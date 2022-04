Deň 45-47: NATO ako rakovina a rozkradnuté peniaze na prevrat

Taliansky Corriere della Sera publikoval rozhovor s politológom a ekonómom Sergejom Karaganovom, ktorý bol dlhoročným poradcom prezidentov Jeľcina a Putina. Rozhovor je dobrodružnou výpravou do hlavy pro-vojnového intelektuála. Karaganov tvrdí, že Ukrajina už je začlenená do NATO. Na námietku, že nie je členským štátom Karaganov odpovedá, že to je len akýsi zastierací manéver a že Západ Rusku klame tak, ako klamal ohľadne toho, že sa NATO nebude rozširovať ďalej na východ (mimochodom, tento sľub nebol nikdy daný). O Zakladajúcom akte NATO-Rusko, v ktorom Rusko akceptovalo rozširovanie NATO hovorí Karaganov ako o najväčšej chybe ruskej zahraničnej politiky za posledných 30 rokov. Na jednej strane teda tvrdí, že NATO nerozširovanie Rusku sľúbilo, zároveň to vyvracia keď tvrdí, že ruský súhlas s rozšírením aliance bola chyba. V podobnom duchu sa nesie aj zvyšok rozhovoru, ktorý je plný perál.

Karaganov opakuje aj bludy o tom, že na Ukrajine stúpali nacistické tendencie, pričom za nacizmus považuje snahu o nadvládu jedného národa nad druhým a jeho poníženie. Otázka, či sa aj Rusko náhodou nespráva nacisticky v rozhovore žiaľ nezaznela. Čo však zaznelo bol evergreen ruskej propagandy o bombardovaní Srbska, ktoré Karaganov označuje ako "znásilnenie". NATO označuje za rakovinu, zároveň ale tvrdí, že článok 5 Washingtonskej dohody negarantuje automaticky obranu členského štátu. Karaganov tiež hovorí, že si nemyslí, že nastane zmena vedenia v Rusku, pretože Rusko bojuje vo "vojne o prežitie" pričom "toto je vojna so západom."

Podľa Karaganova je vojna príležitosť na reštrukturalizáciu ruských elít aj spoločnosti, ktorá sa stane viac militantnou a národne orientovanou a vytlačí "ne-patriotické elementy" z elít. Aktuálne usporiadanie v Európe podľa neho Rusko neuznáva, keďže ho vidí ako Versaillský systém číslo 2 namierený proti Rusku. Väčšina západných inštitúcií je podľa Karaganova jednostranných a nelegitímnych, pričom ohrozujú Rusko a východnú Európu. Rusko podľa neho chcelo mier, ale "chamtivosť a hlúposť Američanov a krátkozrakosť Európanov ukázali, že to nechcú. My (Rusko) musíme teraz naprávať ich chyby." Podľa Karaganova by vojna mohla eskalovať a preliať sa aj do iných krajín, údajne preto, že NATO podporuje Ukrajinu. Ďalej sa dozvedáme, že Západ je v úpadku, hoci Karaganov uznáva, že tým, že Rusko bombarduje civilistov "stratilo svoju morálnu prevahu" a je teraz na rovnakej úrovni ako Západ.

Na záver Karaganov pripúšťa, že sa Rusko stane viac závislé na Číne, ale tvrdí, že Rusko vojnu aj tak vyhrá, lebo Rusi vždy vyhrávajú (čo nie je striktne pravda).

Nemecké (ne)dodávky

Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová sa vyjadrila, že dodávky nemeckých zbraní pre Ukrajinu dosiahli limit. Podľa nej by ďalšie dodávky zbraní, ktoré má Bundeswehr mohli ohroziť nemeckú obranyschopnosť. Ukrajina pritom žiadala napríklad o 100 kusov bojových vozidiel pechoty Marder, ktoré nemecká armáda vyradila a od roku 2014 ich má uskladnené. Hovorilo sa tiež o poskytnutí starších tankov Leopard 1, ktoré sú taktiež uskladnené. Situácia ohľadne týchto dodávok nie je jasná, zdá sa, že podľa aktuálnych informácií by ako Mardery, tak aj Leopardy by mohol Ukrajine dodať nemecký zbrojný gigant Rheinmetall, ak na to dostane povolenie od nemeckej vlády. Tankov by mohlo byť 50 kusov, Marderov 35 s dobou dodania do šiestich týždňov. Vzhľadom na to, že vozidlá boli dlho odstavené, bude potrebné pre ich uvedenie do služby vykonať na nich údržbu. Je tiež možné, že z niektorých skladovaných BVP Marder už bola odstránená ich kanónová výzbroj, ktorú bude treba znovu osadiť.

Leopard 1 bol vyrábaný od roku 1965 a z dnešného pohľadu je to pomerne zastaralý tank, najmä kvôli svojmu 105 mm kanónu L7, ktorý bol na svoju dobu veľmi kvalitný, ale s pancierom moderného tanku si poradí len ťažko. BVP Marder pochádzajú zo 70. rokov a sú vybavené 20 mm kanónom, pričom ich čelné pancierovanie by malo odolať sovietskemu 30 mm kanónu, ktorý používa BVP-2.

Rozkradnuté peniaze na prevrat

Generálplukovník Sergej Beseda z ruskej spravodajskej služby FSB bol od marca v domácom väzení a neskôr mal byť presunutý do prísne stráženého väzenia Lefortovo. Podľa medializovaných informácií mal byť Beseda zatknutý za nesprávne spravodajské informácie o tom, že Ukrajinci budú Rusov vítať ako osloboditeľov. Teraz sa ale zdá, že má generál ďalšie problémy. Podľa poľskej Gazety Wyborczej mal generál, ktorý velil v FSB Službe pre operačné informácie a zahraničné styky spreneveriť peniaze, ktoré boli určené na organizáciu "anti-majdanov" na Ukrajine. Beseda mal údajne svojich nadriadených uistiť, že až 10 miliárd rubľov (asi 100 miliónov Eur) použil na verbovanie tisícok Ukrajincov, ktorí budú v prípade potreby organizovať na Ukrajine protesty proti miestnym úradom a budú vykonávať spomínané vítanie prichádzajúcich Rusov. Skutočnosť bola zrejme omnoho prozaickejšia a tak nejak typickejšia pre Rusko. Peniaze na štátny prevrat čekisti rozkradli.

Telegraficky

Ruský opozičný politik Vladimír Kara-Murza bol údajne zatknutý. Putinský režim sa Kara-Murzu dvakrát pokúsil otráviť, na svedomí to má rovnaký tím čekistov z FSB, ktorý otrávil aj Navaľného.

Dôvody invázie na Ukrajinu sa začínajú nejako množiť. Tentokrát prehlásil Sergej Lavrov, že dôvodom "špeciálnej operácie" bolo odstrániť "nezodpovednú expanziu" a totálnu dominanciu Spojených štátov. Čo presne má Ukrajina s dominanciou USA nie je jasné.

Okupanti vyrabovali laboratórium s rádioaktívnym materiálom v Černobyle. Celkovo ukradli až 133 vzoriek rádioaktívneho materiálu, niektoré z nich môžu byť podľa Ukrajiny život ohrozujúce. Čo človeka vedie k tomu, že si na rabovanie vyberie práve nukleárne laboratórium tiež nie je jasné.

Rusko k Ukrajine presúva vozidlá Terminátor. Tieto vozidlá na podporu tankov sú vybavená dvomi automatickými kanónmi kalibru 30 mm a protitankovými strelami Ataka. Ich účelom je podpora tankov v boji v zastavaných oblastiach.

Ruské železnice sú v defaulte.

BBC zozbierala výpovede ukrajinských žien, ktoré znásilnili vojaci hordy. V Buči zhromaždili asi 25 dievčat a žien vo veku 14-24 rokov, ktoré opakovane znásilňovali preto, aby už nechceli mať sexuálny styk s iným mužom a nemohli mať ukrajinské deti. Tomu sa mimochodom hovorí genocída, a je to medzinárodný zločin proti ľudskosti.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

