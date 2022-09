Prečo súdruh Blaha a ďalší birmovaní otvárajú šampanské. Zomrela nepriateľka.

Zomrela posledná predstaviteľka kontinuity medzi starou a novou epochou Európy. Všetci sme ju sledovali počas jej 70 ročného vládnutia a žasli nad jej krutosťou a odmietavosťou. Nakoniec , musela zodpovedať predstavám komunistov a pod., tak ako Západná Európa z jej plnými priekopami hladných nezamestnaných. Aj v osobnom živote bola ďaleko za takým napr. Borisom Kollárom.

O ostatných ľavicových a extrémistických predstaviteľoch nevieme nič a preto nám môžu nahovoriť čokoľvek, čo aj robia.Je nepochopiteľné, že tí slizkí novinárski hadi odmietajú zverejňovať rodinné pozadie tých "najpokrokovejších" lídrov a zverejňujú iba tých záporných, ktorí však s tým nemajú problém. Asi prečo je to tak? Kto miluje tmu a nejasnosť?

Ale našťastie sú tu vodcovia a ich prívrženci, ktorí keď neprijímaš ich predstavu o mieri a usporiadaní spoločnosti, tak Ťa jednoducho zabijú. Na X spôsobov a v najlepšom prípade dajú zavrieť na 15 - 25 rokov. Vedia, že zo psa slanina nebude.

Preto im nedávajme túto možnosť a po vzore skoro polovice slovenského obyvateľstva sa im podriaďme. V žiadnom prípade sa neriaďme príkladom fašistických Ukrajincov, lebo to vyžaduje i čiastočné obete a mohlo by to zmeniť aj tvár sveta na krajšiu a príjemnejšiu..A uznajte, že menej kradnutia menej diktatúry môže znamenať i viac našej osobnej chudoby.

P.S. Dúfam, že sa opäť nepokazí počítač čítanosti. Alebo sa už jedná o umelú inteligenciu v praxi?