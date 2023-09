Tankisti z ĽSNS, Pravej i Ľavej SNS a ich spojenci, zaradili spiatočku ako Prigožin a dali sa na cestu dobytia bratislavskej kaviarne.

Otočili SMER1, ale i 2 a vzali /zatiaľ nácvik/ útokom, menované kaviarne. Ukázalo sa, že to bol výborný ťah, lebo boli plné Čaputiek, Šimečkov, Hegerov, Letanovských a hlavne Šorošových agentov. Chceli zapojiť aj KDH, ale to sa ešte nerozhodlo, či je chlapec, alebo dievča. Inak to však vedia, dokonca predpisujú, čo kto má byť. Žiaden pochod za Demokraciu, iba za akési mŕtvolky a nazeranie do intimity a súkromia, ako Putin.

Keby demagógia a nepravda kvitli, Slovensko by pod kvetmi nebolo ani vidieť. Iba sem tam ten kaktus. Ale "Vstanú noví bojovníci /román od A.Zápotockého/ Vlastne už vstali. Taký Ľubo Belák, možno kvalitný umelec, ale protežant komunizmu, vo svojom blogu sa sebakriticky nazýva menejcenným. Kto by proti tomu namietal, alebo i proti tým, ktorých preferuje. No otvorene už komunistov nepresadzuje, lebo sú rozptýlení do množstva strán. Dojal ma temer k slzám a asi mu kúpim tú fľašu za 26 000 Euro čo NAKA zadržala jeho vzorom. Možno mi dá okoštovať. Keď kráľoval za devízy, a multiotecko s nimi kšeftoval, ja som na tzv," Devízový prísľub" za úplatok mal celých 150 šilingov, ktoré som v letný večer na Westbahnhofe hneď minul na vtedy nedostupnú Coca Colu a chcel sa vrátiť späť.Našťastie ma príbuzní "zradcovia ČSSR a KSČ" odhovorili a videl som prekrásnu Viedeň, mesto tých hnusných kapitalistických vykorisťovateľov.

Dnes mám ale iné starosti. Opustím prípadne po voľbách v istom prípade toto Náhorné Uhorsko /nemýliť si s Náhorným Karabachom/ ? Už sa mi nechce. A zmluvy ako Skytol mi pripomínajú " Na večné časy a nikdy inak".

A zdá sa, že v posledných blogoch som strelil do hniezda sršňov. Ktosi, kto sa sám hanbí predstaviť pravým menom, prejavil znalosť o Bohu tak dôkladnú, že vedel aj jeho adresu, národnosť a stravovacie zvyky, ale mňa obvinil z totálnej neznalosti, hrubiánstva a ešte z čohosi, čomu som ani nerozumel. Chápem, že sa ľudia boja smrti /keby tak mohol spovedník rozprávať/ a majú preto rôzne teórie. Inú on, inú ja, inú Číňan, inú Islamista, inú komsomolec a inú fašista. Ja iba nie som schopný veriť 2023 ročnej teórii, presadzovanej donedávna ohňom a mečom a dodnes nútením detí veriť niečomu, čo sú schopné pochopiť až v dospelosti. Ale robili to aj Hitlerjugend, spomínaný Pionier a Komsomol, alebo dnes detskí vojaci v Afrike. Dajme deťom výber, ale aj nám dospelým...