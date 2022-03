Deň deviaty: Ruské problémy spôsobila aj zlá údržba a Putinova vojna s liberálnym svetom

Podľa britského Ministerstva obrany k ruským problémom na Ukrajine prispieva neschopnosť potlačiť ukrajinské letectvo a protivzdušnú obranu. V priebehu dňa pokračovali ťažké boje na severozápade Kyjeva a opäť aj v okolí letiska Hostomel.

Problémy s údržbou

Na sociálnych sieťach sa objavujú zábery systémov protivzdušnej obrany Pancir-S, ktoré majú vytečené mazivo z ložísk náprav, alebo prasknuté, či strhnuté niektoré pneumatiky. V dôsledku toho sú systémy nemobilné a nakoniec opustené ich ruskou obsluhou. Príčinou môžu byť nekvalitné pneumatiky a tesnenia, ale aj zanedbaná údržba. Ďalšou príčinou môže byť opotrebenie gumy tým, že vozidlá stáli príliš dlho na mieste bez pohybu, navyše boli vystavené pôsobeniu UV žiarenia (v angličtine sa tomu hovorí "dry rot"). Dlhým stáním (Rusko zhromažďovalo jednotky na hraniciach s Ukrajinou rok) zdegradovali pneumatiky, tesnenia a prvky systémov centrálnej kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách, a po tom, čo sa technika dala znovu do pohybu a bola zaťažená pohybom v ukrajinskom rozbahnenom teréne tieto gumové súčiastky praskli. Tento fenomén pozná mnoho majiteľov, ktorí majú doma staršie autá, ktoré málo používajú. Väčšina z nich vie, že auto by nemalo stáť príliš dlho a raz za čas treba s autom jazdiť. Je možné, že ruskí vojaci vozidlá nechávali stáť dlho na mieste a kontrolu a údržbu guomvých prvkov zanedbávali. Vďaka tomu vadné tesnenia za pár dolárov a opotrebené pneumatiky vyradili z boja systémy zem-vzduch za 13 miliónov dolárov za kus, aspoň to je hypotéza Trenta Telenka. Ak je tomu tak, je to prípad príslovia "For Want of a Nail" o tom, ako kvôli chýbajúcemu klincu padlo celé kráľovstvo, v akcii.

Bezletová zóna

Nielen na sociálnych sieťach sa množia požiadavky zriadiť nad Ukrajinou bezletovú zónu. Podľa prieskumu zverejneného agentúrou Reuters až 74% Američanov podporuje zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. O jej zavedenie opakovane žiadal aj prezident Zelensky, ktorý následne tvrdo skritizoval NATO, za to, že ju zaviesť odmietlo.

Problém bezletovej zóny je, že ju nestačí len zaviesť, ale treba ju aj aktívne vynucovať. Mike Pietrucha a Mike Benitez pripomínajú, že zavedenie bezletovej zóny nie je len nejakým polovičatým opatrením, ale bojovou operáciou ktorá zahŕňa priamy stret. Na zavedenie bezletovej zóny by NATO muselo nad Ukrajinou získať úplnú vzdušnú nadvládu, vrátane eliminácie rizika striel zem-vzduch, a to od oboch strán konfliktu. Existuje riziko, že tieto by museli byť zničené, pretože by sa ich žiadna zo strán nechcela vzdať dobrovolne a ich samotná prítomnosť by ohrozovala lietadlá NATO nad Ukrajinou. Navyše, ako podotýkajú autori textu, ruské systémy S-300 a S-400 majú veľmi dlhý dosah, takže lietadlá nad Ukrajinou dokážu ohrozovať z územia samotnej Ruskej federácie. Je otázne, ako sa s takouto hrozbou pri zavádzaní bezletovej zóny vysporiadať.

Zavedenie bezletovej zóny by tak hrozilo priamou a bezprostrednou konfrontáciou medzi silami NATO a Ruska, ktorá môže kedykoľvek eskalovať.

Putin je vo vojne s liberálnym svetom

Ako píše politológ Francis Fukuyama, Putin dal jasne najavo, že chce znovuobnoviť čo najviac z bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane vytvorenia novosovietskej sféry vplyvu, ktorá zahŕňa štáty východného krídla NATO. Ako však ďalej uvádza, súčasný liberálny svet, ktorý vznikol po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991 nemožno brať za samozrejmý. Zároveň má viac problémov, než len Putina. Fukuyama píše, že idea klasického liberalizmu bola nabúraná zo strany populistických konzervatívcov ako Donald Trump, ale aj zo strany radikálnej ľavice, ktorej sa zdajú politické procesy liberalizmu príliš pomalé, a tak sú ochotní obmedzovať slobodu prejavu v mene sociálnej spravodlivosti. Oba tábory sa potom spojili vo svojej nedôvere k vede a expertnému poznaniu- ľavica v postmodernom popretí vedeckého objektivizmu, populistická pravica v nedôvere k vakcínam a lekárskym autoritám.

Do problémov sa podľa Fukuyamu liberalizmus dostal aj vďaka neo-liberálnemu dôrazu na voľné trhy ako univerzálne riešenie a ľavicovému nabúravaniu sociálnych noriem a súdržnosti. Navyše, od pádu berlínskeho múru uplynula už viac než jedna generácia a povedomie o tom, že môžu existovať aj deštruktívne vojny a diktatúry vymizlo. Tento samovoľný ústup liberalizmu využil Putin, ktorý sa rozhodol podporovať akýkoľvek brutálny režim, ak bol tento proti USA alebo EU. Ako však píše Fukuyama, liberalizmus nie je stratený a duch roku 1989 dnes žije na Ukrajine.

Celkovo zaujímavá esej, ktorú odporúčam prečítať. Francis Fukuyama sa preslávil diskutovaným dielom Koniec histórie a posledný človek.

Kontroverzný Kaspersky

Kyber-bezpečnostná firma Kaspersky Lab sa dlho snažila zbaivť podozrení, že je prepojená na ruskú vládu. Tieto podozrenia boli vyslúžili firme zákaz používať ich software na počítačoch americkej vlády od prezidenta Donalda Trumpa. Kaspersky Lab sa tomu bránil, dokonca americkú vládu za tento zákaz žaloval. V posledných dňoch sa objavujú ďalšie informácie, ktoré narúšajú image firmy. Ako píše Cybernews, pobúrenie vyvolalo vyjadrenie Eugena Kasperskeho, ktorý sa o vojne na Ukrajine vyjadril ako o "situácii", ale objavili sa aj prekvapivé informácie, podľa ktorých IP adresy serverov za stránkou ruského Ministerstva obrany mil.ru patria firme Kaspersky. Zároveň má spoločnosť pomáhať s ochranou niektorých ruských stránok proti útokom, napríklad sa jedná o servery agentúry TASS, Russia Today, alebo GazpromBank. Podľa vyjadrení Kaspersky Lab stránky Ministerstva obrany mil. ru nie sú hostované na serveroch Kaspersky, ale firma sa stará o ich ochranu pred DDoS útokmi.

Telegraficky

53% Fínov a 51% Švédov podporuje vstup do NATO.

Traja ukrajinskí civilisti na motorke so sajdkárou ukradli Rusom 120 mm mínomet a natočili pri tom veselé video.

Rusko malo včera stratiť dve lietadlá Suchoj Su-25 a jeden vrtuľník Mi-8. Su-25 sa používajú na priamu leteckú podporu pozemných vojsk.

Rusko ostreľuje obytné budovy v Irpine, neďaleko Kyjeva.

Srbi pochodovali v Belehrade na podporu Putina.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.