Boj o slová

Vojna je špeciálnou operáciou, okupant je osloboditeľom, obranca je fašistom, rabovanie je novou kultúrou, vrah je mierotvorcom, ..., atď.

Uvediem nenápadný malý príklad, s veľkým dosahom. V pravidelnej televíznej relácií Téma dňa na TA3 v pondelok večer 11.4.2022 v diskusii s poslancom Tomášom Valáškom a bývalým ministrom obrany za SNS Petrom Gajdošom povedal spomínaný exminister s vážnym rozhorčením, hnevom a smútkom spomínaný minister, že na Ukrajine „... prebieha vražedný boj medzi bratskými národmi ...“.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tvrdenie odznelo v závere debaty a v debatnom zhone na to nereagoval ani poslanec ani redaktor. V čom je problém? Problém je v tom, že to nie je pravda. V tvrdení ministra sú na tom Ukrajina a Rusko rovnocenne. V skutočnosti neprebieha vražedný boj medzi bratskými národmi, ale vojská jedného štátu vraždia ľudí susedného štátu a nie naopak a nie vzájomne. Nie je to boj medzi dvoma účastníkmi, ale boj jedného z nich proti druhému. Je to jednostranná vojna. A to je veľký rozdiel. Zdánlivo maličkosť. Takými maličkosťami to začína.

Pozor na slová. Prebieha boj aj o slová.