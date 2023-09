Kto bude na Slovensku voliť stranu, ktorej lídri sú 1/3 v base, 2/3 na ceste do basy a 3/3 chce návrat ku korytu ?

V čom je najväčší problém súčasnosti? Vysvetlenie je jednoduché. Putin so svojimi "súkromnými armádami" produkuje utečencov i migrantov. Prostredníctvom svojich honelníkov Orbána, Fica, Danka, Čarnogurského, Kaliňáka atď. rozkladá Demokraciu v Európe a jeho sympatizanti v spolupráci s fašistami nehľadajú riešenie, ale komplikácie.

Je nanajvýš nepochopiteľné, prečo tí utečenci pred vojnou i biedou ohrozujú svetový unikát - slovenskú lásku fašistov ku Zväzu protifašistických bojovníkov a naopak. Vrahov i ich obetí. Slušných ľudí a Smeru.

Väčší strach majú už len ortodoxní KDH pred gayami a lesbami a podobnou pliagou. To ich ospravedlňuje. Nemienia byť hlupákmi ako celá Európska únia, veď majú vzor Putina. A skanzen, zvaný Kremeľ. Zatiaľ hrozí väčšie nebezpečie z jeho prívržencov, ako z utečencov a migrantov. A neviete čo bude po ich likvidácii nasledovať? Likvidácia LGBTI, vedúca úloha strany Smer a jej nový generalissimus, vodca národov Mazurek, Fico a pod.Ale aj nesmrteľná Werichova karikatúra "žadatele několika státnich cen a kapitánskych výložiek kpt. Danka a generála SNP," veterána" Suju. Opäť podľa Wericha - dají li mi medaili, nebo nedají li mi medaily...

A nedostatky vo výchove napráva Kaliňák. Videli sme lekciu z výchovy síce rovnakého ako on, ale aj tí slušní dostali na solar plexus. Potom je jasné, že aj jeho kolegovia inej orientácie sa ju boja priznať a paradoxne bojujú proti členom vlastnej orientácie. Boja sa, aby nezažili ozajstnú smrť, tak ako na Zámockej ulici. Takto vyzerá sloboda, ľudské práva, alebo obraz Boží prispôsobený osobným predstavám. Opäť sa budeme báť jeden druhého, slabší silnejšieho, správne orientovaný toho iného? Už taký "velikán" ako Chruščov to pochopil /nikto nemôže zato, aký sa narodil/. Putin to však vrátil.

Duel Čert kontra Diabol, je nerozhodný. Ale aspoň má podporu KDH, ktorému nevadí vzor slovenskej rodiny - 11 matiek, 1 otec, ale prežíva traumu čo robia tí iní, keď ich nevidíme...

A Stalinov prokurátor Vyšinskij sa na slovensku volá - ani to nenapíšem, lebo ma zažaluje. Kedysi sme ako deti milovali vtip - kto chce vidieť Idiota, nech príde do riaditeľne. Dnes do Parlamentu. Dostojevskij s tým nemá nič spoločné.