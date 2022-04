Osloboďme Švédsko a Fínsko /postupne EÚ/ od fašistov, ako na Ukrajine...

Najskôr si objasnime jeden slovenský jav, ktorý by sme mohli nazvať následky postbolševizmu. Napr. postoj môjho súdruha priateľa Vladimíra. Jedná sa o intelektuála, ktorý má na to glejt. Vysokoškolský diplom z "dobrých časov", keď stačilo poslúchať. Miloševič, Mladič, Karadžič boli chlapci . beťári oproti vražednej UCK a ďalších opozičných zoskupení. Fakticky všetkých Jugoslávskych republík, i tej našej "autonómnej Vojvodiny". Pravdu o situácii písal jeden z mála čestných novinárov /Andrej Bán/, ale dodnes s tým veľmi na Slovensku nepochodil. /Následky Víťazného Februára 1948/.. Celá rusofilná scéna tvrdí, že Miloševič bojoval proti UCK, hoci tá vznikla na obranu pred ním. Takéto "pravdy" majú skoro všetci, dodnes a odsudzujú prelety Američanov nad Juhosláviou, ktorí chceli zastaviť genocídu a vraždenie. Stačí pritom čítať nápisy v Kosove. Kto vie čítať a kto tam bol. OSN veci nepomohla.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A teraz niečo o Švédoch a Fínoch. Je úplne NESLÝCHANÉ, že si dovoľujú akýsi krok, bez súhlasu Kremľa, t.j. Putina. Fašistické vlády Švédska a Fínska brzdia mierový proces.Už dávno malo byť Švédsko a Fínsko oslobodené a malo vyzerať ako Ukrajina. Putin mal výnimku zo slušnosti a preto mohol "oslobodiť" Čečensko, Gruzínsko, Podnestersko, Karabach, Krym, Ukrajinu atď. Dokonca pomôcť Sýrii s humánnym bombardovaním.

Celá rusofilná scéna u nás, ale i vo svete /tam aspoň za ruské peniaze/ bola pohoršená, čo si to dovoľujú.Približovanie NATO, slobodné voľby a podobné svinstvá. Zdá sa, že až taký export Slobody, ako na Ukrajine nečakali. Ale , nuž čo. Ukrajinskí fašisti napadli pokojné Rusko a zato zasluhujú potrestanie. Šoroš a Amerika dostali príučku, ktorú všetky matky s deťmi pochopili. Iba tí hnusní muži nie. Ale brata, pokiaľ nie si Rus, si nevyberáš. Zabiť ho však môžeš.

A teraz sa chcú Švédi a Fíni dostať do našej situácie a zakryť sa dáždnikom NATO. Ako MY. Nie sme si však istí, či nebudeme potrestaní rovnako. Veď sa už pracuje na tom, aby sa veci vrátili do čias Sovietskeho zväzu...Zabudli ste už, aký bol dostatok všetkého, ako nemocnice nemali pleseň, ako boli lacné lokomotívy, cement sme mali ku každému obedu atď. A deň mal 25 hodín a plán sa plnil na 463 % .alebo podobne. Záležalo na straníckej príslušnosti.

Dnes je situácia obdobná. Keď si pozrieme tváre na pozadí Ficových tlačoviek, vidíme, ako prebytok inteligencie z nich odkvapkáva a až po skončení sa dostávajú do riadneho stavu. Chcem vidieť tých Švédov a Fínov, ako čelia týmto nositeľom Pravdy. Asi ju hodia do koša. Preto sa držme pri zemi! Dôverujme Rusku a Číne, prípadne Kórey, Madurovi a Castrovcom, lebo oni sú nositelia krajších popopopopozajtrajškov. A poďme si zademonštrovať do Belehradu, na podporu Putina.! Všetky Smery sú už tam, spolu s ich extrémistickými spojencami. Aspoň duševnou účasťou. A streľme si na holubice mieru. Sú lacné, majú dobrú chuť a hlavne sú zbytočné...

A všimnime si podobu medzi Ficom a Putinom. Fico nevie za čo je obvinený a ani tomu nerozumie. Docent práv. Desiatky spolukriminálnikov mu nič nehovoria, hoci im šéfoval. Putin zase nevie z čoho ho obviňujú, napriek fotodokumentácii, osobným návštevám, svedectvám politických lídrov a pod. Ale vždy sa dá vybrať jeden príklad proti množstvu iných, ako môj súdruh priateľ. Volá sa to teória indukcie - z jedného faktu urobíme pravdu keď sa nám hodí do svetonázoru, oproti 100 faktom, z ktorých usúdime na pravdu.my a nazýva sa to teória dedukcie...Chudák minister Korčok. Keby mal naprávať všetky chyby svojho predchodcu, tak by do smrti iba opravoval.

P.S. Videli sme opäť cca 20 Kubíkov odpadu. Boli to Franta Kubíkov, Ferda Kubíkov, Jarda Kubíkov a ďalší, ako v tej českej pesničke o rodine Kubíkovcov. Iba sa volali SMER a hlavný Kubík sa volal Fico. Nemilosrdne odvolal a sľúbil potrestanie tejto vlády, za chyby, ktoré sa napáchali za ostatné jeho 3 vlády. Má pravdu. Voliť ho budú masy inteligentov, ktorí robia "křoví" na tlačovkách, plus masy pracujúcich, ktorí nám priniesli Víťazný Február 1948, demokraciu a blahobyt, ako v našom vzore - Rusku.

..