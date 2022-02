Deň štvrtý: Gruz-200

Gruz-200 (Náklad 200) je kódové označenie pre lety, ktorými sa z Afganistanu vozili v dobe sovietskej invázie mŕtve telá vojakov nazad do vlasti. Kód 200 a jeho konotácia je v krajinách bývalého sovietskeho zväzu známy, a tak názov novej stránky ukrajinského Ministerstva vnútra 200RF.com- Išči svojich nie je určite náhoda. Na stránke sú zverejnené informácie o zajatých a mŕtvych ruských vojakoch pre ich príbuzných s cieľom, aby ich mohli identifikovať a dozvedieť sa čo sa s nimi stalo. Na stránke sú doklady mŕtvych vojakov a rozhovory so zajatcami.

Z rozhovoru s dvomi zajatcami, ktorý zverejnilo RFE/RL vyplýva, že ruským vojakom bolo najprv povedané, že idú na cvičenie. Keď im začalo byť jasné o čo ide, nechceli ísť ďalej, ale velitelia im hrozili, že sa stanú "nepriateľmi národa" a že im hrozí zastrelenie. Išči svojich (nájdi svojich) zjavne nie je len bohumilá aktivita kde príbuzní nájdu informácie o svojich blízkych, ale aj veľmi tvrdá psychologická operácia. Celkovo mali podľa ukrajinskej strany Rusi stratiť už 4300 mužov, aj keď nie je jasné koľko z nich je mŕtvych a koľko ranených.

Problém Bieloruska

V priebehu štvrtého dňa bojov v Kyjeve v noci došlo opäť k zrážkam medzi nepravidelnými silami Ruska (sabotéri) a ukrajinskými jednotkami, aj keď podľa britského Ministerstva obrany boli menej intenzívne, než predchádzajúcu noc. Ruské sily sa snažili obkľúčiť Kyjev, čo sa im zrejme včera večer aj podarilo. Starosta mesta Kličko najprv prehlásil, že všetky cesty z mesta sú zablokované, neskôr ale jeho kancelária dementovala, že by Kyjev bol obkľúčený. V nočných hodinách dochádzalo k intenzívnemu ostreľovaniu raketovým delostrelctvom, ale odpor ukrajinských obrancov pretrval. Napriek pomalému postupu ale Putin môže byť nebezpečnejší než kedykoľvek predtým, píše Gideon Rachman. Aktuálny ruský postup je znázornený na obrázku nižšie:

Aktuálny postup ruských síl (zdroj: Ministerstvo obrany Veľkej Británie)

Ako vidno na obrázku, z Bieloruska na Ukrajinu vnikli jednotky Stredného vojenského okruhu. Tieto boli v Bielorusku pôvodne na cvičení, ktoré prebiehalo začiatkom februára. Na jeho konci ale bolo oznámené, že ruské sily, celkovo asi 30 tisíc mužov, majú zostať na neurčito. Nezdá sa, že by miestni boli prítomnosťou Rusov dvakrát nadšení. Okrem iného sa do Bieloruska presunuli aj ruské rakety Iskander-M. Tieto strely sú dlhodobo kontroverzné, pretože západné štáty mali podozrenie, že dostrel Iskanderov je väčší než oficiálne uvádzaných 500 km, čím by Rusko porušovalo Dohodu o zákaze rakiet stredného doletu v Európe (INF), čo bolo aj jedným z dôvodov odstúpenia od INF zo strany USA. O tom, že americkí spravodajci nemuseli byť úplne mimo svedčí incident z januára 2020, keď jeden z cvične odpálených Iskanderov doletel na vzdialenosť viac než 600km. O tom, či sa jednalo o jeden príliš motivovaný kus rakety, ktorý sa rozhodol dokázať čo žiaden Iskander pred ním, alebo Rusi od počiatku klamali, si asi čitateľ spraví úsudok sám.

Každopádne, Iskandery z Bieloruska dopadali na ukrajinské územie aj v priebehu včerajška, niektoré dokonca po tom, čo sa strany dohodli na mierových rokovaniach na bielorusko-ukrajinskej hranici. Tento konkrétny kus mal dopadnúť do Žitomiru. V priebehu včerajška dokonca 3% bieloruský prezident Lukašenko oznámil, že chce podniknúť špeciálnu operáciu na "oslobodenie jeho ľudí" na Ukrajine, ktorú by mali vykonať bieloruskí výsadkári. Bielorusko by sa tým fakticky pridalo k invázii na Ukrajinu. V súvislosti s inváziou už na Bieloruské banky uvalili sankcie USA, je teda pravdepodobné, že pokiaľ by sa bieloruské sily pripojili k invázii, budú nasledovať podstatne širšie opatrenia. Bieloruská ekonomika je pritom omnoho menej odolná než ruská.

Vlajkonoš

Na sociálnych sieťach sa začali objavovať videá z nasadenia ukrajinských dronov Bayraktar TB2. Bayraktar (vlajkonoš) je stroj tureckej výroby, ktorý sa radí do kategórie dronov MALE (Medium Altitude Long Endurance), čo v praxi znamená, že nad cieľovou oblasťou dokáže lietať až 27 hodín(v závislosti na záťaži). Okrem pozorovania nepriateľa dokáže niesť až 150kg výzbroje, ktorá môže pozostávať predovšetkým z mikromunície MAM-C a MAM-L, čo sú kĺzavé bomby o hmotnosti 6,5 a 22 kg s presným laserovým navádzaním na cieľ.

Bayraktar TB2 (foto: Wikipedia)

Bayraktar sa osvedčil v bojoch v Líbyi, Sýrii a Náhornom Karabachu, kde podstatne prispel k úspechu Azerbajdžanu. Podľa mnohých analytikov však drony typu MALE, ktoré majú veľkú výdrž, no svojou konštrukciou a rýchlosťou sa podobajú skôr na ľahké, alebo ultraľahké lietadlo (aj keď majú podstatne vyšší dostup) nebudú schopné pôsobiť zoči-voči protivníkovi so sofistikovanou protivzdušnou obranou a modernými stíhacími lietadlami ako je napríklad Rusko. Zdá sa ale, že tento predpoklad sa nenaplnil. Ukrajina včera zverejnila dve videá, na ktorých majú ich Bayraktary útočiť na ruské kolóny. V prvom videu útočí na kolónu nákladných automobilov (hoci niektoré zdroje uvádzajú, že cieľ má byť systém Pancir S), v druhom ničí odpaľovacie zariadenie rakiet zem-vzduch Buk. Jedná sa o rovnaký typ systému zem-vzduch, akým bol zostrelený let MH 17.

Kaztová munícia v obývaných oblastiach

Podľa serveru Bellingcat bola v konflikte opakovane použitá kazetová munícia v obývaných oblastiach. Kazetová munícia je druh munície, ktorý obsahuje submuníciu- každá bomba, alebo bojová hlavica obsahuje niekoľko (spravidla niekoľko desiatok) menších bombičiek, ktoré sa v určenej výške z kazetovej munície vyhodia tak, aby sa bombičky rozptýlili rovnomerne na čo najväčšie územie. Jediným kusom kazetovej munície je tak možné zničiť cieľ rozprestrený na veľkej ploche (napr. autopark, alebo kolóna vozidiel), alebo takú plochu zamínovať. To je však aj veľké riziko kazetovej munície, keďže je veľmi ťažké následne plochu odmínovať, alebo z nej odstrániť nevybuchnuté kusy submunície. Jednotlivé kusy submunície pritom často nevyzerajú ako bomba, ale ako bežný drobný predmet, ako plechovka, či dokonca hračka. Nepoučený civilista, alebo malé dieťa môže následne so submuníciou začať manipulovať a následok je fatálny. Z týchto dôvodov sa 110 krajín, vrátane Slovenska, rozhodlo pristúpiť k Dohovoru o kazetovej munícii. Preto je používanie kazetovej munície v obývanej oblasti prinajmenšom nerozvážne.

Napriek uvedenému však bola kazetová munícia nájdená v okolí ukrajinskej nemocnice. Bellingcat lokalizoval útoky v okolí Charkova (7 striel s kazetovou hlavicou ktoré prišli v smere od ruskej hranice) a škôlky v Ochtyrke.

Telegraficky

Nemecko povolilo Holandsku vyviesť 50 protitankových raketometov Panzerfaust 3 nemeckej výroby na Ukrajinu. Zároveň ohlásilo, že na svoju obranu bude dávať 2% HDP, ako odporúča NATO.

Ruskí vojaci mali na letisku v Hostomeli zničiť najväčšie transportné lietadlo sveta Antonov An-225. Môže to byť predčasná informácia, podľa samotného Antonovu lietadlo najprv treba preskúšať odborníkmi.

Podľa Merkelovej stratil Putin kontakt s realitou už v roku 2014, povedala, že žije vo vlastnom svete. Financial Times sprístupnili Putinov profil zadarmo.

Ďalší ruský T-72B3, ktorý prišiel o vežu.

Russia Today a Sputnik dostanú celoeurópsky ban.

Aj tento diel blogu bol napísaný s prispením UČR (Utajeného člena redakcie) podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.