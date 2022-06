Obhajca je na SR často fiktívny, lebo vysoké percento je v skutočnosti spolupáchateľom.

Ukážka fígľov, podobných Fígeľovým fígľom pri vyznamenaniach udeľovaných prezidentkou SR je o obdive Tisovej farskej republiky.a jej pohrobkoch. Táto však pojednáva o financiách, nie o ideológii.

Najskôr sa treba dostať do kontaktu s cudzími peniazmi a majetkom. Najlepšie so štátnym rozpočtom, v ktorom sú Vaše dane, poplatky, odvody atď. Tie, ktoré už neusledujete. A teraz jedna ukážka a návod. Aby ste sa stali čistým 1 milionárom, treba ukradnúť 2 milióny, lebo suma sa kráti vždy cca o polovicu, pre obhajcu alebo i obhajcov, ktorí za ňu sú ochotní urobiť čokoľvek. Niekedy sa delí táto suma ďalej. "Obhajcovia majú "náklady" na vyšetrovateľov, sudcov, prokurátorov a ďalších spolupracovníkov.

Potom berieme ako samozrejmé, že Remiášov vrah chodí na pivo, Monika Jankovská na dovolenky na jachte, Mečiarove amnestie bránia odhaleniu, Vietnamec lieta na vládnom špeciály, high society murujú zlatými tehlami a v štátnych poľovníckych chatkách sa bezplatne kujú pikle a pijú kukle.

Inak sa nemôže stať, že obeť a ohlasovateľ kriminálnej udalosti je "iba" svedok a autor napr. krádeže iba "podozrivá neznáma" osoba. A že páni obhajcovia majú prístup do spisov a postihnutý "iba svedok", nie. V takom prípade neprekvapuje, že si obhajcovia s vyšetrovateľmi tykajú, žartujú a hovoria v inotajoch. Veď z honoráru môžu byť viacerí nasýtení.

Popisovaná situácia tu vládla počas panovania " sociálnej demokracie" Smeru a jeho hybridov, ako klubu milionárov. Za Mečiara tiež. Až teraz sa Justícia približuje potkýnavo k princípom Spravodlivosti. Preto ten zúfalý odpor krkavcov a netopierov a ich oprávnený strach z následkov, ktorý už čiastočne vidíme.

Prečo to ide tak ťažko a pomaly? Už v starom Ríme bol Sklav /Slovan/, synonymom otroka. Všetky fakty ktoré uvádzam, môžem zdokumentovať na vlastnej skúsenosti a so zachovaných písomností. Ale už sú tu prvé lastovičky. Prví zatvorení, prvé zhabania majetku, hoci sa ešte stále čaká, kým ho páchateľ neprevedie na spoľahlivé osoby. Nuž, dlhodobý zavedený systém kladie odpor. Vrátia sa opäť sociálni demokrati s obrovskými majetkami nadobudnutými vládnutím a sľubovaním? Ešteže máme možnosť porovnať aký boli "výborní"...Ľud sa mal dobre, prostredníctvom svojich volených zástupcov. Ako za komunizmu, alebo v hitparáde. Kto krajšie spieva, toho národ chcieva. Tak hovorí aj nárečie. Kto by chcel tích, čo chcú pracovať? Vy pracujte a my to budeme rozdeľovať, ako tretia cesta alebo smer...