Jadrová energia – Najväčší omyl Angely Merkel.

Americký spisovateľ David Frum, dopisovateľ novín „The Atlantic“ a autor knihy „Trumpocalypse: Restoring American Democracy (2020)“, ktorý písal v rokoch 2001 a 2002 prejavy americkému prezidentovi George W. Bushovi uverejnil zaujímavý článok pod názvom „The West’s Nuclear Mistake“, ktorý je o Angele Merkel, ktorá práve odovzdala svoju funkciu Nemeckého kancelára Olafovi Scholzovi.

Motto:

Žiadna vláda, ktorá by skutočne považovala zmenu klímy za svoju najvyššiu energetickú prioritu, by neodstavila svoje jadrové elektrárne pred koncom ich životnosti.

V Nemecku ale aj v USA paradoxne politici, ktorí chcú byť vnímaní ako environmentalisti, naopak - zvyšujú emisie skleníkových plynov tým, že si vynucujú predčasné zatvorenie prevádzkyschopných jadrových elektrární.

Konkrétne - Nemecko - na prvý pohľad sa zdá, že si mnohí ľudia predstavujú Nemecko ako globálneho lídra v oblasti (ochrany) životného prostredia.

Ale ak sa pozriete na skutočné praktiky, uvidíte iný príbeh.

Nemecko spaľuje veľa uhlia a v roku 2020 je na deviatom mieste vo svetovej spotrebe uhlia.

Ale napríklad taká ďalšia veľká priemyselná krajina Európy, Veľká Británia, nespaľuje takmer žiadne uhlie.

V máji 2019 bola napríklad hlavná časť Veľkej Británie celučičký týždeň úplne bez spaľovania uhlia .

Rozdiel medzi Britániou a Nemeckom – a hlavne medzi vlastnou rétorikou Nemecka a jeho prístupom – možno vysledovať dokonca až k jednému osudovému rozhodnutiu práve odídenej kancelárky Angely Merkel: - jej rozhodnutiu v roku 2011 postupne vyradiť nemecké jadrové elektrárne .

Pred desiatimi rokmi Nemecko prevádzkovalo 17 jadrových reaktorov.

Vyrábali takmer štvrtinu – teda cca 25 percent elektriny v krajine.

Dokonca práve bez-uhlíková elektrina z jadrovej energie umožnila zjednotenému Nemecku vyradiť z prevádzky ultra-špinavé elektrárne v bývalom východnom Nemecku bez narušenia dodávok spotrebiteľom.

Počas prvých šiestich rokov Angela Merkel ako kancelárka podporovala nemecký jadrový priemysel a nejaké námietky voči nemu odmietala ako „ absurdné “.

Podľa Merkelovej stúpencov (a jej slov, v interview novinárovi) ju vraj z tohto pohľadu vyviedla havária v japonskej jadrovej elektrárne Fukušima.

V marci 2011 zemetrasenie a cunami spôsobili najhoršiu haváriu na JE od Černobyľskej havárie v roku 1986. Viac ako 150 000 Japoncov evakuovali zo svojich domovov (aj keď sa neskôr ukázalo, že to nebolo nutné, a že mnoho ľudí tým zbytočne bolo postihnutých).

Americké noviny New York Times však vtedajší kontext jej rozhodnutia opísali nasledovne : „Na rozdiel od iných svetových lídrov je (Angela Merkel) vyštudovanou vedkyňou s titulom Ph.D. vo fyzike. K závažnému rozhodnutiu postupne ukončiť jadrovú energiu do roku 2022 dospela po tom, čo o tom raz večer v ich byte v centre Berlína diskutovala pri červenom víne so svojím manželom Joachimom Sauerom, fyzikom a univerzitným profesorom,.:“

Nevieme, a nemôžeme povedať, že či je niečo z toho pravda. Alebo ak aj niečo áno, nevieme tiež či je to „úplne celá pravda“.

Začiatky boli vcelku ľahké....

Angela Merkel to mala počas prvých rokov vo funkcii kancelárky relatívne celkom jednoduché.

Jej predchodca Gerhard Schröder ten najťažší problém, ktorý nemecké zjednotenie zanechalo totiž úspešne rozlúskol: a to dlhodobo trvalo vysokú nezamestnanosť.

Schröder presadil tvrdé reformy na zefektívnenie pravidiel nemeckého trhu práce a sociálnych dávok. A tie reformy vôbec neboli hneď populárne. Následne Schröder o post kancelára prišiel vo voľbách v roku 2005.

A práve vtedy, keď Schröderove reformy vstúpili do platnosti, a Nemci sa vrátili do práce, vavríny z nich už žala Angela Merkel - a miera nezamestnanosti v Nemecku klesla z viac ako 11 percent v roku 2005 na menej ako 6 percent v roku 2011, a to dokonca aj napriek šoku z globálnej finančnej krízy.

Merkelová počas tých prvých rokov nadviazala na Schröderovu prácu, ale potom ju však šťastie opustilo.

Problémy začínajú...

Finančná kríza v rokoch 2008 – 2009 sa síce Nemecka dotkla relatívne slabo, ale o to tvrdšie zasiahla európskych obchodných partnerov Nemecka.

Krajiny južnej Európy sa v rokoch 2010 a 2011 ponorili do dlhovej krízy (v ktorej v pozadí bol mimochodom aj „nemecký vplyv“), ktorá prinútila aj Nemecko k veľmi ťažkej voľbe: - Buď ich zachrániť, alebo riskovať rozpad eurozóny.

Pod týmto tlakom popularita Angely Merkelovej klesla. S jej politikou nesúhlasilo mnoho ľudí a to až 43 percent v polovici roka 2010.

Ako politicky prežiť...

A zrejme právo toto bol ten presný politický kontext v čase Fukušimy.

Tu je v skutočnosti vidieť, že čo a prečo si vlastne vynútilo jej hlboké prehodnotenie vzťahu k jadrovej energii.

Áno, Nemecko je síce už dlho krajinou aktívneho, mobilizovaného hnutia proti jadrovej energii, oveľa, oveľa viac ako v iných demokratických štátoch, ktoré využívajú jadrovú energiu. O tom ako to vzniklo a rozvíjalo sa by ste mohli stráviť v živých diskusiách s nemeckými priateľmi aj celý večer. Ale bez ohľadu na rôzne pôvody, je dôležité, že nakoniec nemecké protijadrové hnutie ponúklo značné politické zdroje politikom ochotným ich využiť (čo sa aj stalo a deje aj v súčasnosti).

O tejto príležitosti v minulosti uvažovalo mnoho politikov , vrátane Merkelovej bezprostredných predchodcov.

A Merkelová to nielen pochopila (ale aj využila).

V dňoch po havárii vo Fukušime oznámila, že Nemecko okamžite zatvorí svojich osem najstarších jadrových elektrární.

V máji sa rozhodla postupne vyradiť ďalších deväť modernejších do roku 2022 . Tri JE z týchto deviatich sú už odstavené, zvyšných šesť bude nasledovať do konca budúceho roka .

Jadrový príspevok k výrobe elektrickej energie v Nemecku sa znížil z pôvodných takmer 25 percent na 11,3 percenta a čoskoro bude nulový.

A Merkelová sa zaviazala, že chýbajúcu medzeru vyplnia obnoviteľné zdroje energie.

Ale tento sľub nebol dodržaný.

Najväčším zdrojom použitým na výrobu elektrickej energie v Nemecku v roku 2021 bolo uhlie, ktoré poskytlo 27 percent elektriny v krajine. Veterné elektrárne sú až na druhom mieste .

Okrem toho Nemecko tiež spaľuje mnoho zemného plynu – a asi 40 percent z neho dováža z Ruska.

A táto závislosť (na Rusku) sa bude v nasledujúcich rokoch ešte zvyšovať.

Ako je všeobecne známe, Nemecko aktívne spolupracuje s Ruskom na dokončení druhej línie podmorského plynovodu Nord Stream II. s neochotným súhlasom Bidenovej administratívy .

Zdá sa dokonca, že aj veľkú časť váhavosti Nemecka v podpore ukrajinskej demokracii proti ruskej agresii možno pripísať Merkelovej voľbe proti jadrovej energii v roku 2011.

Áno, za desaťročie od Fukušimy Nemecko skutočne znížilo svoje emisie skleníkových plynov. Podľa oficiálnych nemeckých údajov krajina v roku 2011 emitovala približne 917 miliónov metrických ton ekvivalentov oxidu uhličitého.

V roku 2019 vypustila približne 810 miliónov metrických ton , čo predstavuje zníženie o 11,7 percenta.

Áno, je to lepší výsledok ako v Spojených štátoch, ale je to ďaleko slabšie v porovnaní s Veľkou Britániou, ktoré tiež využíva jadrovú energiu, a ktorá znížila svoje emisie za rovnaké obdobie o viac ako 21 percent , čo je číslo, ktoré jasne naznačuje, čo by aj Nemecko mohlo napríklad dosiahnuť, keby si bola Merkelová zvolila iný kurz.

A áno, toto je tiež aj lekcia, ktorú by mali zvážiť aj Američania.

Napríklad taký štát Kalifornia, kedysi jadrový líder, vyradil z prevádzky už tri zo svojich štyroch jadrových elektrární a svoju poslednú plánuje zatvoriť v polovici tohto desaťročia.

Bohužiaľ, tieto jadrové elektrárne sa stali rovnakou obeťou strachu a úzkosti po Fukušime, ktorá ukončila aj nemeckú jadrovú éru. Ich odstavenie má rovnako vážne dôsledky pre „post-uhlíkovú! budúcnosť Kalifornie. Veď samotná jadrová elektráreň Diablo Canyon, ktorá je ešte stále v prevádzke, produkuje asi 9 percent elektriny v Kalifornii.

Ak bude jadrová elektráreň Diablo Canyon v roku 2024 alebo 2025 odstavená z prevádzky, vyplnenie tejto medzery (deviatich percent) bude takmer určite vyžadovať spálenie väčšieho množstva plynu. A plyn už dnes zabezpečuje výrobu až 37 percent elektrickej elektriny v Kalifornii; slnečné a veterné elektrárne zatiaľ spolu poskytujú len asi 24 percent .

Takže dá sa úplne jasne a zreteľne konštatovať, že v krátkodobom horizonte menej jadrovej energie znamená väčšiu spotrebu (spaľovania) plynu.

Faktom však je, že všetky voľby energetických zdrojov zahŕňajú určité kompromisy.

Napríklad veterné elektrárne prekážajú sťahovavým vtákom a kazia otvorené panoramatické výhľady.

O solárnych paneloch sú známe nechutné prípady, keď boli vyrábané nútenou prácou . Alebo aj taká samotná výroba panelov – alebo ich likvidácia – môže vylučovať nebezpečné materiály do životného prostredia.

Áno aj jadrová energia má nielen svoje výhody, ale aj svoje náklady a riziká : - radiačné riziká už v súčasnosti; - a likvidácia vyhoreného paliva, ktorá musí byť zabezpečená na ďalšie storočia.

Pravdou však tiež je, že žiadna iná technológia ako jadrová energia nedokáže tak masívne a tak rýchlo nahradiť výrobu elektriny s takmer nulovými emisiami uhlíka.

Žiadna vláda, ktorá skutočne považovala zmenu klímy za svoju najvyššiu energetickú prioritu, by nezatvorila jadrové elektrárne pred koncom ich životnosti.

Áno, naša Zem sa otepľuje, pretože pre politikov je (dnes) ťažké konať v prospech vyriešenia problémov zajtrajška.

Vyvážiť správne súčasné obavy oproti budúcim nebezpečenstvám je ťažké.

Jadrová energia sa nám zdá byť strašidelná a klimatické zmeny sa nám zdajú byť vzdialené.

A tak sa v Nemecku ako aj v Kalifornii politici chránia terajšími takými rozhodnutiami, ktorých dôsledky budú zaplatené o desaťročia neskôr.

V amerických očiach reputácii Merkelovej prospelo hlavne porovnanie s Donaldom Trumpom, ktorý ju označil za demokratického lídra, ktorého najviac nemal rád.

Americkí novinári ju dokonca opisovali ako skutočnú líderku slobodného sveta , aj preto, aby si pichli do vtedajšieho prezidenta USA, ktorý sa tejto úlohy vlastne vzdal.

Je pravdou, že na jej zdržanlivom štýle vedenia sa dá naozaj veľa oceniť.

Ale história ju môže časom ohodnotiť, že v jednej z najzávažnejších otázok počas jej kariéry ako nemeckej kancelárky Merkelová síce nezaostala, ale krajinu zaviedla nesprávnym smerom.

A nanešťastie pre svet sa zdá, že aj (niektorí) Američania sú odhodlaní nasledovať cestu Merkelovej.

