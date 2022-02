Pán prezident, ja Adolf Putin /a Fico/ odchádzame. Iba o tom nevieme...

Keď sme vyhlásili komunizmus za zločinecký režim, mal nasledovať trest ako za zločin. My sme boli veľkorysí a počúvali sme na - nie sme ako oni, alebo podobné hlúposti. Môj súdruh priateľ napr. omilostil štbákov, akože to boli nevinní alebo zavedení chlapci a tí mŕtvi sa povraždili sami, v Jáchymovoch, baniach atď. Nuž nemal som z generála Lorincza dobrý pocit. Doplatil na to jedine pán Budaj, ktorý padol ako kariérna obeť. Vedeli, že je ich prekážkou a že ako by postupoval. Ako teraz, čiže najlepšie. Nikto si neuvedomil, že si súdruhovia tak vlastne chystajú predpolie z ktorého dobyjú celú republiku..Stačilo ich odstaviť od určitých funkcií a nechať so symbolickým trestom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kedˇ Putin podržal sýrsky a Bieloruský režim , ešte sme netušili, že tu vzniká diabolská únia. Oni sa s tým netajili, iba nám sa nechcelo veriť. Tajomník Strany R. Schuster sa stal prezidentom, deti funkcionárov KSČ oligarchami /štúdium na MGIMO, Moskva/ a pod. Aj Putin je oficier KGB, iba sa s tým netají. A tak sme prišli o ôsmy najvyspelejší štát - ČSR, aby sme mohli klesnúť na 48 miesto. Spojenie s Čechmi sme mohli zachovať, aj keby sme hospodárili každý zvlášť. Ale keď zlodej je národným symbolom, /Jánošík/, masový vrah Tiso uctievaný, prečo by Danko a Fico mali byť iní a zrieknuť sa štátneho rozpočtu alebo i vodcovstva. Slovenskóóóó...A opäť sme u tých, čo z toho profitujú. Prečo však ich ostatní voliči podporujú, nie je jasné.

A tak sme sa utolerovali. Gangstri vyžadujú rozhodného protivníka. Možno preto je Amerika taká neobľúbená, lebo robí i preventívne opatrenia, pochopenie ktorých časom zmizne, alebo pre nedostatok IQ sú nepochopené.

A tak sme dostali lekciu od najslabšieho, ale najmorálnejšej Ukrajiny, kde aj komici prevyšujú politikov...