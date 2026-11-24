Keď havaroval reaktorový blok na jadrovej elektrárni Three Mile Island v americkej Pensylvánii, tak sa americkí jadroví experti, manažéri a politici spojili a založili americké INPO.
Americké INPO (Institute of Nuclear Power Operations, po slovensky Inštitút prevádzkovania jadrových elektrární) je nezisková organizácia v USA, ktorú v roku 1979 založil americký jadrový priemysel po havárii v elektrárni Three Mile Island. Sídlí v Atlante v štáte Georgia a zameriava sa na bezpečnosť, spoľahlivosť a vysokú úroveň prevádzky komerčných jadrových elektrární. Inpo sa snaží o samoreguláciu, a nie je to štátny dozor.
INPO nie je americký vládny jadrový dozor (tým je v USA NRC), ale samoregulačný orgán financovaný samotným jadrovým priemyslom. Okrem iného robí kvalitné hodnotenie elektrární. Vykonáva pravidelné previerky jadrových elektrární, hľadá ich silné stránky aj nedostatky a prideľuje im hodnotenie na stupnici od 1 (najlepšie) po 4 (výrazné problémy). Výsledky síce nie sú verejné, ale sú také kvalitné, že ich americké poisťovne vnímajú a podľa nich stanovujú výšku poplatkov. INPO navzájom zdieľa medzi jadrovými elektrárňami skúsenosti. Analyzuje prevádzkové udalosti a poučenia z praxe, aby pomohlo predísť podobným problémom v iných elektrárňach. A v neposlednom rade robí dôraz na výcvik a prípravu personálu JE. Podporuje kvalitné školiace programy, radiačnú ochranu, chémiu a havarijnú pripravenosť.
Keď havaroval reaktorový blok na JE Čerobyľ v ukrajinskej Pripjati, tak sa spojili jadroví experti, manažéri a politici na celom svete a na ideách a príklade INPO založili celosvetové WANO.
WANO (World Association of Nuclear Operators – Svetové združenie prevádzkovateľov jadrových elektrární) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá združuje prevádzkovateľov všetkých jadrových elektrární po celom svete s cieľom zvyšovať ich bezpečnosť a spoľahlivosť. Ani WANO nie je regulačným ani jadrovým dozorným orgánom. Po príklade INPO sa zameriava na výmenu prevádzkových skúseností, odborné školenia, analýzy a partnerské previerky (tzv. peer reviews). Hlavná centrála WANO sídli v Londýne a má regionálne centrá (napr. v Paríži, Atlante, Tokiu či Moskve).
Slovensko bolo kedysi pod Moskovským centrom, ale na protest proti rusko-ukrajinskej vojne z Moskovského centra z neho odišlo a presunulo sa do Parížskeho centra. WANO význačne pomáha prevádzkovateľom JE učiť sa navzájom z predchádzajúcich udalostí, udržiavať vysoké bezpečnostné štandardy naprieč krajinami, a brať si príklad z tých najlepších.
A čo sa stalo teraz?
Počas 70. Generálnej konferencii MAAE vo Viedni, bola ako sprievodné podujatie zorganizovaná ukážka iniciatívy medzinárodnej spolupráce v oblasti infraštruktúry jadrového výskumu.
Oficiálne 14. septembra 2026 podpísalo iniciatívu desať zástupcov z Číny, Brazílie, Pakistanu, Kazachstanu a Talianska, ktorí sa zaviazali k otvorenému zdieľaniu zariadení jadrového výskumu a k dlhodobej medzinárodnej spolupráci. Čína zorganizovala 14. septembra 2026 na 70. Generálnej konferencii MAAE toto vedľajšie podujatie s názvom “Atoms for SDGs: Global Sharing of Nuclear Research Infrastructure”. Bolo to zamerané na otvorené zdieľanie globálnej infraštruktúry jadrového výskumu a na podporu cieľov udržateľného rozvoja (SDG).
S tým súvisí tým pripravovaná “Medzinárodná organizácia pre infraštruktúru jadrového výskumu (INRIO)”. Podľa novín Pakistan Today to má byť medzinárodnou neziskovou členskou organizáciou. Spoločne ju iniciovali Čínska jadrová spoločnosť, Čínsky inštitút atómovej energie, Univerzita Tsinghua a Inštitút modernej fyziky Čínskej akadémie vied. Cieľom je prepojiť výskumné reaktory, urýchľovače častíc, neutrónové zdroje a podzemné laboratóriá do spoločnej platformy.
Teraz je v rámci INRIO otvorených 24 čínskych výskumných zariadení. Zariadenia ďalších členských krajín sa majú pripájať postupne. Záujem o účasť (podľa článku) už prejavili inštitúcie z viac než desiatich krajín, vrátane Talianska, Kazachstanu, Nigérie, Pakistanu, Maďarska a Brazílie. Na prípravnom stretnutí vo Viedni sa zúčastnilo približne 200 zástupcov.
Ako to pokračuje?
Podľa článku z 21. novembra 2026 je INRIO stále v prípravnej fáze. Konečné členstvo ani organizačná štruktúra ešte nie sú určené. Li Jingying, konvenerka prípravnej skupiny, uviedla, že organizáciu chcú založiť a sprevádzkovať čo najskôr. Údaj o desiatich podpisoch zástupcov z Číny, Brazílie, Pakistanu, Kazachstanu a Talianska však v uvádzaných zdrojoch nie je.
Zdroje hovoria o vyjadrenom záujme o účasť, nie o formálnom podpise záväzku. Nie je vylúčené, že išlo o samostatnú ceremóniu. Podľa podrobnejších informácií, priamo z ich web stránky (https://inrio.net/news) čo je oficiálna stránka INRIO (správa z 22. septembra 2026), ide o informáciu od samotných organizátorov. Nezávislé iné potvrdenie som zatiaľ nenašiel.
O čom je tá iniciatíva?
Iniciatíva medzinárodnej spolupráce v oblasti infraštruktúry jadrového výskumu bola oficiálne spustená 14. septembra 2026 na vedľajšom podujatí 70. Generálnej konferencie MAAE vo Viedni, nazvanej „Atoms for SDGs: Global Sharing of Nuclear Research Infrastructure“. Desať zástupcov z Číny, Brazílie, Pakistanu, Kazachstanu a Talianska ju podpísalo a zaviazalo sa k otvorenému zdieľaniu zariadení jadrového výskumu a k dlhodobej medzinárodnej spolupráci. Je to teda deklaratívny záväzok, nie členstvo v organizácii.
Podrobnosti o podujatí
Organizátorom bola Čínska jadrová spoločnosť spolu s Čínskym inštitútom atómovej energie, Univerzitou Tsinghua a Inštitútom modernej fyziky Čínskej akadémie vied, s podporou čínskeho úradu pre atómovú energiu (CAEA).
S úvodnými príhovormi vystúpili Huang Ping (CAEA),
Tzanka Wheldon (riaditeľka divízie fyzikálnych a chemických vied MAAE),
Khadija Bendam (Rada medzinárodných jadrových spoločností) a Raja Ali Raza Anwar (predseda Pakistanskej komisie pre atómovú energiu). Všetci zdôraznili význam otvorenej infraštruktúry, najmä pre rozvojové krajiny.
Čínske zariadenia, ktoré sa predstavili, boli výskumné reaktory (CARR, MNSR, 49-2) a urýchľovačové a testovacie platformy (BRIF, JUNA, THFR, PANGU, XUANWU), ako aj virtuálne simulačné centrum Harbinskej inžinierskej univerzity. Kazachstanský inštitút jadrovej fyziky predstavil svoje zariadenia.
V panelovej diskusii vystúpili hostia z MAAE, Rady medzinárodných jadrových spoločností, brazílskej komisie pre jadrovú energiu (CNEN), talianskej firmy GraphiCore a maďarskej firmy Mirrotron.
Iniciatívu vyhlásil Gao Keli z Čínskej jadrovej spoločnosti. Podpísali ju Gao Keli, Li Jinying, Chen Dongfeng, Wang Haitao, a Yu Zhiwen (Čína) a Khadija Bendam, Raja Ali Raza Anwar, Francisco Rondinelli, Askhat Bekbayev a Riccardo Chebac. Zo správy nie je jasné, ktorý podpisovateľ zastupuje ktorú z piatich krajín.
Ako to pokračuje?
Organizácia INRIO (International Nuclear Research Infrastructure Organization) sa pripravuje ako nezisková členská organizácia prepájajúca výskumné reaktory, urýchľovače, neutrónové zdroje a podzemné laboratóriá. Je stále „v príprave“.
Členstvo už potvrdili talianska GraphiCore S.r.l., nigérijská komisia pre atómovú energiu a kazachstanský inštitút jadrovej fyziky. Rada medzinárodných jadrových spoločností a ďalšie inštitúcie vyjadrili úmysel pridať sa a záujem prejavili inštitúcie z desiatich a viac krajín.
Počas konferenčného týždňa viedol prípravný tím bilaterálne rozhovory s brazílskou CNEN, Agentúrou pre jadrovú energiu OECD, dvoma oddeleniami MAAE (jadrové vedy a aplikácie, technická spolupráca), srbským ministerstvom vedy, Pakistanskou komisiou pre atómovú energiu, GraphiCore a Mirrotronom. Dohodli sa na zdieľaní informácií o zariadeniach, spoločných podujatiach a ďalších krokoch k členstvu. Brazília navyše pozvala INRIO, aby spoluorganizovalo medzinárodnú konferenciu v Brazílii (termín nie je uvedený).
Ďalším krokom je formálne založenie organizácie, výmena informácií o zariadeniach a rozbeh spoločných projektov. Termín ani konečná organizačná štruktúra zatiaľ známe nie sú. Pakistan Today z 21. novembra tiež uvádza, že je INRIO stále v prípravnej fáze.
Je to určite zaujímavý a inšpiratívny návrh, ale…
Jadrová energia bola, je a určite aj bude patriť medzi strategické oblasti záujmov štátov, hlavne pre jej duálne možné využitie (čítaj jadrové zbrane). Jej doterajšia história potvrdzuje, že bola vždy oblasťou prešikovanou špionážou a kontrašpionážou. A nezdá sa, že by ľudská spoločnosť v tomto zmenila svoj prístup. Okrem toho sa (bohužiaľ) ukazuje, že aj v poslednom období sú viaceré štáty vťahnuté či už do vytvoreného alebo minimálne potenciálne skrytého vojnového stavu. Takže, ak toto vezmeme do úvahy, a aj napríklad v súvislosti s poslednými aférmi (Nvidia – USA-Čína) , dosť ťažko si viem úplne otvorenú spoluprácu a vzájomné zdieľanie informácií (tak ako je to vo WANO ohľadom prevádzkovania jadrových elektrární) predstaviť.
Je tam teda nejaké podozrenie z možnej čínskej špionáže?
V zdrojoch, ktoré som zatiaľ našiel, nie je o INRIO ani o viedenskej iniciatíve žiadne konkrétne obvinenie zo špionáže. Ani v správach organizátorov, ani v nezávislých správach, ktoré som videl, sa takéto podozrenie nespomína. To však neznamená, že nikto nič také nenamietal. Návrh organizácie je nový, takže kritická reakcia ešte nemusela vzniknúť.
Vo všeobecnom kontexte, ktorý sa k téme viaže…
Vo Washingtone existuje dlhšia tradícia obáv z čínskeho získavania jadrových technológií cez vedeckú spoluprácu. Coxova správa z roku 1999 uvádza, že ČĽR cielila na národné laboratóriá USA priamou špionážou a pozývaním amerických vedcov na návštevy.
Nedávnejšia správa výboru Snemovne reprezentantov o americkom ministerstve energetiky DoE tvrdí, že výskum financovaný ministerstvom prispel k čínskemu jadrovému zbrojeniu. Čínske veľvyslanectvo pochopiteľne správu odmietlo ako politicky motivované očierňovanie.
Tieto správy sa týkajú USA a výskumu súvisiaceho so zbraňami, nie otvorených civilných zariadení ani INRIO.
Čo je teda v prípade INRIO relevantné?
Podľa organizátorov ide o civilnú spoluprácu na výskumných reaktoroch, urýchľovačoch a neutrónových zdrojoch. Zoznam obsahuje aj zariadenia ako CARR či BRIF, ale zbraňové laboratóriá v ňom nie sú.
Ide predovšetkým o otvorenie čínskych zariadení zahraničným vedcom, takže väčšina výmeny by mohla ísť do Číny. Pre kritikov to môže byť riziko pre tých, čo posielajú výskumníkov a dáta. Pre iných je to bežný model, aký používajú aj európske programy ako JRC a OFFERR, ktoré tiež otvárajú jadrové zariadenia externým používateľom.
Správy (zatiaľ) nehovoria o podmienkach prístupu, ochrane dát ani duševnom vlastníctve. Tie by mali byť v stanovách a pravidlách, ktoré som nevidel. Otázka bezpečnosti výskumu sa zvyčajne rieši práve tam.
Či budú obavy zo zneužitia relevantné, by sme asi teda mohli posudzovať zrejme neskôr, a to podľa toho, ako budú tieto pravidlá napísané a či sa k INRIO pridajú aj západné inštitúcie.
Takže aký je záver?
Čína ide založiť globálnu organizáciu pre jadrový výskum.
Pripravuje sa (Čína) na založenie novej medzinárodnej organizácie, ktorej cieľom je prepojiť zariadenia jadrového výskumu v Číne s tými na celom svete, čím sa stanú otvorenejšími, spolupracujúcimi a prístupnými pre vedcov na celom svete. Medzinárodná organizácia pre infraštruktúru jadrového výskumu (INRIO) by mala fungovať ako medzinárodná nezisková členská organizácia. Iniciatívu spoločne spustili Čínska jadrová spoločnosť, Čínsky inštitút pre atómovú energiu, Univerzita Tsinghua a Inštitút modernej fyziky Čínskej akadémie vied. Napreduje spolu s výskumnými inštitúciami, univerzitami a priemyselnými partnermi z Číny a ďalších krajín. Li Jingying, zvolávateľ prípravnej skupiny INRIO, pre CGTN povedal, že v posledných rokoch Čína čoraz viac otvára svoje kľúčové infraštruktúry jadrového výskumu, aby podporila medzinárodné výmeny a spoluprácu, ako aj odbornú prípravu mladých vedcov. Doslova povedal, že: "Dúfame, že organizáciu založíme a začneme fungovať čo najskôr, aby jadroví vedci zo všetkých krajín mohli vykonávať vedecký a technologický výskum a školenia v spolupráci s Čínou, otvorene zdieľať výsledky výskumu a spoločne riešiť výzvy v oblasti jadrovej vedy a technológie." Cieľom je prepojiť kľúčové výskumné infraštruktúry – vrátane výskumných reaktorov, urýchľovačov častíc, neutrónových zdrojov a podzemných laboratórií – a vytvoriť tak platformu pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu. V súčasnosti je 24 infraštruktúr jadrového výskumu v Číne otvorených vonkajšiemu svetu v rámci INRIO. Infraštruktúry jadrového výskumu z iných členských štátov sa budú postupne spájať a otvárať v budúcnosti, čím sa vybuduje komplexná platforma pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti jadrovej vedy. Úrady pre atómovú energiu, univerzity, výskumné ústavy a podniky z viac ako desiatich krajín doteraz vyjadrili svoj zámer zúčastniť sa, vrátane Talianska, Kazachstanu, Nigérie, Pakistanu, Maďarska a Brazílie. Záujem (zatiaľ) prejavilo aj okolo 20 medzinárodne uznávaných vedcov a zástupcov vedeckých združení. Na prípravnom podujatí, ktoré sa konalo popri 70. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni, si takmer 200 zástupcov z Číny a medzinárodných partnerských organizácií podrobne vymenilo informácie.
INRIO je v súčasnosti v prípravnej fáze, pričom jeho konečné členstvo a organizačná štruktúra sa ešte musia dokončiť.
Takže uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie….