Putinov sovietsky človek Lavrov, minister zemetrasenia, klamal tak krásne, až dostal tik na tvári.

Nikto z nás si neuvedomoval, že Miloševič a jeho kamarila skúšajú, ako by to bolo, keby. Už vtedy mali podporu nepriateľských síl, ktoré chceli uviesť do života svoje mocenské a silové koncepcie. Uvedomme si, kto ich podporoval, alebo iba im neodporoval a máme delenie sveta na slušný /viac-menej/ a ten ostatný. Vo svojom antiamerikanizme sme konečne zjednotili týmto fígľom Smer, Hlas, fašistov a všetkých trpiacich pod jarmom "Američanov" u nás.

Spomeňme si na prelet amerických lietadiel za účelom bombardovania bývalej Juhoslávie. . Mali rovnakú dilemu, ako v Hirošime a Nagasaki. Tiež sa museli rozhodnúť na obetu jednotlivcov, alebo miliónov. Japonská armáda /kvantungská - 1mil. mužov/ sa rozhodla bojovať do posledného. Preto prišlo ku Hirošime a Nagasaki. Rusi a komunisti zneužili číslo mŕtvych Japoncov a nezverejnili nikdy čislo zachránených. Iba obetí. Rozhodujúce teraz bolo, že Amerika nezabrala Kosovo, tak ako Rusko Krym.

Zaujímavý je postoj ľavičiarov. Vo svojej nenávisti voči Američanom, boli ochotní akceptovať genocídu Albáncov, ktorí boli lojálni a mierni občania, počas vodcovstva umierneného lídra Ibrahima Rugovu. To sa zmenilo. Miloševič, za podpory európskych ľavičiarov odpísal Slovincov, Chorvátov, Bosniakov, Albáncov atď. Vidíte tú paralelu s Putinom a jeho vládnucim národom? NATO stálo v pozore keď vraždil v Srebrenici a Kosove. Môj súdruh priateľ, ktorého som zobral na miesto činu /Vojvodina/ a miestny činiteľ mu slovensky popísal zverstvá páchané /vtedy/ najviac na " Šiptaroch" t.j. Albáncoch, všetko poprel a oznámil, že ON pozná Pravdu.... Tak, ako dnes pri Putinovi. Až potom vznikol odpor UCK, na ktorý sa dalo vyhovoriť ako na príčinu, hoci bol dôsledkom. Vyjadroval sa k tomu vtedy jediný čestný novinár Andrej Bán, ktorý si pre presnosť zobral i tlmočníka. Ale nemal na popularitu novinárov z Rudého práva a podobných...

Američania nebrali do úvahy nič, iba obete. Bez súhlasu OSN /zbytočného, lebo "Čína a Rusko" by ho odsabotovali/", zastavili genocídu. Už vtedy bolo od Boha šťastie, že Miloševič nemal atómové zbrane. Určite by nimi iba nehrozil, tak ako Putin. Ale i tak, nie sme si istí..

Keď Prištinu bolo treba obchádzať /zničený most/, čudoval som sa, prečo sa s tými Američanmi tak vlečieme. Ako som už písal, kolóna tankov a obrnených vozidiel šla krok - sun - krok. Vysvitlo, že ju riadi miestny blázon s paličkou a americkí oficieri mu vojenským pozdravom vzdávajú česť. Tak som sa i ja vyklonil a zasalutoval. Miestni mi vysvetlili, že srbskí policajti mu znásilnili a zabili ženu a dve dcéry. Necítite podobu s tou Ukrajinou? O kúsok ďalej bol školský autobus na úteku do Čiernej hory. Dostal plný zásah a donedávna /možno i dnes/ bol v horskej serpentíne na pamiatku i s nápisom, kto ho zasiahol Údaje o mŕtvych deťoch sa rozchádzali, na medzinárodnom súde v Haagu sa s touto nepresnosťou útočníci hájili.Boli to nie Srbi, ale Miloševičovi druhovia. Tak ako dnes to nie sú Rusi, ale Putinovi kumpáni.

Takže takto vyzerala generálna skúška ktorá nevyšla, lebo Miloševič nemal atómové zbrane, na rozdiel od Putina. Ale účel bol splnený. Všetci argumentovali tým, že Američania napadli tiež niektoré štáty /Irak, Sýriu, Kosovo atď./ Iba zamlčali, že v tých štátoch boli u moci vrahovia a ich obete mali byť rovnaké, ako obete Ukrajinské, vytvorené Ras putinom..A to je číra lož..

A generálny prokurátor Maroš Žilinka "nevidí dôvod vyjadrovať sa ku konaniu cudzích prezidentov". Tak takýto postoj vyvolal všetky vojny. U nás zatiaľ iba úspech Kotlebu, Mazureka, Fica, Pellegriniho, Slotu a pod. Ale uvidíme, či neprekonajú všetkých týchto "mierotvorcov".

P.S. Dostal som SMS ku od súdruha priateľa Vladimíra. Vraj prečítaj si o Budapešti 1956. Rovnaký scenár /ruské tanky masakrovali civilistov/, ako teraz Ras putinove na Ukrajine. Nič o tom, prečo Maďari tak nenávideli Brežneva, iba ich niekedy nenáležité a kruté reakcie.Čakáte pravdu od propagandy keď objektívne vysvetlenie bolo zakázané? Lebo cenzúra? Mám to chápať, že to Putinovi dáva právo masakrovať Ukrajinské deti a matky teraz dodatočne? Po toľkých rokoch?

Príčina je rovnaká. Putin - oficier KGB je bez postihu ďalej vodcom, tak ako u nás štbáci, moskovskí "žiaci", gen.Lorinc, nepotrestaný Mečiar, Lexa a ešte niekoľko sto ďalších / v podstate celé bývalé vedenie štátu/. Zdá sa, že bolševik je nezničiteľný...