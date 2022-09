Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová?

Generácia tzv. postkomunistických pohrobkov preoblečených za Demokratov, opäť šíri svoju propagandu. Je kontraproduktívne a demaskujúce oslavovať či Biľaka, alebo Husáka. Tak začali podrývať Demokraciu, ktorá im to jediná umožňuje, poukazovaním iba na jej nedostatky, ktoré sami rozmnožovali, šírili a spôsobovali.

Medzi predchádzajúcou generáciou nebolo toľko prívržencov totality a boli i také zjavy ako Palach a spol., ktorí obetovali za pravdu viac, ako sa žiada dnes. Snaha postkomunistov o výsadné postavenie / osobitné tzv.Diplomatické predajne, Tuzex atď / je pochopiteľná. Lojálna inteligencia, držitelia preukazu KSČ, alebo ich priatelia,sa podieľali na výsadách a potichu kolaborovali. Kto chcel výhody, musel. Kto bol "nechcený" poznalo sa ihneď.Preto napr. súdruh priateľ Vladimír, nesúdruh Palo a ďalší keď nastal prevrat a každý bol odkázaný na kruté zmeny, stali sa nepriateľmi dneška a zástancami minulosti. Ale vyčítať burčiaku že nie je dobrým vínom je smiešne, ale účinné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo však temer polovica obyvateľov SR túži po bývalých úspechoch socializmu - najlacnejšie lokomotívy, najlepšie autá, najviac cementu na jedného obyvateľa, ocele a pod., Tí čo boli podplácaní režimom, prosím. Ale tí ostatní sú medicínski klienti. Ale vieme aké zdravotníctvo nám zanechali. Ako hovorí jeden súdruh, lepšie ako v USA. Aj to je možné, ale treba zamlčať zárobok.

A prečo naši športovci nevyžadujú od ruských kolegov rovnakú športovú neutralitu, keďže vedia že väčšina z nich súhlasí s Putinovským zdôvodnením vraždenia? Asi by nás tak draho nemohli predať.

Musíme však uznať, že generácia v strednom veku a primerane vzdelaná už dosahuje svetovú úroveň. Našim snehuliakom konkuruje iba Orbán a jeho tragický vzťah ku Kremľu. Pri sledovaní ich propagandy prídete k záveru, že Ukrajinci asi zabíjajú svojich ľudí, aby poškodili Putinovi. Bola by to replika príbehu Katyňského lesa. Vygúglite si ho! Stojí to zato. Tiež to bola asi generálka urobiť z celého sveta hlupákov. Možno sa to podarí na "mierovej misii"na Ukrajine. Určite však u skoro polovici Slovákov.

Komplikuje to tvrdenie, že ukrajinci ostreľujú ruských vojakov v ukrajinskej atómovej elektrárni, čo znamená nebezpečie pre celý svet. A možno je to i pravda, iba zabudli vysvetliť, čo robia ruskí vojaci v ukrajinskej AE. Takáto ich propaganda je väčšinová.

Pichli do osieho hniezda a zistili, že je to hniezdo sršňov a práve tých smrteľne nebezpečných...