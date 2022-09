Jadrová energia – Hra na schovávačku skončila.

Napriek prosbám politikov bude belgická jadrová elektráreň Doel-3 v piatok už trvalo odstavená.

Belgicko, vklinené medzi Francúzsko hlavne s jadrovou energiou a Nemecko neuveriteľne silne závislé od plynu a uhlia, sa spolieha na približne polovicu svojej spotreby elektrickej energie zo svojej starnúcej skupiny siedmich jadrových reaktorov, ktoré však prevádzkuje francúzska spoločnosť Engie.

A teraz, aj napriek výzvam členov belgickej federálnej vlády na odloženie ukončenia prevádzky jadrového reaktora bloku Doel-3 prevádzková energetická spoločnosť Engie ako aj riaditeľ JE potvrdili, že v piatok bude JE natrvalo odstavená.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V roku 2003 belgická federálna vláda však schválila zákon, že všetky komerčné belgické jadrové reaktory na výrobu elektrickej energie budú musieť byť z prevádzky odstavené (a vyradené) po 40 rokoch po ich inštalácii. Bola to politická dohoda aby aspoň čiastočne upokojili požiadavky strany zelených v belgickej vláde, ktorá je samozrejme známa svojim dlhodobým odporom voči jadrovej energii.

Ale aj napriek tomu reaktorové bloky Doel-1 a Doel-2, ako aj reaktorový blok Tihange-1 (ktoré začali vyrábať energiu v roku 1985) ešte mohli predĺžiť svoju prevádzku až do roku 2025.

Rovnaké opatrenie bolo potom ešte aplikované aj na najnovšie belgické reaktorové bloky, Doel-4 a Tihange-3, začiatkom tohto roka. Toto rozhodnutie prišlo v spojitosti s energetickou krízou, ktorá zachvátila Európu a malo zaručiť energetickú bezpečnosť v Belgicku. Aj v súčasnosti ešte stále prebiehajú diskusie medzi belgickou vládou a elektrárenskou spoločnosťou Engie, aby sa rozhodlo, ako vlastne teraz budú fungovať do roku 2035.

To be, or not to be? (to close, or not to close?)

Odstaviť, alebo neodstaviť?

Teraz všetci čakajú čo bude s jadrovými reaktormi Doel-3 a Tihange-2, ktorých odstávka bola (politicky vynútene a predčasne) naplánovaná na tieto roky 2022 a 2023.

A vo februári budúceho roku sa chystá odstavenie ďalšieho reaktora v Tihange, (cca 50 kilometrov od hraníc s Nemeckom), kde hlavne nemeckí protijadroví aktivisti ale aj štátni úradníci už desaťročia lobujú proti belgickému využívaniu jadrovej energie „na dosah ich ruky“.

Oba reaktory sa v roku 2012 dostali na titulky novín, keď sa v ich reaktorových blokoch našli praskliny, ktoré ich (pre bezpečnostné detailné kontroly) vyradili na roky z prevádzky.

Minulý mesiac (14. septembra) však začala belgická spolková ministerka vnútra Annelies Verlinden prejavovať veľkú iniciatívu ktorej výsledkom bola politická výzva na odloženie plánovaného odstavenia reaktorového bloku Doel-3, ktorá následne prerástla do politickej krízy, pretože nastolenie tejto otázky ministerkou vnútra Annelies Verlinden (ktorá je zo svojej funkcie zodpovedná aj za jadrovú bezpečnosť) rozzúrilo belgickú Stranu Zelených.

Zelení si odstúpenie od jadrovej energetiky stanovili ako podmienku pripojenia sa k politicky krehkej koalícii siedmich strán, ktorá bola bolestivo zostavená v roku 2020, viac ako rok po nerozhodných voľbách..

Spolková ministerka vnútra Annelies Verlinden (flámska kresťanská demokratka) pre televíziu VRT News v televíznom programe o aktuálnych udalostiach „Terzake“ uviedla, že belgický dozorný orgán pre jadrovú energiu FANC tvrdí, že prípravné práce na demontáž reaktora Doel 3 vo Východnom Flámsku by v prípade potreby bolo ešte možné odložiť. Verlinden dodala, že požiadala FANC o možnosť oddialenia prác, ale nie s cieľom udržať reaktor v prevádzke, alebo obnoviť výrobu elektriny v Doel niekedy v budúcnosti. Ministerka zdôraznila, že „je to niečo, čo bude potrebné prerokovať vo vláde“.

Plány na odstavenie tretieho reaktorového bloku JE Doel však zahŕňajú urýchlené vyvezenie jadrového paliva z reaktora, prakticky čím skôr ako to len bude po odstavení možné! A potom sú ihneď plánované práce na chemickom čistení primárneho chladiaceho okruhu, niečo ako „chemické zoškrabovanie“ rádioaktívnych častíc z vnútra potrubí a čerpadiel. A akonáhle sa tento proces uskutoční, je už takmer nemožné reštartovať jadrový reaktor.

Návrh (či žiadosť) ministerky Verlinden bola predložená v súvislosti s inváziou Moskvy na Ukrajinu a následným obmedzením dodávok energie do Európy, čo vyvoláva obavy z výpadkov a nedostatku energie v nadchádzajúcich mesiacoch.

Čo je ešte horšie, pravidelné dodávky elektrickej energie (do Belgicka) z Francúzska, silne závislého od jadrovej energie sú tiež ohrozené, keďže takmer polovica starnúcej flotily jadrových reaktorov v krajine je odstavená z dôvodu údržby.

Bývalá belgická ministerka energetiky Marie-Christine Marghemo varovala, že: „Vzhľadom na riziko výpadku prúdu vo Francúzsku cez túto zimu, a keď Nemecko opustí jadrovú energiu, a dôjde mu aj plyn, vieme, že budeme mať veľké problémy....“. Jej strana, ktorá je tiež súčasťou vládnej koalícii, je dlhodobo proti rýchlemu odchodu krajiny z jadrovej energetiky.

Po silných argumentoch na oboch stranách však bolo nakoniec včera (23. septembra 2022) oficiálne oznámené, že reaktorový blok Doel-3 bude od 1. októbra natrvalo odstavený a teraz tak prepotrebná výroba elektrickej energia z neho bude natrvalo zastavená.

Napriek tomu zástupca belgickej spoločnosti Elia, (ktorá prevádzkuje vysokonapäťovú prenosovú sústavu a pôsobí v Belgicku a Nemecku a následne poskytuje elektrickú energiu pre prevádzkovateľov distribučných sústav, ktorí potom zásobujú malé a stredné podniky a domácnosti) však uviedol, že neočakáva žiadne riziká dodávok z dlho plánovanej odstávky. Hovorca Elia prehlásil, že: "Máme k dispozícii dostatočnú výrobnú kapacitu na uspokojenie dopytu,".

Keď sa ministerky Verlinden opýtali, či si nemyslí, že návrh na prípadné posunutie, či odloženie odstavenia JE Doel-3 „neprišiel trochu neskoro“, pani ministerka odpovedala: „Len chcem zabrániť tomu, aby sa niektoré možnosti (riešenia problému) úplne nevyparili“.

Hovorkyňa spoločnosti Engie Nele Scheerlinck pre noviny „The Brussels Times“ potvrdila, že teraz neexistujú žiadne plány na prípadné predĺženie prevádzky reaktora: "Rozhodnutie padlo už pred rokmi!" povedala Scheerlinck, "A zmeniť plány v takom krátkom čase je jednoducho nemožné."

Okrem logistických výziev, ktoré by prinieslo odsunutie plánovaného odstavenia reaktora, existujú aj právne bariéry, ktoré by bolo potrebné prekonať – a Scheerlinck zdôraznila: „Veď je predsa právne zakázané, aby reaktor Doel-3 po 1. októbri 2022 vyrábal ďalšiu elektrinu, a toto je zapísané v prevádzkovej licencii Engie“.

Aj riaditeľ jadrovej elektrárne Peter Moens pre agentúru Belga News Agency povedal, že odloženie odstavenia Doel-3 by nebolo „ani múdre, a ani vhodné“, v neposlednom rade aj vzhľadom na to, že väčšina zamestnancov pracujúcich na tomto reaktorovom bloku si už naplánovala pracovať inde.

A poslednú bodku za tým dodala opäť hovorkyňa Scheerlink, keď dodala, že podľa nej bol tento toľko ospevovaný odklad asi len vnútro-vládnou diskusiou, pretože "Od ministrov sme nedostali žiadnu žiadosť, aby oba tieto reaktory zostali v prevádzke"!

Ako som už kedysi povedal v jednom rozhovore: Energetici sú niečo ako maratónci, bežia s premyslením a dlhodobými plánmi na dlhých tratiach, veď celý proces od plánovania, projektovania, budovania, spúšťania, bezpečného prevádzkovania, potom odstavenia a vyraďovania presahuje 100 rokov – ale áno, dobre ste čítali - jedno storočie!

Ale politici? No tí sú niečo ako maratónci, bežia iba šprint, od jedných volieb k druhým...

Skrátka, projekt a prevádzkovanie jadrovej elektrárne nie je len tak – kedy chcem – tak zapnem – kedy chcem tak vypnem – a zase keď chcem, tak zase zapnem.... Takto to teda vôbec nefunguje!