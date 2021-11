Jadrová energia - Jedna vec je sľubovať, a druhá urobiť.

Tri nemecké politické strany, ktoré tvoria budúcu nemeckú vládu, oznámili ambiciózny plán ukončenia fosílnych palív. Ale v realite, oproti ich sľubom (koniec uhlia do roku 2030, vyradenie áut so spaľovacími motormi do roku 2035 a zosúladenia vládnych politík k obmedzeniu globálneho otepľovanie na 1,5 stupňa znamená že sa Nemecko bude musieť aj naďalej spoliehať na zemný plyn a jadrovú energiu ešte mnoho rokov.

Koaličná dohoda pod vedením Olaf Scholza, lídra SPD, ktorý sa stane kancelárom medzi SPD, FDP a Zelenými stanovuje priority pre budúcu nemeckú vládu, kde je kľúčová klíma.

Ale nebude to ľahké.

Prvým je problém, ako transformáciu financovať. Scholz naznačil, že chce investovať, ale že „Modernizácia našej krajiny nie je zadarmo. Budeme masívne investovať, aby sme udržali Nemecko na svetovej špičke.“

Ale líder FDP Christian Lindner, ktorý bude minister financií povedal, že „v zásade sme obmedzení tým, čo je fyzicky a technicky možné. Nemci majú problém, ako sa za osem rokov zbaviť uhlia, ktoré vyrába 27 percent elektriny v Nemecku.

Ešte väčším problémom je, ako dodávať pre Nemecko počas transformácie spoľahlivo elektrickú energiu. Koalícia navrhuje aby obnoviteľné zdroje tvorili namiesto pôvodných 65 percent výroby elektriny do roku 2030 až 80 percent. Chcú vyčleniť 2 percentá pôdy na projekty veternej energie na pevnine, zvýšiť veterné parky na mori tak, aby tam do roku 2045 inštalovali kapacitu 75 GW, a tiež všetky „vhodné“ strechy použiť na výrobu solárnej energie. Vláda tiež plánuje investovať do modernizácie siete (čo je nevyhnutnosťou), aby zvládla nárast obnoviteľnej energie.

Ale táto „čistá“ energia však stále nebude stačiť na pokrytie dopytu do roku 2030, čo znamená, že postupné vyraďovanie uhlia prinúti Nemcov, aby akceptovali dve veci, ktoré tak nenávidia: ruský plyn a francúzsku jadrovú energiu.

O bezpečnosť dodávok energie v Nemecku existujú seriózne obavy. Rusko je pre Nemecko hlavným dodávateľom plynu a schválení Nord Stream 2, bude závislosť Nemecka na Rusku ešte rásť!

A hoci samotné Nemecko plánuje ukončiť odstavovanie jadrovej energie už na budúci rok, integrovaný energetický systém EÚ umožňuje dovoz energie vyrobenej napríklad vo francúzskom jadrovom sektore, ktorý francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil rozšíriť.

Ako sa teda vyjadrili samotní Nemci - "Môžete očakávať, že jadrová energia bude v (Nemeckom) systéme v roku 2030 stále ako súčasť integrovaného riešenia."