Deň osemnásty a devätnásty: Pomoc Číny a seminárna práca Ramzana Kadyrova

Ako už zrejme viete, do vysielania ruského Prvého kanálu prenikla žena, ktorá protestovala proti vojne. Jedná sa o zamestnankyňu televízie Mariu Ovsjannikovu a pred akciou natočila video v ktorom zdôvodňuje svoje kroky.

Čínske spojenectvo

Podľa Financial Times Rusko požiadalo Čínu o pomoc v podobe dodávok vojenského materiálu, vrátane rakiet zem- vzduch. Túto informáciu mali rozoslať USA svojim spojencom v diplomatických správach. Okrem striel zem-vzduch Rusko požadovalo aj drony, spravodajské vybavenie, obrnené vozidlá a logistické vozidlá. Podľa nemenovaného úradníka ministerstva obrany Čína vyslovila tichý súhlas s inváziou tým, že sa odmietla pridať k protiruským sankciám a vinu za konflikt dáva Západu a tomu, že vyzbrojuje Ukrajinu. Analytici vo Washingtone očakávajú, že ak by došlo k transferu vojenského vybavenia z Číny do Ruska, západné krajiny by zaviedli sankcie aj voči Číne. Podľa Evana Medeirosa z Georgetown University by bola pomoc Číny "game-changer" v globálnej geopolitike a Ukrajina by sa tak stala prvým proxy konfliktom novej studenej vojny.

Nové zbrane pre Nemecko

Nemecko sa rozhodlo nakúpiť 35 kusov stíhačiek F-35 Lightning II z USA. Nové Lightningy majú nahradiť do roku 2030 starnúce nemecké lietadlá Panavia Tornado v špecifickej úlohe nosiča atómových zbraní. Nemecko síce nemá vlastný jadrový program, podieľa sa ale na schéme zdieľania jadrových zbraní NATO. V tomto programe USA poskytujú časť svojich nukleárnych zbraní, ktoré sú uložené na základniach v Európe a v Turecku svojim spojencom a v prípade jadrovej vojny im tieto budú vydané na použitie. Tohoto programu sa okrem Nemecka zúčastňuje Belgicko, Taliansko, Holandsko a Turecko a jeho súčasťou je, že si spojenecké krajiny udržiavajú lietadlá, ktoré sú schopné zhadzovať atómové zbrane. Nemecko prednedávnom uvažovalo o nákupe moderných verzií stíhačky F/A-18 Super Hornet, no nakoniec sa rozhodlo pre nákup modernejších a nákladnejších F-35. Dúfajme, že je to znak toho, že Nemecko začína brať svoju obranu vážne.

F-35 Lightning II je jednomotorová viacúčelová stíhačka piatej generácie vybavená technológiou stealth, teda zníženej odhaliteľnosti nepriateľským radarom. Narozdiel do stealth stíhačky F-22 sa u Lightningu počítalo s jeho dodávkami spojencom USA a viaceré spojenecké krajiny sa podieľali aj na jeho vývoji. F-35 okrem USA už prevádzkujú napríklad Taliansko, Holandsko, Nórsko, Veľká Británia, Austrália, alebo Japonsko. 32 kusov si objednalo aj susedné Poľsko. Rusko zatiaľ nemá vo väčšom rozsahu operačne nasadenú žiadnu stíhačku piatej generácie, do služby boli zatiaľ prijaté tri kusy Suchoja Su-57 z 78 objednaných.

Vojna lajkov

Spisovateľ a stratég z think tanku New America P. W. Singer píše pre Politico o tom, ako Ukrajina podľa neho vyhrala informačnú vojnu nad Ruskom, ktoré bolo považované za majstra informačných operácií. Singer opisuje 10 techník, ktoré Ukrajina a jej spojenci úspešne použila, ako napríklad tzv. pre-bunking, teda vyvracanie nepravdivých informácií ešte predtým, než ich Rusko použije ako zámienku na vyvolanie vojny. Ako príklad Singer uvádza analýzu videí ruských predstaviteľov, ktorou sa zistilo, že ich údajne núdzové porady boli predtočené niekoľko dní dopredu.

Ďalšou úspešnou technikou je zdôrazňovanie hrdinov, ako napríklad známy Duch Kyjeva, údajné stíhacie eso, alebo mytologizácia martýrov, ako v prípade obrancov Hadieho ostrova, či zobrazovanie Zelenského ako človeka z ľudu, ktorý si robí selfies v uliciach Kyjeva, najmä v kontraste k Putinovi, ktorý sa ľudí stráni za absurdne dlhými stolmi. Celkovo je článok zaujímavý pohľad na moderné vedenie boja. Odporúčam.

Talentovaný pán Abramovič

BBC priniesla nové dôkazy o korupčných kauzách oligarchu Romana Abramoviča. Okrem iného získal program BBC Panorama nové dôkazy vynesené priamo od ruských orgánov činných v trestnom konaní. Podľa nich mal Abramovič pripraviť ruský štát o 2,7 mld. amerických dolárov pri privatizácii ropnej spoločnosti Sibneft. Za to mal byť stíhaný pre podvod, čo BBC potvrdil aj bývalý ruský generálny prokurátor Jurij Skuratov, ale podľa dokumentu, ktorý má BBC k dispozícii bol Abramovič pod ochranou prezidenta Jelcina. Dokument ďalej popisuje Abramovičovu účasť pri privatizácii spoločnosti Slavneft. Táto mala byť predaná v aukcii, v ktorej sa zúčastnila aj čínska spoločnosť CNPC. Táto však svoju ponuku stiahla po tom, čo bol člen jej obchodnej delegácie unesený hneď po príchode do Moskvy. Právnici pána Abramoviča sa pre BBC vyjadrili, že o žiadnom únose nevie a obvinenia z korupcie pri kúpe Sibneftu a Slavneftu odmieta.

Telegraficky

Putinisti si ťahali slamky a s najkratšou v ruke zrejme skončil Ramzan Kadyrov. Výsledkom je, že Kadyrov napísal esej "Krach unipolárneho sveta", kde svojich čitateľov poučil o aktuálnych otázkach geopolitiky, a o tom, že Rusko sa iba bráni. Má skoro 4200 slov a masochisticky založení čitatelia si ju môžu prečítať tu. Z ničoho neprichádza na um slovo ghostwriter tak, ako z tohto pamfletu.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.