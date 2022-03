Deň siedmy: Ostreľovanie Mariupoľu

Aj v siedmy deň vojny sa ruský postup potýkal s problémami, spôsobenými pravdepodobne kombináciou silného odporu Ukrajincov a zlyhaní v logistike. Podľa britského Ministerstva obrany sa Rusom nepodaril žiaden podstatný postup na žiadnej osi útoku. Zároveň odhaduje, že 660 tisíc Ukrajincov muselo kvôli vojne opustiť svoje domovy. Rusom sa nakoniec podarilo obsatiť Chersov a plánujú v meste zriadiť vojenskú správu. Dlhý ruský konvoj sa stále nehýbe, príčinou je zrejme nedostatok paliva, takže plány na obsadenie Ukrajiny za 3 dni sa nenaplnili. Moskva prvý raz priznala, že má straty- 498 mŕtvych a 1597 zranených. Zároveň Rusi tvrdia že zničili ukrajinským silám 13 lietadiel vo vzduchu a 47 na zemi, 47 dronov a 39 systémov zem-vzduch typu S-300. Zmieňujú sa tiež o "džihádistických" vozidlách, ktoré mali vraj na ruské jednotky podnikať samovražedné útoky.

Mariupoľ pod paľbou

Podľa BBC je Mariupoľ, prístavné mesto na pobreží Azovského mora na pokraji humanitárnej katastrofy. Mariupoľ je ostreľovaný delostrelectvom, raketovým delostrelectvom, taktickými raketami aj letectvom. Ruské údery sa zamerali na kľúčovú civilnú infraštruktúru, ako vodárne a elektrárne. Aj v Mariupole ruské sily cielia na obývané štvrte, ktoré intenzívne ostreľujú. Odhadujú sa stovky civilných obetí, pre intezívne ostreľovanie však nie je možné odviesť ich telá.

Pod paľbou je stále aj Charkov, kde okupačné vojská ostreľovali aj miestnu univerzitu. V priebehu noci sa ozývali masívne explózie aj v Kyjeve a v meste bol opakovane vyhlásený letecký poplach. Podľa amerických spravodajských dôstojníkov, ktorí sa vyjadrili pre CNN je toto zmena stratégie ruských vojsk. Po tom, čo sa im nepodarilo Ukrajinu rýchlo ovládnuť sa bude teraz ruská ofenzíva sústreďovat na opotrebovanie ukrajinskej infraštruktúry a vyčerpanie brániacich sa vojsk. Rusko sa v zásade spolieha na svoju početnú prevahu a na to, že Ukrajine dôjdu zásoby vojenského materiálu, najmä munície a pod tlakom civilných obetí sa vzdá.

Generál navyknutý na úspechy

Časopis Foreign Affairs priniesol profil ruského ministra obrany Sergeja Šojgu. Šojgu je považovaný za mocného insidera v Kremli, ktorému sa podarilo dostať ozbrojené sily na výslnie. V minulosti, a to aj v začiatkoch Putinovho režimu, boli za kľúčové považované bezpečnostné zložky (ako FSB), kariéra v ktorých sa platila za veľmi prestížnu. Šojgu si vypestoval image energického reformátora a človeka, ktorý dokáže riešiť problémy všetkého druhu. V rámci reforiem ozbrojených síl zriadil napríklad veliteľstvo kybernetických síl, spojil letectvo a kozmické sily a zvýšil platy dôstojníkov. Jeho prvý veľký úspech prišiel v roku 2014, keď Putin vyslal do Kyjeva jednotky FSB, no tým sa nepodarilo ovládnuť situáciu. Preto sa Putin obrátil na armádu, ktorá úspešne obsadila Krym a Šojgu tak uspel tam, kde FSB zlyhala.

Druhý úspech bola operácia v Sýrii, kde ozbrojené sily de facto zachránili režim Bašára al-Asada, ktorý do doby, než sa na scéne objavili Rusi pomerne rýchlo strácal moc aj územie. Vďaka tomu ozbrojené sily získali lepší image doma a aj väčší rozpočet.Vzniklo tak nebezpečné pokušenie vyvolať veľký konflikt, spôsobené tým, že sa zdalo, že armáda prešla úspešnými reformami a doterajšie úspechy naznačovali, že aj ďalšia operácia bude víťazná. Tak či onak je na čele ministerstva obrany generál, ktorý síce nemá žiadne hlboké vojenské vzdelanie (Šojgu je vzdelaním stavebný inžinier), no doteraz bol navyknutý vyhrávať.

Verejná mienka

Invázia zatiaľ požíva pomerne veľkú verejnú podporu Rusov. Ako píše Ksenia Kirillova, toto je výsledok dôkladnej ruskej propagandy, ktorá volala po národnej jednote a vďaka ktorej podpora vojny môže byť v ruskej spoločnosti nadpolovičná. Podľa centra Levada si 60% Rusov myslí, že za vojnu môžu Spojené štáty a ich spojenci v NATO, 14% viní Ukrajinu a len 3% obyvateľov si myslia, že invázia je chyba Ruska. Podľa Kirillovej sa postoje Rusov môžu zmeniť v prípade, že budú oboznámení so skutočným počtom mŕtvych ruských vojakov, a tiež tým, že na nich doľahnú sankcie. Oboje sa ruský režim snaží zvrátiť, propagandisti presviedčajú populáciu, že sankcie nebudú dlho trvať, lebo Západ uprednostní zisk a nakoniec s Ruskom začne obchodovať znova. Zároveň Rusko sprísňuje kontrolu nad informačnými zdrojmi v krajine a za šírenie "dezinformácií" o vojnovom konflikte má hroziť až 15 rokov väzenia. Ako píše Kirillová, silné protivojnové hnutie je v Rusku v súčasnosti málo pravdepodobné, no to sa môže zmeniť s tým, ako sa konflikt bude predlžovať. Medzitým uväznený opozičný predák Alexej Navaľnyj vyzýva Rusov aby protestovali každý deň.

Zabavená hračka

Nemecké úrady podľa Forbesu zabavili jachtu Dilbar oligarchu Ališera Usmanova po tom, čo bol umiestnený na sankčné zoznamy. Dilbar je so svojimi 156m šiestou navjdlhšou jachtou sveta a treťou najväčšou podľa tonáže. Postavili ju nemecké lodenice Lürssen a v súčasnosti sa nachádzala v Nemecku v dokoch spoločnosti Blohm+Voss, kde mala byť jachta dovybavená. Dilbar má hrubú tonáž 15 917 GT a maximálnu rýchlosť 22,5 uzlu. Podľa Forbesu stála 600 miliónov dolárov. Usmanov je považovaný za jedného z Putinových najbližších oligarchov a v minulosti bol investorom do Facebooku a spoluvlastníkom futbalového Arsenalu, svoju biznisovú kariéru začal v obchde s nerastnými surovinami, hlavne kovmi. V dobách Sovietskeho zväzu strávil Usmanov šesť rokov vo väzení za hospodársku trestnú činnosť, v roku 2000 ale dosiahol zrušenie pôvodného rozsudku.

Telegraficky

Dve ruské stíhačky Suchoj Su-27 a dva stíhacie bombardéry Su-24 narušili vzdušný priestor Švédska. Švédsko k nim vyslalo svoje stíhačky Gripen. Je možné, že sa jedná o úmyselnú provokáciu. Ruská helikoptéra mala zase narušiť japonský vzdušný priestor na poloostrove Nemura.

Podľa nepotvrdených informácií môže byť v Rusku od 4. marca vyhlásené stanné právo.

Turecko neumožnilo ruskej fregate Admirál Kasatonov preplávať Bosporom. Kasatonov je fregata triedy Admirál Gorškov a môže niesť strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktoré Rusko použilo v ostreľovaní ukrajinských cieľov.

V Petrohrade čakajú zadržaní demonštranti proti vojne na odvoz "antonom" v rade.

Malta zastavila vydávanie "zlatých" pasov pre občanov Ruska a Bieloruska. Vďaka tejto schéme mohli získať maltské štátne občianstvo ľudia, ktorí na Malte investovali dostatočný obnos prostriedkov.

Softvérová spoločnosť Oracle ukončila svoje operácie v Rusku.

Ruský vojak versus dvere. Dvere vyhrali.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.