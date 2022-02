Deň tretí: Nenaplnené ambície

Prinášam zhrnutie udalostí tretieho dňa bojov. Podľa analytikov zrejme Rusko počítalo s rýchlym a rozhodným víťazstvom, to ale neprišlo. Začiatočné fázy operácie používali vo veľkom rozsahu výsadkové sily (VDV), ktoré sa sústredili na získanie letísk, podobne ako tomu bolo v Hostomeli. To sa ale zatiaľ nepodarilo. To že Ukrajina tieto pokusy prečkala ale neznamená, že má už to najhoršie za sebou, možno skôr naopak. Podľa odborníkov oslovených Financial Times je možné, že ruské operácie sa posunú k rozsiahlejšej pozemnej ofenzíve podporovanej intenzívnou paľbou delostrelectva a raketového delostrelectva. Podľa britského ministerstva obrany Rusko zápasí s logistickými problémami a má väčší počet padlých a zajatých. V reakcii na to obmedzuje sociálne siete.

V noci na dnes ruské sily opäť intenzívne ostreľujú ukrajinské pozície, okolo polnoci Kyjevom otriasli dve veľké explózie, v Charkove je počuť paľbu delostrelectva. Rusi zrejme plánujú veľké mestá obkľúčiť, je pravdepodobné, že primárnym cieľom je Kyjev. Zatiaľ sa nepodarilo overiť správy o dvoch zostrelených Iljušinoch, Ukrajina už ale hlási tretí.

Kadyrovci na Ukrajine

Do bojov sa zrejme zapojili aj jednotky z Čečenska, prezývaní Kadyrovci, podľa toho, že čečenské gardy sú určené hlavne na osobnú ochranu čečenského prezidenta Ramzana A. Kadyrova. V skutočnosti sú však niečo medzi štátom organizovanou mafiou a osobnou armádou Kadyrova, ktorá sa pravidelne dopúšťala porušovania základných ľudských práv. Sú zodpovední za nelegálne väznenie a mučenie obyvateľov Čečenska, často svoje obete unášajú do Kadyrovovho privátneho väzenia v dedine Centaroj, kde sa na mučení zúčastňuje aj sám čečenský prezident. V minulosti Kadyrov odmietol, že by sa jeho bandy podieľali na mučení homosexuálov, lebo tí vraj v Čečensku nie sú, a tí čo sú, sa majú odsťahovať do Kanady.

Rusko Kadyrovcov využilo ako prepadové oddiely, je však otázne či úspešne, pretože v priebehu dneška mal padnúť jeden z ich najvyšších veliteľov, generál Magomed Tušajev, ktorého mala zabiť ukrajinská špeciálna jednotka Alfa na letisku v Hostomeli. Cez deň sa na sociálnych sieťach objavilo video s Kadyrovom, na ktorom hovorí, že už nechce proti Ukrajine bojovať. Video medzitým z jeho účtu zmizlo, nie je jasné, či ho stiahol sám, alebo po dohovore z Moskvy, či zmizlo zásahom Roskomnadzoru.

Nebo nad Európou

O západných mocnostiach sa hovorí, že sú v konflikte málo aktívne, neznamená to ale, že by nerobili nič. Dnes sa napríklad vo vzdušnom priestore Poľska a Rumunska pohybovali celý deň lietadlá E-3 Sentry, zvané aj AWACS (Airborne Warning and Control System). Tu napríklad vidíme Sentry s volacím znakom NATO03 ako okolo 21:00 končí svoju misiu nad Poľskom a vracia sa na základňu Geilenkirchen:

E-3 Sentry NATO03 (via www.adsbexchange.com)

Ďalšie Sentries s volacími znakmi NATO01 a NATO02 hliadkovali naobed a popoludní. NATO09 zase hliadkoval okolo 22-23 hod nášho času nad Rumunskom. Sentry je lietadlo včasného varovania, teda v podstate lietajúci radar spojený s veliteľským centrom, a toto všetko je "zabalené" do trupu štvormotorového Boeingu 707, na ktorom vyčnieva obrovská otočná radarová anténa s okrúhlym radomom. Sentry dokáže sledovať rôzne vzdušné ciele do vzdialenosti viac než 400 km a zo svojich hliadkových stanovísk tak dokázali E-3 mapovať dianie vo vzdušnom priestore nad západom Ukrajiny a časti Bieloruska.

Ešte zaujímavejším návštevníkom poľského neba bol okolo poludnia E-8C J-STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) s volacím znakom REDEYE6. Joint STARS je tiež Boeing 707 nesúci radar, narozdiel od Sentryho však svojim radarom nemapuje vzdušné ciele, ale pohyby na zemi. Jeho pulzný dopplerovský radar AN/APY-7 dokáže mapovať stacionárne aj pohyblivé pozemné ciele na vzdialenosť viac než 250 km. Dokáže sledovať až 600 cieľov naraz a môže pokryť plochu 50 000 kilometrov štvorcových. Takými cieľmi môžu byť napríklad jednotlivé tanky, alebo kolóny vozidiel, nepriateľské základne a tábory a pod. Joint STARS z Poľska pravdepodobne mapoval dianie pozdĺž ukrajinsko- bieloruskej hranice.

Okrem AWACSu a REDEYE6 sa nad Poľskom a Rumunskom objavili aj RC-135W a RC-135V Rivet Joint s volacími znakmi JAKE11 a HOMER61. Rivet Jointy sú lietadlá rádioelektronického prieskumu. Narozdiel od AWACSu a Joint STARSu nevysielajú, ale naopak majú niekoľko anténnych systémov na "načúvanie", teda monitoring elektronických signálov nepriateľa. Zameriavajú sa na nepriateľské radary, ale dokážu monitorovať aj rádiovú a satelitnú komunikáciu a iné zdroje rádiového signálu. JAKE11 mapoval oblasť Kaliningradu a Bieloruska, HOMER61 zrejme vysával elektronické signály z oblasti Čierneho Mora a juho-východu Ukrajiny.

Západné štáty oficiálne nepriznali, že by zdieľali dáta z podobných prieskumných letov s Ukrajinou. Je to však jeden zo spôsobov, ako Ukrajine pomôcť bez priameho nasadenia vojakov NATO na jej území.

Rosgvardija

Na ukrajinskom území sa prekvapivo objavili aj jednotky Rosgvardije. Rosgvardija, alebo ruská Národná garda je vnútorné vojsko Ruskej federácie, a ako také má na starosti obranu hraníc, boj s organizovaným zločinom, boj proti terorizmu, ochranu verejného poriadku atď. Jedná sa teda skôr o sily policajného, resp. žandárskeho charakteru. Rosgvardija obsahuje aj jednotky SOBR a OMON, ktoré sa zviditeľnili najmä mlátením a zatýkaním ruských občanov na protivládnych demonštráciách. Je teda veľmi prekvapivé, že sa objavili v mieste bojov medzi prvosledovými jednotkami v okolí Charkova, kde bola ich kolóna vozidiel zničená. Ďalšia kolóna poriadkovej jednotky Rosgvardie sa dokonca mala objaviť v okolí Kyjeva, kde boli ich vozidlá taktiež zničené.

Toto nasadenie nedáva žiaden zmysel, iba ak niekto v pôvodných plánoch počítal s tým, že prvosledové vojská dané miesta už dávno prejdú a bude potrebné na dobytom území vykonávať policajnú činnosť, prípadne potláčať demonštrácie a podobne. Len zrejme omončikom niekto zabudol povedať, že sa plány dostali do styku s realitou, a oni sa tak do akcie vydali akoby bol Kyjev a Charkov už dobytý. Rosgvardiji velí Putinov sparing-partner z Juda, neskôr osobný ochrankár a dnes generál Viktor Zolotov (áno, to je ten milý pán, čo chcel z Alexeja Navaľného urobiť fašírku). Vzhľadom na toto personálne obsadenie sú isté zmätky a problémy s koordináciou postupu pochopiteľné.

Sv. Javelin

Už pred koncom minulého roka si vojenskí analytici všimli, že niektoré ruské tanky sú vybavené akousi improvizovanou strieškou, či klietkou na vrchu veže. Jej účel nebol jasný, ale špekulovalo sa, že sa má jednať o ochranu pred muníciou zhadzovanou dronmi, alebo pred protitankovými strelami Javelin, ktoré na svoj cieľ útočia zhora (toto je výhodné, lebo tank nemá všade rovnako mohutný pancier- najsilnejšie je pancierované čelo tanku a predná strana veže, zatiaľčo jej strop býva chránený len slabo). Teoreticky by takáto strieška mohla fungovať- kumulatívne hlavice, aké používajú protitankové zbrane totiž potrebujú pre svoju správnu účinnosť explodovať v presnej vzdialenosti od cieľa. Takáto strieška by mohla spôsobiť predčasnú detonáciu hlavice Javelinu a ochrániť tak tank. Píšem teoreticky, pretože tomuto T-72B3 pri Charkove zjavne nepomohla. Pre úplnosť, nie je isté akým typom zbrane bol tank zničený, z fotky je ale viditeľné, že veža nie je na svojom mieste. Toto sa pri T-72 stáva, keď detonuje jeho vlastná munícia, ktorá je uložená po obvode veže. Je teda jasné, že explozívny účinok zbrane, ktorá tank zničila musel preniknúť do vnútra veže a tam muníciu zapáliť.

St. Javelin (zdroj: https://www.saintjavelin.com)

Z Javelinu sa stáva ďalší mýtus tejto vojny, stalo sa z nej dokonca aj meme (snáď za dobrým účelom) v podobe svätej Javelin, ochrankyne Ukrajiny. Javelin, teda strela FGM-148 je protitanková riadená strela (PTRS) s tandemovou HEAT (High Explosive Anti-Tank) hlavicou a účinným dostrelom až 4750 m. Narozdiel od iných PTRS, ktoré musí ich operátor po odpálení navádzať na cieľ Javelin je PTRS fungujúca v režime "vystreľ a zabudni" (fire and forget). Strelcovi stačí, že zameria cieľ a infračervený senzor Javelinu sa naň uzamkne. Po odpálení strely ju už nemusí ďalej navádzať, strela sa na uzamknutý cieľ navedie sama. Toto je takticky výhodné, pretože odpal PTRS je vizuálne nápadný, a tak miesto odkiaľ bola strela odpálená priťahuje paľbu nepriateľa.

Ruská propaganda

Podľa niektorých záberov z ruských televízií sa zdá, že sa ten istý ukrajinský vojak vzdal hneď dvakrát. A na dvoch rozdielnych miestach (raz na Haďom ostrove/Ostrove zmijí a druhý raz na Donbase). Divné.

Zábava s vlajkami dopravnými značkami

Aby skomplikovali okupantom orientáciu, Ukrajinci demontujú dopravné značky. Toto sa stalo aj v takýchto ťažkých časoch zdrojom istých humorov.

Najbližšie dni však na Ukrajine stále veľmi veselé nebudú.

Za spoluprácu na tomto dieli blogu ďakujem nášmu UČR (Utajenému členovi redakcie) z podcastu Silný výber.

P.S. Rozhodol som sa, že budem podobné reporty o dianí na Ukrajine pripravovať pravidelne a pokúsim sa priniesť čitateľom informácie, ktoré mi prišli zaujímavé a pozornosti bežných médií mohli uniknúť, alebo im venovali menší priestor. Pripomínam preto, že nie som vojenský, ani zahranično-politický profesionál, súčasný, ani minulý. Som (mierne) poučený laik, ktorý sa snaží sprostredkovať fakty z obranno-bezpečnostného prostredia nepoučeným laikom. Nič viac. Anyway, $4 a pound.