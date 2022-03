Deň 32 a 33: Vyjednávanie s Putinom je otrava a ďalšie informácie o vražde Borisa Nemcova

Pravdepodobne ste si v našich médiách všimli informáciu, že Roman Abramovič sprostredkovával vyjednávania medzi Ruskom a Ukrajinou, a že mal byť priotrávený neznámou látkou. Pokúsim sa pripojiť pár detailov, ktoré mi prišli zaujímavé. Správu ako prvý priniesol The Wall Street Journal, podľa ktorého sa stretnutie medzi Abramovičom za ruskú stranu a ukrajinskými diplomatmi malo odohrať v Kyjeve 3. marca. Po stretnutí mali Abramovič a dvaja ukrajinskí vyjednávači rovnaké zdravotné problémy- podráždené oči, problémy s videním a zapálenú pokožku. Na stretnutí pritom všetci traja pili len vodu a jedli čokoládu. Nič viac. To je všetko, čo vieme naisto. WSJ vo svojej správe tvrdil, že o otravu mohli zorganizovať "hardlineri" v Kremli, ktorí si priali prekaziť vyjednávanie. Pre BBC sa zase vyjadrili americké zdroje, podľa ktorých sa nejednalo o jed, ale o "environmentálne faktory", podobne sa vyjadril aj úradník z kancelárie ukrajinského prezidenta.

Do toho ale prišlo vyjadrenie investigatívnej organizácie Bellingcat, podľa ktorého bol jeden z členov Bellingcatu požiadaný, aby pomohol zorganizovať vyšetrenie celej udalosti expertmi na chemické bojové látky. Títo odborníci vykonali šetrenie na mieste a došli k záveru, že sa pravdepodobne jednalo o úmyselnú otravu chemickou zbraňou. Jednalo sa podľa nich buď o zlúčeninu s obsahom porfirínu, organofosfát, alebo bližšie neuršenú bicyklickú zlúčeninu. Len pre doplnenie, Novičok, známa nervovo-paralytická látka, ktorá bola použitá na otravu Sergeja Skripaľa aj Alexeja Navaľného patrí práve medzi organofosfáty. Podľa Bellingcatu bola dávka jedu úmyselne nízka, aby útok slúžil ako varovanie.

Celá situácia je veľmi zvláštna. Na jednej strane ju americká aj ukrajinská administratíva popreli, Abramovič sa vyjadril, že mal symptómy, ktoré vyzerajú ako úmyselná otrava a Rusko zatiaľ radšej mlčí. Je pochopiteľné, prečo by Ukrajina aj USA bola radšej, keby sa nepotvrdilo, že došlo k použitiu chemických zbraní- takýto útok by veľmi komplikoval akékoľvek ďalšie vyjednávanie. Na druhej strane, Bellingcat je známy veľmi dôkladnými vyšetrovaniami, ktoré sa ukázali ako spoľahlivé. Variante s otravou podľa mňa nahráva aj ďalšia informácia z okolia Romana Abramoviča, a síce že doniesol Putinovi ručne písaný list od prezidenta Zelenského, ktorý mal obsahovať podmienky mieru, alebo aspoň prímeria. Putina vraj list rozzúril a mal odpovedať, že Ukrajincov zničí. Pokiaľ tomu je tak, a zatiaľ sa jedná o nepotvrdené informácie, zdá sa logické, že niekto z ruskej strany by chcel ďalšie jednania sabotovať.

Koniec "denacifikácie"?

À propos jednania, Financial Times uverejnili informácie o priebehu vyjednávania medzi Ruskom a Ukrajinou, podľa ktorých už Rusko nepožaduje denacifikáciu, demilitarizáciu ani záruky ohľadne používania ruského jazyka na Ukrajine. Výmenou za to Ukrajina nebude žiadať o členstvo v NATO, nebude vyvíjať jadrové zbrane ani na jej území nebudú žiadne cudzie základne. Členstvo v EÚ by ale bolo možné. Ukrajina by zároveň mala získať bezpečnostné záruky od viacerých krajín, vrátane Ruska, USA, Kanady, Nemecka, či Poľska. Ak by podmienky boli nastavené takto, jednalo by sa podľa mňa o uznanie porážky zo strany Ruska, hoci len uznanie mlčky. Na druhej strane, Rusko si bude zrejme chcieť ponechať Krym a bude požadovať uznanie separatistických republík na Donbase. Je isté, že s týmto by Ukrajina nesúhlasila, takže sa podľa môjho názoru nemôžeme tešiť na skoré uzatvorenie mieru.

Ešte raz Bellingcat

Bellingcat včera zverejnil ešte jeden report, a to o skupine dôstojníkov kontrarozviedky, či skôr tajnej polície FSB, ktorí sledovali Alexeja Navaľného v čase, keď bol otrávený novičokom. Tá istá skupina, ktorá sledovala Navaľného sa mala podieľať na predpokladanej otrave ruského opozičného politika a novinára Vladimíra Kara-Murzu a básnika Dmitrija Bykova. Teraz ale Bellingcat prišiel s odhalením, že tá istá skupina z FSB sledovala pred smrťou aj Borisa Nemcova.

Nemcov bol zastrelený štyrmi ranami z pištole len pár desiatok metrov od múrov Kremľa a za jeho vraždu bolo odsúdených päť Čečencov. Výsledok oficiálneho vyšetrovania je považovaný za, mierne povedané, kontroverzný, keďže toto vyšetrovanie končí u zmienených Čečencov, ktorí patrili ku Kadyrovcom a o hľadanie objednávateľa sa vyšetrovatelia ani nepokúšali. Za zvlášť veľkú náhodu považujem, že šiesty čečenský podozrivý sa pri zatýkaní, údajne omylom, odpálil ručným granátom. Zlé jazyky hovoria, že než sa mu stala táto nehoda, tak sa odmietal k vražde priznať.

Oficiálna historka o tom, že Nemcova zabilo päť Čečencov za 15 miliónov rubľov (alebo preto, že sa Nemcov zastával protiislamských karikatúr v Charlie Hebdo, vyberte si) dostáva teraz vďaka vyšetrovaniu Bellingcatu v spolupráci s The Insider a BBC ďalšie trhliny. Tím čekistov z FSB Nemcova mal sledovať od mája 2014 do februára 2015 na všetkých jeho cestách do regiónov mimo Moskvu. Jediná cesta, pri ktorej nebol v tomto období sledovaný bola Nemcovova posledná cesta pred vraždou do Jaroslavle. Toto sledovanie pri mimo-moskovských cestách prebiehalo aj u Navaľného pred jeho otrávením a kľúčovou osobou v ňom bol dôstojník FSB Valerij Sucharev, ktorý sledoval aj Nemcova, vždy s ďalším príslušníkom FSB. Bellingcat tieto informácie zistil vďaka uniknutým údajom o pasažieroch civilných letov a vlakov v Rusku. V tíme FSB pri sledovaní Nemcova ale chýbal chemický expert, ktorý sa vyskytol pri sledovaní Navaľného. Je preto možné, že Nemcova FSB nemala nikdy v úmysle otráviť, alebo sa po naštudovaní jeho rutinných zvyklostí rozhodla, že otrava by nebola vykonateľná.

Bellingcat podrobne popísal 13 ciest pri ktorých Nemcova sledoval Sucharev, vždy s ďalším dôstojníkom, pričom sa im podarilo zmapovať aj to, že si dôstojníci FSB objednávali cestovné lístky tesne po tom, čo si ich objednal Nemcov. Sucharev sa zdá byť v reťazci dôstojníkov, ktorí sledovali opozičníkov najvyššie postavený a Bellingcat získal údaje o jeho telefónnych hovoroch, ktorými mohol dávať príkazy ďalším dôstojníkom FSB, ktorí sa podieľali na otrave Navaľného vrátane Olega Tajakina presláveného v prípade Navaľnyj. Ďalší kagebašnik Alexej Krivoščekov, ktorý Suchareva často doprevádzal sa taktiež podieľal na sledovaní Navaľného a Bellingcatu sa podarilo zistiť napríklad to, že vyštudoval na Suvorovovom vojenskom učilisku v Moskve a potom študoval na Inštitúte kryptografie FSB. Tieto zistenia prinášajú mnoho ďalších otázok, napríklad či bola FSB zahrnutá do plánovania Nemcovovej vraždy, alebo ako je možné, že si nevšimli pri svojej práci Čečencov, ktorí podľa oficiálnej verzie mali Nemcova pred vraždou tiež sledovať? A prečo sledovanie náhle prestalo len pár dní pred vraždou? Najpikantnejšie na celej veci je, že mnoho dôkazov z prípadu Nemcovovej vraždy spracúval Kriminalistický inštitút FSB, čo je organizácia, v ktorej pracovali viacerí dôstojníci FSB zo skupiny okolo Suchareva pri sledovaní Navaľného. Skoro to vyzerá, že FSB vyšetrovala samú seba.

Každopádne len čo prestali sledovať Nemcova, prešli dôstojníci okolo Suchareva plynule na sledovanie Kara-Murzu, tentokrát už aj s odborníkom na chemické zbrane. Po dobu, čo bol sledovaný mal Vladimír Kara-Murza dve podivné príhody, pri ktorých upadol do kómy s rozvrátenou funkciou rôznych telesných orgánov. Podľa viacerých lekárskych správ toto bolo následkom otravy neznámou chemickou látkou...

Telegraficky

Čečenský warlord Ramzan Kadyrov bol povýšený na generálporučíka. Nie je jasné za čo, ale gratulujeme.

Ukrajinské vojenské spravodajstvo zverejnilo údaje 620 dôstojníkov FSB, ktorí sa mali podieľať na "kriminálnych aktivitách v Európe". Zoznam obsahuje dátumy narodenia, adresy, telefónne čísla, u niektorých ale aj presné útvary, u ktorých pracujú. Mrzuté.

Členka dumy Maria Butina obvinila Poľsko, že chce anektovať Kaliningrad. Predtým, než sa stala poslankyňou gosdumy bola Butina špiónka v USA, kde sa snažila preniknúť do Republikánskej strany, či do streleckej organizácie National Rifle Association. Odhalila ju FBI a odsedela si 5 mesiacov, než bola vymenená do Ruska.

Rusko podľa ministra zahraničia Lavrova obmedzí vstup príslušníkom nepriateľských krajín. Čo zahŕňa zrejme aj nás. Pokiaľ ste si tento rok plánovali dovolenku na Kamčatke, alebo v Norilsku, máte smolu.

Olegovi Orlovovi, predsedovi organizácie Memorial a ľudskoprávnemu aktivistovi niekto na dvere bytu nastriekal symbol Z a pridal nápis "kolaborant" a "nezapredávaj vlasť". Toto vôbec nevyzerá ako fašizmus...

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.