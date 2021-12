Online detské divadelné predstavenia. Aké sú?

Divadelné predstavenia sú na webe navstevnik.online. Môžu si tam vybrať deti aj dospelí. Zatiaľ som videla päť online predstavení. Tu sú moje recenzie predstavení a hodnotenie online a skutočného divadla.

Veľká továreň na slová

Páčilo sa mi, keď na začiatku továrenskí robotníci robili s krabicami. V krabiciach boli slová, ktoré vyrábala továreň na slová. Továreň nestíhala vyrábať slová a tak sa musela zísť rada, ktorá rozhodla, že sa slová budú predávať.

Keď išlo auto odviesť slová do obchodov, niektoré slová vyleteli. Chytil ich chlapec, ktorý bol chudobný. V hre bol ešte jeden chlapec, ktorý bol bohatý. Ten si slová kupoval.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Obaja chlapci mali radi rovnaké dievča. Deti sa spolu hrali. Bohatý chlapec povedal dievčaťu, že má pekné šaty a oči. Neskôr jej tiež povedal, že milujem ťa moja pekná Cybele. Chudobný chlapec jej povedal: “prach, višňa, stolička, ešte”.

Dievčatko sa zamilovalo do chudobného chlapca.

Predstavenie je možné vidieť v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Moje hodnotenie: Predstavenie bolo super. Neviem slovami povedať prečo ;-)

Tu je ukážka z predstavenia:

Dlhý, Široký a Bystrozraký

Bolo to napínavé, keď tam bol čarodejník. Princezná bola smiešna nezdala sa byť moc múdra, pretože v príbehu takmer nič nerobila. Mala veľký nos. Dlhý bol v príbehu oblečený na zeleno, Široký na červeno a Bystrozraký bol oblečený na modro. Aj oni mali veľký nos.

Predstavenie je možné vidieť v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Moje hodnotenie: Predstavenie bolo smiešne, pretože všetci mali veľký nos.

Tu je ukážka z predstavenia:



Hra

V predstavení vystupovali jedna lenivá mačka, jeden lenivý kocúr, šikovná myš a pani televízna hlásateľka. Nakoniec to dopadlo tak, že mačky sa skamarátili s myškou. Pani hlásateľka občas vyliezala z telky.

Predstavenie je možné vidieť v Bábkovom divadle na Rázcestí.

Moje hodnotenie: Podľa mňa bola hra nudná, ale občas tam bolo aj niečo srandovné.

Tu je ukážka z predstavenia:



Smelý zajko

Predstavenie bolo o zajacovi, ktorý sa vybral do sveta. Najprv bol bojazlivý ako všetci zajaci a potom sa stal smelým zajacom.

Predstavenie je možné vidieť v Divadle Jozefa Gregora Tajovského.

Moje hodnotenie: Nepáčilo sa mi, pretože sa tam moc spievalo.

Luskáčik

V predstavení bola Máša, ktorá dostala na vianoce od čarodejníka luskáčika. Luskáčik o polnoci ožil.

Boli tam myši, ktorým vládol myší kráľ. Luskáčik bojoval s myším kráľom. Bitku vyhral Luskáčik.

Čarodejník zmenil Mášu a Luskáčika na dospelých. Boli spolu v čarovnej krajine a stretli snehové vločky, číňanov, kozákov, španielov, orientálcov.

Predstavenie bolo balet, čiže v ňom nič nehovorili, ale ho celé pretancovali.

Predstavenie je možné vidieť v Slovenskom národnom divadle.

Moje hodnotenie: Predstavenie bolo úžasné. Videla som ho aj naživo.

Tu je ukážka z predstavenia:

Skutočné divadlo alebo online divadlo?

Myslím si, že je lepšie ísť naozaj do divadla. Divadlo je veľké a je pekne zdobené. Návštevníci sú pekne oblečení, nikto tam nie je v pyžame. Pyžamo je výhoda domáceho divadla. Nevýhoda domáceho divadla je to, že vás mamina môže pri pozeraní rušiť kávovarom. ;-)

Keď sme doma, mohlo by sa napríklad stať to, že vypadne zvuk alebo nepôjde internet.

Keď sme v skutočnom divadle, predstavenie by mohli zrušiť, ak by ochoreli herci alebo by mohlo prísť málo divákov. Hoci raz som bola na predstavení Ela Hop v Starom divadle v Nitre iba sama s mamou. Herci predstavenie nezrušili, ale aj tak ho odohrali.

Divadlo na živo dáva viacej zážitkov, viacej pocitov a je to zaujímavejšie ako online.

V Slovenskom národnom divadle na Luskáčikovi (zdroj: Monika Bošková)