List pre ženícha

Keď si ženích, chvejúc sa vzrušením pred svadobným obradom, obliekal sako, všimol si v jeho vrecku zložený kúsok papiera....bol to list...

"Drahý synček,

niektorá žena môže byť dobrou manželkou a iná dobrou matkou. Ak nájdeš takú, ktorá je dobrou manželkou aj matkou, správaj sa k nej ako ku kráľovnej. Takáto žena je poklad!

Miesto míňania peňazí na dokonalý vzhľad a dlhé štíhle nohy si váž ženu, ktorá je tu vždy pre teba!

Nenechaj ju robiť všetky domáce práce! Nie je to jej osud. Pomôž jej, ako len budeš môcť!

Synu, nikdy neusiluj o svet, v ktorom vládnu peniaze. Keď hovoríš, že si hlavou rodiny, nemysli na peniaze, ktoré zarábaš... Mysli na hrdý úsmev tvojej manželky, keď sa na teba pozerá!

Nikdy nezdvihni ruku na žiadnu ženu! Ale neubližuj ani jej duši! Fyzická bolesť je nič v porovnaní s ranou, ktorú môžeš spôsobiť jej srdcu.

V živote nie je nič krajšie, ako keď prídeš domov unavený z práce a privíta ťa usmievavá, nežná manželka a šťastné malé dieťa!

Keď sme boli malí, tvoj otec mi hádzal do okna kamienky, aby som na chvíľu vyšla von. Tak veľmi som mu chýbala, chcel ma vidieť!

Syn môj, nikdy neporovnávaj svoju ženu s inými ženami! Pomysli na množstvo mužov, ktorých stretáva, ale nikdy ťa k žiadnemu z nich neprirovnáva!

S tvojím otcom sme vždy spoločne riešili naše problémy a nikdy sme nedovolili, aby sa dostali medzi nás!!!

Synu, nauč sa byť vždy nablízku svojej žene, aby sa ti mohla vyplakať na ramene, kedykoľvek to bude potrebovať!

Synu, vždy pamätaj na mňa a na svojho otca. Aj ked si založíte rodinu. Mnohí dospelí zabúdajú na svojich rodičov...

Tvoja matka."

(Neznámy autor)



Preložené od Istvanné Rác