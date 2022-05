Morské prasiatka sú kamaráti pre každé dieťa (1. časť)

História a súčasnosť morčiat

Morčatá pochádzajú z Peru. Domácim zvieraťom boli už za čias Inkov. Do Európy ich previezli Holanďania po objavení Ameriky.

V Peru sú morčatá chované na jedlo alebo sa tam používajú aj pri náboženských rituáloch. U nás sú morčatá chované deťmi ako domáce zvieratko. V laboratóriách ich dospelí používajú ako laboratórne zviera. Napríklad v Šarišských Michaľanoch bola testovaná vakcína proti COVID-19 s názvom Sputnik V na dvoch morčatách. Podľa mňa však testovanie na zvieratách nie je správne.

Morské prasiatka (zdroj: Monika Bošková)

Ako morča vyzerá

Hmotnosť dospelého morčaťa je okolo 1 kg. Dĺžka od hlavy po zadok je približne 25 až 30 cm. Vysoké sú do 10 cm. Morčatá nemajú chvost. Na prednej nohe majú štyri prsty a na zadnej tri. Na prstoch majú pazúriky, ktoré im treba občas strihať. V ústach majú dokopy štyri zuby, dva hore a dva dolu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Srsť morčiat je buď krátka alebo dlhá. Farebne bývajú morčatá najviac trojfarebné, pričom sa kombinujú farby ako čierna, hnedá, žltá či biela. Farby sú rozmiestnené raz ako väčšie, raz menšie škvrny.

Vanilka na domčeku (zdroj: Monika Bošková)

Popcornová chôdza morčiat

Chôdza morčiat nie je rýchla. Chodia skackavými krokmi. Keď sú veselé vyskakujú do výšky ako popcorn v mikrovlnke. Keď sedia, tak vlastne ležia, pretože sú pritom na všetkých štyroch nohách s telom pritlačeným k zemi.

Moje morčatá

Mám štyri morčatá. Všetko sú to samičky. Ako prvé som dostala Ňufku a Isabelku. Sú to sestry a kúpili sme ich v chovprodukte. Potom som dostala Vanilku a nakoniec Čmelku. Pochádzajú z chovných staníc.

Ňufka, Iska a Vanilka sú krátkosrsté morčatá. Čmelka je dlhosrstá.

Vanilka je povahou veľmi odvážna. Nebojí sa sama vyliezť z klietky a chodiť po izbe. Trúfne si vyjsť na prechádzku aj von z izby. Ňufka je odvážna iba vtedy, keď je v kolektíve. Keď je sama, tak je bojko. Isabelka je bojko. Keď niekam idú všetky morčatá, ide aj ona. Čmelka je povahou väčšinou odvážna.

Na fotke morčiatka Čmelka, Ňufka, Vanilka a Iska. (zdroj: Monika Bošková)

Strava morčiat

Morčatá sú bylinožravce.

Každý deň musia mať seno a suchú stravu. Suchá strava sa kupuje v chovprodukte a sú v nej rôzne obilniny, semiačka, trávové či bylinné granule.

Okrem toho majú morčatá radi aj čerstvú trávu, zeleninu (napr. mrkvu, uhorku, papriku, rajčinu) a ovocie (napr. jablko). Najobľúbenejšie jedlo mojich morčiat je ľadový šalát.

Morčacia hostina (zdroj: Monika Bošková)

Zvuky morčiat

Naše morčiatka majú rôzne nálady a podľa toho aj vydávajú rôzne zvuky. Najčastejšie sú ticho. Keď sú spokojné, napríklad na rukách, tak si potichu krochkajú. Keď sa hnevajú alebo sa im niečo nepáči, napríklad sa medzi sebou pohádajú alebo ich niekto hladká proti srsti, tak klepocú zubami.

Všetky tieto ich doterajšie zvuky sú tiché. Majú však jeden špeciálny zvuk, ktorý je hlasný a počuť ho na celý dom. Ide o kvíkanie, ktorým si pýtajú jedlo. Hlasno začnú kvíkať vtedy, ak započujú šušťanie igelitového sáčka, otváranie chladničky, alebo keď do izby vojde babka (smolenická).

Ak sa chce s morčaťom morčacím jazykom porozprávať človek, musí na ne začať hlasno kvíkať. Morčatá mu odpovedia tiež hlasným kvíkaním.

Čistota morčiat

Podstielka by sa mala morčatám vymienať aspoň 1x týždenne. Morčiatka sú radi, ak majú svoje okolie čisté. Samé však k udržiavaniu čistoty neprispievajú. Práve naopak, cikajú a kakajú úplne všade. Mohli by si preto otvoriť Továreň na bobky. Ich reklamný vývesný štít by mohol vyzerať napríklad takto:

Továreň na bobky, s.r.o. (zdroj: Monika Bošková)

Záľuby morčiat

Najobľúbenejšia činnosť morčiat je papanie. Druhá najobľúbenejšia je znova papanie a ďalšia v poradí je tiež papanie. Jedlo je pre morčatá zmyslom ich života.

Naše morčiatka jedlo hľadajú všade, napríklad aj pod stolom pri počítačovej skrinke. Našli tam počítačové káble, na ktorých si pochutnali a prehrýzli ich. Káble by však jesť nemali, nakoľko to pre ne môže byť smrteľne nebezpečné.

Okrem toho morčatá chodia radi na prechádzku po izbe a niekedy si vyjdú aj na chodbu či do vedľajšej izby. Ak sú na prechádzke, tak vždy chodia v rade za sebou. Vyzerajú ako živý morčací vláčik.

Majú tiež radi hračkársky domček pre koníky, z ktorého si spravili záchod. Baví ich aj polihovanie a oddychovanie.

Morčací vláčik (zdroj: Monika Bošková)

V ďalšej časti sa budem venovať chorobám morčiat.