Jadrová energia – Vyhrážky a vydieranie ako štýl energetickej politiky?

Tzv. „ Taxonómia “ je balík nariadení, ktorými sa riadia investície do činností, ktoré sú podľa EÚ šetrné k životnému prostrediu. Taxonómia, teda tento balík nariadení by mohol byť vnímaný ako pravidlá ktoré by garantovali investície aj súkromného kapitálu do projektov šetrných ku klíme.

Rozhodnutie komisie o jadrovej energii bolo (a stále je) žiaľ odkladané o dlhé mesiace.

Európska Komisia (mimochodom ktorej poprední predstavitelia by mali o veciach rozhodovať nestranne – na to skladajú pri nástupe do funkcie prísahu) bola pochopiteľne vystavená lobingu zo strany vlád členských štátov EÚ, ako aj predstaviteľov jadrového priemyslu a obzvlášť silnému nátlaku protijadrových organizácií a zoskupení, ktoré nesúhlasia s tým, či si tento spôsob výroby elektrickej energie zaslúži označenie „udržateľné“.

Európska komisia sa zatiaľ nerozhodla zaradiť jadrovú energiu do taxonómie , uviedla však, že ju zaradí do tzv. doplnkového delegovaného aktu. Zákon by zahŕňal technické skríningové kritériá na určenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla považovať za prispievajúcu k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Tzv. „Delegovaný akt“ je právne záväzný nelegislatívny nástroj, ktorý smie prijať Európska komisia na základe splnomocnenia (delegovania) zákonodarcom (Radou EÚ alebo Európskym parlamentom) v niektorom z riadnych legislatívnych aktov (ako je napríklad EU smernica, či nariadenie).

Cieľom zaradenia do delegovaného aktu je aj bližšie špecifikovať technické detaily otázok upravených v legislatívnom akte, a to v rozsahu a spôsobom predvídanom v tomto akte. Zahŕňa to napríklad technické skríningové kritériá na určenie podmienok, za ktorých by sa jadrová energia mohla považovať za prispievajúcu k udržateľnosti a zmierňovaniu zmeny klímy.

Napriek tomu že Európska Komisie (žiaľ) ešte stále nerozhodla, rakúska ministerka pre energetiku a klímu Gewessler sa už vopred vyhráža žalovať EÚ za zaradenie jadra do taxonómie zelených financií.

Čo to je? Čo to znamená takéto vyhrážanie sa vopred, spájané teoreticky až s vydieraním?

V politickej praxi sa tento systém nazýva tzv. „ Influence Peddling “, teda ovplyvňovanie na hranici zákonnosti.

Ovplyvňovanie je prax využívania vlastného vplyvu vo vláde alebo prepojenia s osobami v moci na získanie výhody, alebo preferenčného zaobchádzania pre niečo (niekoho), zvyčajne za odplatu. Inými slovami sa to nazýva aj ako „ obchod s vplyvom “, alebo „ obchodovanie s vplyvom “.

Áno, skutočnosti predaj ovplyvňovania sám o sebe nie je vždy nevyhnutne nezákonný, napr. aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) často používa upravený termín „obchodovanie s neprimeraným ovplyvňovaním“ na označenie nezákonných aktov lobingu.

Ovplyvňovanie je však najčastejšie spojené s korupciou (ktorá nemusí byť nevyhnutne ekonomická, môže mať aj politický rozmer), a preto jej najvačšie nebezpečenstvo je, že môže delegitimizovať demokratickú politiku pre širokú verejnosť.

Vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Brazílii, Argentíne, Taliansku, Spojenom kráľovstve a Rumunsku sa obchodovanie s neprimeraným ovplyvňovaním trestá ako trestný čin!

Ale kto je a čo je to za osoba?

Aké má vzdelanie, kde pracovala a aké má skúsenosti?

Jej heslo je "Naťahuj čas" – „Pokračuj, vydrž, každý deň pomáha“

Leonore Gewessler získala titul (BA) z politických vied (sic!) na Viedenskej univerzite. Ani predtým a ani potom nikdy naozaj nikde nepracovala.

V rokoch 2014 až 2019 pôsobila Gewessler ako šéfka rakúskej lobistickej skupiny Global 2000, kde (neúspešne) viedla kampaň proti rozširovaniu jadrovej elektrárne Mochovce na Slovensku.

Pri rokovaniach o koaličnej vláde po rakúskych voľbách v roku 2019 bola Gewessler členom delegácie Strany zelených.

Od januára 2020 je rakúskym ministrom energetiky (sic!).

Mimochodom podľa posledných výskumov, štatistické prieskumy ukazujú na zaujímavý fakt.

V poslednom období sa do parlamentných a štátnych funkcií či ďalej, tým viac dostávajú ľudia podobní ako Gewessler.

Ľudia, ktorí nikdy nikde poriadne nepracovali, zvyčajne vyštudovali „politické vedy“ teda po slovensky politológiu, a potom boli buď aktivisti a odporcovia „proti niečomu“, alebo sa „presúšali“ po koridoroch parlamentov, vládnych kabinetov ako všelijakí asistenti až kým sa im nepodarilo konečne chytiť nimi vysnívané fleky.

Ale veď čo je to „Politológia“?

V zjednodušení je to systém sociálnych štúdií týkajúci sa rozdelenia a prenosu moci pri rozhodovaní, úloh a systémov vládnutia vlád a medzinárodných organizácií, politického správania a verejných politík. Takže v skutočnosti vlastne nič nevedia okrem toho ako robiť (často zákulisné) politické čachre machre...

A tento typ ľudí tvorí budúcnosť energetickej politiky EÚ?

Oh, môj Bože, ochraňuj nás (a EÚ) od všetkého zlého.