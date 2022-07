Tajné služby zistili, že Putin mal iné vzory ako Petra Veľkého.

Všetci si spočiatku mysleli, že vzorom bol Peter Veľký. Možno spočiatku. Ale zistilo sa, že názov "král" pochádza z mena Karl, t.č. panovníka na území Franskej ríše. Tiež sa volal Karl a tiež Veľký. Ale! Mal syna, ktorý sa volal Pipin Krátky. Teraz sa urýchlene skúma, či mal byť pôvodný názov Putin Veľký, alebo Putin Krátky.

Čo vás napadne pri slove Liliputan ? Je to podivné, ale mňa špeciálna operácia a jej Počiatok. Balkánsky Liliputan zvaný Miloševič i so svojim Lavrovom a Šojgunom, alias Mladičom a Karadžičom viedli "špeciálne operácie" Kosovo, Okrajina a ďalšie. Než sa prepracovali na súd pre ľudské práva v Haagu. Zostali po nich iba súdruh Blaha a môj súdruh priateľ Vladimír.Ale nimi neotrasie nejaký ten fakt, alebo dôkaz. Napr. " Miloševič bojoval proti UCK", hoci tá vznikla na obranu pred ním. A sýrski utečenci pred ruským bombardovaním sú migranti ktorí nechceli prijať bombu na hlavu. Do Európy sa nevojdú /Kaliňák/ lebo ich je milión. Teraz sa ich vošlo 10 miliónov a ešte chýbajú.

Nikto ale neveril, že Kremeľ zájde až tak ďaleko. Ani naši rusofili. Vedia, že keby ho verejne kritizovali, nebudú mať šancu vo voľbách a k návratu spätne ku korytám. Akí sme boli dobrí. Ani stovky Kuciakov neobjasnia všetko. Stačí povedať, že Kováčik, Kočner, Jankovská a spol. sú "politickí" a tie naše peniaze si zaslúžili. V prípade nutnosti ich donesú z domu, kým všetko prehrmí a začnú znovu.

Jedno riešenie tu však je. Títo Slováci by mali Putina poprosiť o odstrel niekoľkých ukrajincov, miesto trápnych medveďov. Mimoriadne zaslúžilí by mohli dostať povolenie aj na odstrel niekoľkých žien a detí do 15 rokov. Ako už bolo dobre! Diaľnicou do Košíc, nemocnice bez plesní, energie skoro zadarmo a na večné časy.A toto všetko dnešná vláda zničila za 2 roky. 30 ročné výsledky!

Ale medzičasom sme zaznamenali i nejaké úspechy. Zasiahnutý fašistický obchodný dom v Kremenčuku bol úspech a plno nakupujúcich fašistov a fašistiek s ďeťmi išlo do raja patriarchu Kirilla. Aspoň takéto drobné víťazstvá. Sme svetoví. Sociálnu demokraciu máme ako vo Švédsku a dodržiavanie zákona ako v Zimbabwe. Ale asi bude ešte horšie. Ja už mám zbalené...