vyzval všetkých sympatizantov na spoluprácu a pomoc, Čína poskytla na Kóreu dobrovoľníkov, Fidel Castro atď.Čakáme, že svetový obranca mieru Putin, urobí to isté.

Mám živú predstavu, ako sa hlási Fico do údernej dobrovoľníckej jednotky napr. v Mariupole a vyrieši to Rusom okamžite. Zaľahne ukrajinský guľomet vlastným telom. Česť jeho pamiatke! Ale takí Blaha, Danko, Marčok ale i Čarnogurskí a ostatní rusofili asi nebudú zaostávať. Hrdinsky pobijú zvyšné ženy aj s deťmi, lebo by z nich mohli vyrásť ďalší fašisti, namiesto mierotvorcu Putina, ktorý sa im musí brániť. Už teraz vidno, že niektoré deti plačú od zlosti. Keby boli dostatočne veľké a udržali kalašnikova bohvie, či sa nezachovajú ako Zelenskij, ktorý neváhal s prepadnutím Ruska.. Muži samozrejme padnú v boji. Myslím Ukrofašistov.

Zaujímavé je, ako temné sily všade na svete vyžadujú tmu, neinformovanosť, utajenie a pod. V ruských dejinách sa o to osvetlenie pokúsila Raisa Gorbačovová s manželom, ale dopadlo to s nimi ako vždy, keď mali Rusi dobrý úmysel. Napriek najlepším úmyslom, lebo tie nemajú nikde na území bývalého ZSSR a jeho satelitov, šancu. Taká Marie Le Pen prizná polovinu lebo vyrástla na prehnitom Západe, Kórea neprizná nič a Mečiar s Ficom iba to, čo novinárskym prostitútkam musia dovoliť.

Ťažko sa kradne, nedovolene súloží, pácha priestupky, pod verejným osvetlením. Preto poznám Jill Bidenovú i keď nie osobne, manželky prezidentov Bushovú, Clintonovú, Trumpovú atď.Ale i ostatné významné ženy. Demokratické novinárske prostitútky napriek ich vládam a nadriadeným to zaručujú. Ako sa však dozvedieť o rodinných pomeroch diktátorov a ich pomocníkov? Koho majú za manželky, aké a koľko majú detí, kde študujú a aký majú spravodlivo nadobudnutý majetok, či im manželky odpustili "gavalierske dobrodružstvá" /Clinton/ a pod. Mám obavy, že sa to dá dozvedieť iba raz a potom spáchať samovraždu sám a dobrovolne, ako ju mal novinár spáchať povinne a s pomocou...

P.S. Keď nezabral inzerát - "Vymením mŕtveho Ukrajinca za bandasku nafty" /iba do počtu cca 45 miliónov/, treba skúsiť heslo - Ukrajinu do každého postkomunistického štátu! Kolaborantských vlád sa tu nájde nekonečne mnoho. A nepomôže ani Dobrý anjel, ktorého "omylom" zastrelíme, lebo bol prvý nekomunistický. A znovu sa vraciam ku Miloševičovi, Karadžičovi a ďalším vrahom v Juhoslávii, ktorí to dotiahli až po Medzinárodný súd pre ľudské práva v Haagu. Táto generálka genocídy Kosovčanov im nevyšla, hoci si mysleli že zničenie mostu v Novom Sade je horšie, ako zničenie jednoho národa. Dúfajme, že sa nepodarí ani genocída Ukrajiny, hoci jej drukujú tí istí rusofili. A zabudol som ešte na prvý ruský nácvik - ruské bombardovanie Sýrie, ktoré tiež malo úspech u priateľa Vladimíra. Bolo dôkazom, že vzdelanie bolševizmu škodí. Ale Haag čaká a čaká...

