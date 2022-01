Žiaden Djokovič, žiaden Fico s maskou, žiadna výnimka.

Pojem Slobody je medzi Východom a Západom Európy rôzny. Západná časť očkovaním získava slobodu, východná časť ju " stráca. Príčinu nájdete na nespochybniteľnom médiu - na Internete....

Žiaden vedec, ani špičkoví znalci nepublikujú hoaxy. O to viac sa snažia Blaha, Fico, Mazurek a ostatní "supervedci". Majú k dispozícii vlastný "výskum", vlastné názory a presvedčenie. A masy idú za nimi...Inštalatéri, mechanici, murári. ..Netreba ich však podceňovať, oni sú soľou zeme, iba sú manipulovaní osobnými záujmami politikov, ktorí sa boja basy,alebo chcú opäť kľúče od štátnej kasy.

Je však možné spochybniť Pythagorovu vetu, Einsteinovu teóriu rrelativity a nakoniec všetky vedecké výsledky. Nie, žeby sme im všetkým rozumeli, ale spochybniť ich môžeme. Viete aký to má blahodárny vplyv na takého človiečika?

Za komunizmu mali vedci a celý ich servis biľag darmožráčov.Veď čo vôbec takí vedci robia? Sedia v pohodlí, pijú kávičky a vymýšľajú....Ale taký robotník. Ten pracuje do úmoru, aby splnil normu na 100. 200,300 % alebo i viac. Čo ho je po synchrofazotróne, a podobných panských huncútstvach?

Našťastie toto dedičstvo komunizmu majú väčšinou krajiny európskeho Východu. Takí Srbi chcú úroveň Nemecka, ale bezprácne. Zbrane kupujú od Ruska, a pritom sa usilujú o vstup do EÚ a NATO...Djokovič má tiež vlastný názor, čo je správne. Iba sa netreba zapájať iba v príjemných a finančne výhodných akciách, ale i v tých ostatných.

A ako na to.Veda posúva poznanie. Ale môžeme ísť aj inou cestou. Neverme vedcom! Z miliónov prípadov sa mýlili v desiatkach alebo i viac prípadoch. Pre niekoho je to dôkaz škodlivosti.tých 90 %.Našťastie máme slobodu a taký Djokovič môže založiť trucligu, Djokovič -kontra svet ,rusofili môžu ísť do Ruska, antivaxeri umrieť. Pre nás je dôležité, že naši vládni činitelia /nie všetci/ nepodliehajú popisovaným bludom. Ešte by potešilo, keby všetci samopoškodzovatelia si hradili náklady z vlastného /fajčiari na pľúcnom oddelení, alkoholici na internom, antivaxeri na kyslíkovom atď/. Považujem za krivdu, že ma nútia byť s nimi solidární, keď vakcína stojí 19 Euro a pľúcne oddelenie 13 000 Euro.

Bolo by treba zrušiť vedu! Víťazný proletariát Vám vysvetlí výhody...Už to vyskúšal.