Vylúčia naši kresťanskí demokrati spolu s klérom pápeža z cirkvi svätej pre neznalosť Biblie a jeho progresívne názory?

Prečo každý veriaci európskeho typu je odsúdený ako cestujúci do Pekla a Pápež s ním? Lebo sme Slovkatolíci Tisovského rodu? Je trápne, nechať sa obhajovať ateistom. Väčšina, kto má dieru do hlavy zvanú ústa, snaží sa ňou vychŕliť kýble špiny. Nevie, že i na seba. 20 % pokles veriacich je tu a my vieme i prečo. Putin a Islamisti, náš vzor!

Fascinuje ma namemorovaný guľometný prejav opozície, len nechápem, prečo im pri prejave tí zbytoční moderátori skáču do reči. Chcú referendum o zatvorení TV? Alebo zavedenie moskovského modelu? Kto dráždi hada bosou nohou...

Veriaci, ktorí majú namierené Smerom do basy, sú jasní. Nechce sa im tam, hoci by im tam bolo veselo, Majú tam už množstvo čestných, nevinných priateľov, svojich nominantov. Ale čo ostatní? Ale keď sa lukratívne uživia americkí Amiši, svetoví Jehovisti, prečo by sa nemali slovenskí kresťanskí vladykovia? Teda aspoň ich honáci či honelníci stáda božieho? Ja som už čerta videl.

Nápadne sa podobal na politika na ktorého myslíte i Vy. Otvoril som TV a on začal kričať nielen na svojho spoludiskutéra, ale aj na mňa. A vysielal signály celému Peklu - tešte sa, ja Vám ich tam pošlem nepočítane. ..

Ale principiálnou otázkou zostáva, prečo je Pápež kacírom. Birmovaný je, propaguje Bibliu, lásku k blížnemu ako k sebe samému /ešte to!/, že sme všetci dietkami božími a na jeho obraz, že treba pomáhať slabším atď. Ale to som už vyčerpal moje znalosti z katechizmu, ktorého som sa ako dieťa povinne na otcov príkaz zúčastňoval. Matka bola nehodná ateistka.

Ale tam, kde vládne špeciály unášajú Vietnamcov, a tajné služby sú tak tajné, že nevedia kto za nich podpísal medzinárodnú korešpondenciu a nikto to nevie zistiť /Remiáš, Kuciak, Lexa/, sú zázraky na dennom poriadku. Nepovažujete za zázrak, že to bahno ktoré sa snažíme neumelo vyčistiť, tu nevznikalo za posledné 3 roky, ale od Mečiarovej karpatskej demokracie, po Ficovu podkarpatskú a nie len posledné roky?Dtto, ak si niekto myslí, že Hamran si pozval migrantov, znížil počty policajtov a EÚ nadiktoval svoj názor, mal by navštíviť psychiatra, alebo nechať politiku.

A resumé? Parlamentný plat, prístup ku štátnemu rozpočtu, pocit moci, má prednosť pred pápežom, Bibliou, charakterom, etikou atď, Veď sa vyspovedáme, aby sme mohli pokračovať. Ale čo my ateisti?