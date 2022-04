Deň 51-53: Ruské neúspechy nie sú prekvapením

Podľa britského Ministerstva obrany je situácia k ránu 18. apríla nasledovná: ruským silám dlho trvá obsadenie Mariupoľa a organizovaná ukrajinská obrana mesta na seba viaže mužov a materiál z ostatných častí fronty, čím spomaľuje ruský postup inde. Značná časť civilnej infraštruktúry v Mariupole bola zničená a rovnako značné sú aj civilné obete. Ruské útoky mieria na civilistov rovnako ako to bolo v prípade Čečenska od roku 1999 a Sýrie v roku 2016.

Varovanie skúseného dôstojníka

Nedá sa povedať, že by putinovský režim nebol varovaný pred svojim dobrodružstvom na Ukrajine. Už 3. februára napísal plukovník vo výslužbe Michail Michailovič Chodarenok, bývalý veliteľ prvej skupiny prvého oddelenia Hlavného operačného oddelenia Generálneho štábu Ozbrojených síl Ruskej federácie článok Predpovede krvilačných politológov, v ktorom varoval pred predstavami politických elít, že Rusko dokáže Ukrajine uštedriť rozhodujúcu porážku v priebehu hodín.

Chodarenok varoval pred teóriou, že sa Ukrajina vzdá bez odporu. Ako píše, nikto nebude vítať ruské sily s chlebom, soľou a kvetinami a kto to tvrdí, ignoruje náladu väčšiny populácie na Ukrajine, ktorá je voči Moskve naladená nepriateľsky. To platí aj pre rusko-jazyčné oblasti na východe Ukrajiny. Chodarenok vyvracia aj plány na to, že na Ukrajine bude stačiť jeden rozsiahly rozhodujúci úder. Viera v takýto jediný úder je podľa neho nespútaný optimizmus, pričom pripomína, že zásoby presne navádzaných striel sú obmedzené, striel Kalibr, Ch-101, Iskander a Kindžál má Rusko v skladoch maximálne stovky, v prípade Kindžálu len desiatky. Upozorňuje ďalej na skutočnosť, že tí, čo považujú víťazstvo za jednoznačné vďaka ruskej leteckej prevahe zrejme pozabudli na skutočnosť, že v Afghanistane, alebo Čečensku malo Rusko taktiež úplnú leteckú prevahu. Tieto krajiny navyše prakticky nemali letectvo, ani sofistikovanú protivzdušnú obranu, narozdiel od Ukrajiny.

Chodarenok upozorňuje aj na skutočnosť, že od roku 2014 sa ukrajinské ozbrojené sily výrazne premenili a už nie sú len fragmentom bývalej sovietskej armády. Navyše presne predpovedá, že v prípade napadnutia sa Západ postaví na ukrajinskú stranu a začne jej dodávať najrôznejšie vybavenie a techniku. Upozorňoval aj na možnosť, že by západné štáty Ukrajine mohli dodať stíhacie lietadlá, hoci z "druhej ruky". Predpokladá tiež, že na Ukrajinu budú prichádzať zahraniční dobrovoľníci, ktorých účasť môže byť podstatná. Chodarenok tiež pripomína, že po druhej svetovej vojne sa ukrajinskí partizáni bránili mohutnému stalinistickému bezpečnostnému aparátu a miliónovej sovietskej armáde ešte 10 rokov. Je preto pravdepodobné, že aj v prípade úspešnej invázie by prišlo na gerilovú vojnu, navyše v podmienkach mestského boja, ktorý podľa expertov výrazne zvýhodňuje obrancov. Chodarenok uzatvára svoj článok s tým, že žiadny blitzkrieg sa na Ukrajine konať nebude.

Je zaujímavé, že plukovníkovi vo výslužbe predpoveď vyšla pomerne presne. Ukazuje to však nielen na zlyhanie ruského plánovania a velenia, ale aj na pochybenia západných analytikov a politikov, ktorí boli presvedčení, že Ukrajine nemá cenu pomáhať a dodávať zbrane, pretože padne do 72, či 96 hodín.

Moskva v plameňoch

Objavili sa zatiaľ neoverené obrázky na ktorých je krížnik Moskva zjavne poškodený plameňom a nakláňajúci sa na svoj ľavobok. Moskva vyzerá byť poškodená na viacerých miestach blízko čiary ponoru, čo by zodpovedalo poškodeniu protilodnými riadenými strelami. Na obrázku je vidieť dym a plamene v prednej časti nadstavby lode približne v oblasti umiestnenia odpaľovacích zariadení striel P-500 Bazalt, resp. ich modernizovanej verzie P-1000 Vulkan. Ako som už upozorňoval v minulých blogoch, tieto strely obsahujú 1000 kg bojovú hlavicu a značné množstvo paliva (celková hmotnosť jednej strely je 4800 kg, pričom Moskva ich niesla 16). Požiar v tejto časti lode preto môže byť veľmi nebezpečný.

Objavila sa aj druhá fotografia, ktorá približne korešponduje s prvou zverejnenou. Stále nie je jasné aké sú straty posádky Moskvy. Ruské médiá zverejnili video, na ktorom je nastúpených asi 120 námorníkov a dôstojníkov, ktorí majú byť z Moskvy. Krížnik však má až 500-člennú posádku. Z videa tiež nie je jasné kedy bolo natočené. Podľa nepotvrdených správ ukrajinskej stránky Išči svojich boli na palube Moskvy aj dve jadrové hlavice. Túto informáciu by som bral nanajvýš s rezervou.

Príjemný pár

Ukrajinská kontrarozviedka SBU zverejnila pred pár dňami odpočutý telefonický rozhovor, v ktorom manželka dovoľuje ruskému vojakovi znásilňovať ukrajinské ženy, ak jej o tom nebude nič hovoriť a ak použije kondóm. Radio Free Europe identifikovalo tento roztomilý pár ako Romana Bykovského a jeho ženu Oľgu, rodenú Pinjasovaju. Novinárom RFE/RL sa podarilo získať telefónne čísla páru a na ich základe identifikovali ich profily na sociálnych sieťach. Manželia pochádzajú z mesta Orjol, ale momentálne žijú na okupovanom Kryme. Bykovský bol v čase, kedy ho kontaktovali novinári RFE/RL v Sevastopoli vo vojenskej nemocnici, kde sa liečil zo zranení. Bykovský odmietol, že by bol volajúcim na zverejnenej nahrávke.

Telegraficky

Prijímanie utečencov z Ukrajiny je podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) rasistické. Podobné múdrosti splietal aj pápež.

V propagandistickom programe Vladimira Solovjova sa už hovorí o odchode armády a o tom, že Ukrajinci by mali svoj štát denacifikovať sami.

Ďalší zabitý ruský generál, generálmajor Vladimír Petrovič Frolov bol pochovaný v Petrohrade. Jedná sa už o ôsmeho zabitého ruského generála (ak rátame aj Magometa Tušajeva) na Ukrajine.

Podľa ruského námorného kapitána sú ukrajinské strely Neptun ľahko odhaliteľné a zostreliteľné. Ibažeby nie.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

