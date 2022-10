Žiadna panika! Ako prežiť v dave a nenechať sa ušliapať.

To čo sa žiaľ teraz stalo v Itaewon v Južnej Kórei – ušliapaných vyše 120 ľudí je tragédia. Bohužiaľ stalo sa aj v minulosti aj inde a z času na čas sa stáva opakovane.

Sú krajiny, kde sa tomu snažia predísť aj inštruovaním verejnosti ako sa v takej situácii chovať.

Pracoval som v takých a tu je jeden z takých príkladov:

Často sa ocitneme uprostred veľkého množstva ľudí. Či už ide o jarmok, veľké nákupné centrum, míting alebo akúkoľvek inú akciu – veľké množstvo ľudí na jednom mieste môže byť nebezpečenstvom pre nich samotných, ale aj pre všetkých naokolo. Dav je náchylný na spontánne akcie, ktorých príčinou môže byť napríklad dokonca aj obyčajný náhly prudký dážď, niečí poplašný krik, hlasný zvuk alebo aj zámerná provokácia.

Rozdrvenie môže nastať v priebehu niekoľkých sekúnd a prežiť ho nie je také jednoduché, ako sa zdá.

Tu sú tipy, ako prežiť v dave, ako sa pohybovať v ľudskej mase, ako ochrániť dieťa či ženu, ak ste medzi ľuďmi:

- Vyhýbajte sa veľkým davom ľudí.

- Nepripájajte sa k davu, bez ohľadu na to, ako veľmi chcete vidieť prebiehajúce udalosti.

- Ak sa ocitnete v dave, nechajte sa ním uniesť, no skúste sa z neho dostať.

- Zhlboka sa nadýchnite a ruky pokrčené v lakťoch roztiahnite mierne do strán, aby nedošlo k stlačeniu hrudníka.

- Snažte sa byť ďaleko od vysokých a veľkých ľudí, ľudí s objemnými vecami a veľkými taškami.

- V každom prípade sa snažte zostať na nohách.

- Nedržte ruky vo vreckách.

- Pri pohybe zdvíhajte nohy čo najvyššie, našľapujte na plné chodidlo, nemykajte sa, nedvíhajte sa na špičky.

- Ak sa tlačenica stala hrozivou, okamžite sa bez váhania zbavte akejkoľvek záťaže, najmä tašky s dlhým pásom a šatky resp. šálu.

- Ak Vám alebo niekomu niečo spadne, nikdy sa nezohýnajte, aby ste to zdvihli.

- Ak už spadnete, snažte sa čo najrýchlejšie postaviť na nohy. Zároveň sa neopierajte o ruky (môžu byť ľahko a rýchlo davom rozdrvené alebo zlomené). Skúste sa aspoň chvíľu postaviť na chodidlá alebo na prsty. Po nájdení podpory sa „vynorte“ a nohami sa prudko odtlačte od zeme.

- Ak nemôžete vstať, schúľte sa do klbka, chráňte si hlavu predlaktím a zadnú časť hlavy si zakryte dlaňami.

- V preplnenej miestnosti sa snažte vopred určiť, ktoré miesta sú v prípade núdze najnebezpečnejšie (priechody medzi sektormi na štadióne, presklené dvere a priečky v koncertných sálach atď.), dávať pozor na núdzové východy, a v mysli sa už snažte si naplánovať svoju cestu k nim.

- Najjednoduchší spôsob, ako sa skryť pred davom, je v rohoch haly alebo pri stenách, ale zase je odtiaľ omnoho ťažšie sa dostať k východu.

- V prípade paniky sa snažte zachovať pokoj a schopnosť triezvo posúdiť situáciu.

- Nepripájajte sa k demonštrantom len tak "zo zvedavosti, pre zaujímavosť." A ak by ste sa náhodou chceli pripojiť tak si najprv zistite, či je zhromaždenie sankcionované, a čo za rečníci vedú kampaň.

- Nepripájajte sa k neregistrovaným organizáciám. Účasť na činnostiach takýchto organizácií môže mať za následok trestné stíhanie.

- Počas nepokojov sa snažte nedostať do davu ani účastníkov a ani divákov. Mohli by ste sa dostať do konfliktu akcií vojakov resp. policajtov špeciálnych jednotiek.

Hlavne nikdy nestrácajte nervy. Je možné stratiť kontrolu nad situáciou a je nepravdepodobné, že by ste dokázali zastaviť šialený dav sami, ale pokiaľ sa budete ovládať, môžete podniknúť správne kroky, ktoré vám zachránia život.