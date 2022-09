Svetová verejnosť čaká netrpezlivo na Putinov pohreb. Chce ho porovnať s kráľovnou Alžbetou.

Poznala matka Murphyová Borisa Kollára? Zdá sa že áno, lebo povedala že je ľahšie hlásať to, čo človek urobí, ako urobiť to, čo človek hlása.Problémom však je, že rusofili, antivaxeri, fejsbúkoví hoaxeri,a hejteri väčšinou netušia, kto tá matka Murphyová vlastne je. Pritom sa v literatúre väčšinou vyznajú a vedia presne, čo je to liter a túra. A ovládajú i cudzie jazyky. Vedia čo je to három deci, ...tvoju mať, aj imbecil.

Podľa ľavičiarov každého druhu a aj extrémistov bola Alžbeta II. imperátorka, kolonizátorka a vykorisťovateľka v ríši, kde slnko nezapadá. Že nemala v týchto disciplínach moc, ktorú mala iba vláda Veľkej Británie, nevadí. Aj tak stojí za opľutie. Odporcom dala slobodu, ale väčšina sa vrátila pod jej kvočkine krídla vo forme commonwealtu, alebo Spoločenstva národov. Dodnes sú na vedúcich miestach, ba i v kráľovskej rodine tzv. farební.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je to podobné, ako keď ruskí cári i dnešní súdruhovia cári núkali sibírskym Kalmykom, Tunguzom, Evenkom atď. vrátenie plynu, nafty a nesmierneho nerastného i rastného bohatstva a oni ho asi nechceli. Ani odškodné. Nie ako vypočítaví americkí indiáni, alebo austrálski domorodci a iní, ktorí dostali štátne ospravedlnenie a istú formu náhrady.Sibírčania asi od veľkej radosti zabudli aj vlastný jazyk a prijali ruštinu. Pretože v Rusku je sloboda tlače, demokracia, prístup ku všetkým informáciam, môžete si tam ísť tieto fakty overiť. Ale nevďačné ľudstvo - vedia to iba vo Vennezuele, na Kube, S.Kórey, Číne, Vietname a to je asi všetko. Ostatných cca 140 členov OSN sú poblúdilci, veriaci zločinnej EÚ a NATO. Ešte aj také Srbsko vie, že pravda /nie Komsomoľská/ je v moskovskej stoličnej.

A v súťaži "Milujem chudobné Slovensko" vedie naša Opozícia, každého druhu. Akurát si nepamätá, čo robila posledných 20 rokov keď bola vo vedení štátu. Nuž, ale vtedy sa nekradlo. Každý mal Rollexky, sídlo na Zbojníckom vŕšku, haciendy a nemovitosti v cudzine, kam iba navštevovanie stálo niekoľkoročný príjem nášho priemerného dôchodcu. A hlavne tí sa snažia o návrat starých časov. To len teraz za asi 2 - 3 roky vznikla takáto bieda.

Keď sa stretnú dvaja právnici, okamžite vzniknú štyri, ale i viac právnych názorov a všetky sú správne a niektoré ešte správnejšie. Spýtajte sa na to nášho geniálneho docenta práv. Väčšinou víťazí ten kto má z toho najväčší prospech za pomoci ďalších zložiek Spravodlivosti. Teraz píšem o vlastnej skúsenosti, ktorú môžem listinne doložiť a ktorá mi urobila peklo na zemi. Je neuveriteľné, že pri tejto /nemôžem vymenovať všetky epitetony ornans alebo prívlastky ozdobné/ktoré táto vláda dostáva, ale faktom je, že ľady sa pohli...

A zase z iného súdka. Viete že Internet zhorel po uverejnení zadku Darinky Rolincovej, ktorej vek sa už dlhšie pohybuje opačným smerom? Alebo z rečí Roberta Fica o politických väzňoch? A najnovšia policajná správa hovorí, že nad Ukrajinou zostrelili holubicu mieru. Bola biela a v zobáčiku mala akúsi zeleň. Zisťujú, kto bol ten pytliak.

A márne tipujem, ktorí admin. blogu je opozičník. Pochybností a podložených, mám viacero.

Ešte trochu škodoradosti. Aj Pepíci majú problém, nielen my bačovia. S akýmsi bocianím hniezdom. Čo nevedia, že bociany sú mimoriadne chránený druh? Ako u nás väčšina dobrých ftákov. Preto ten zúfalý boj o ich záchranu.

A ľutujem každého,, kto si v budúcnosti vezme drahú nevestu s 11 timi deťmi. Stane sa samovrahom, alebo členom Smer - odina, ako som už raz písal. A môže čakať iba zradu a neveru.