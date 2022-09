Jej Veličenstvo Alžbeta II. na bankovkách

Jedným z najčastejších motívov na bankovkách je nejaká osoba, ktorej je bankovka venovaná. Je to vyjadrenie pocty, ktorú príslušná krajina tej osobe vyjadruje. Niekedy sa stane, že krajina chce vyjadriť poctu silnejšie alebo v rôznych obdobiach, pričom použijú rôzne portréty. Inokedy krajina jednoducho potrebuje vydať bankovky viacerých hodnôt a použijú ten istý návrh. Tak sa pritrafí nejakej osobe, že sa vyskytne na viacerých bankovkách. Sú to však stále bankovky jednej krajiny. Príklady takýchto násobných výskytov tej istej osoby nájdeme napríklad na bankovkách, ktoré krajiny vydávali v období hyperinflácie. Viac razy sa stalo, že vydali celú sériu prakticky rovnakých bankoviek, ktoré sa líšili len rôznymi číselnými hodnotami. Na každej z nich je portrét tej istej osoby. Znamená to, že tá osoba je toľkokrát váženejšia? To sotva.

Lepším kritériom je, ak jednu osobu sa rozhodnú dať na bankovku dve rôzne krajiny. Alebo dokonca viacero krajín. Sú vôbec také prípady? Ak áno, kto je ten, čo sa najčastejšie vyskytuje na bankovke, v zmysle, že sa vyskytuje na bankovkách najväčšieho počtu krajín?

Prv, než začneme hľadať víťaza v tejto pomyslenej súťaži, uveďme jedno meno v nesúťažnej prezentácii, ktoré má skoro zaručene najväčší počet umiestneniek na bankovkách rôznych krajín. Tušíte, o koho ide? Napovieme, že dvadsiate storočie bolo svedkom ústupu britského impéria. Stále však existuje (britské) Spoločenstvo národov. Krajiny v ňom spolčené zväčša uznávajú britskú hlavu štátu za svoju. Inými slovami, existuje formálny dôvod, aby sa britská kráľovná nachádzala nielen na anglických bankovkách (vo Veľkej Británii je ceduľovou bankou Anglická banka), ale aj na bankovkách, ktoré vydávajú alebo vydávali v minulosti niektoré členské krajiny spoločenstva. K výnimočnému postaveniu práve kráľovnej Alžbety II. prispieva aj fakt, že bola na tróne už od 6. februára 1952, čo ju robí najdlhšie vládnucou britskou kráľovnou.

Alžbeta II. bola počas svojej vlády panovníčkou v čase sa meniaceho počtu krajín (spolu 32). Spomedzi nich sa vyskytla v priebehu jej vyše päťdesiatročného kráľovania na bankovkách tridsiatich troch krajín alebo iných subjektov, vydávajúcich bankovky. Aj keď sa to možno nezdá, nie je jednoduché stanoviť tento počet. Závisí to okrem iného od toho, kde sa zastavíme v rozlišovaní. Napríklad budeme rozlišovať Britský Honduras a Belize, i keď druhý názov je dnešný názov pre krajinu, ktorá voľakedy mala prvý názov. Nebudeme ale už rozlišovať, či papierové platidlá v Belize vydávala vláda 'Government of Belize' alebo peňažný úrad 'Monetary Authority of Belize' alebo ústredná banka 'Central Bank of Belize'. To by bol počet subjektov ešte vyšší. V ďalšom budeme vychádzať z výbornej analýzy, ktorú zverejnil Peter Symes.

Kráľovnú Alžbetu II. vydali na papierových platidlách tieto subjekty:

1. Austrália

2. Bahamy

3. Belize

4. Bermudy

5. Britské karibské územia (neskôr Východokaribské štáty)

6. Britský Honduras

7. Kanada

8. Kajmanie ostrovy

9. Cejlón

10. Cyprus

11. Východoafrický menový výbor

12. Východokaribské štáty

13. Falklandské ostrovy

14. Fidži

15. Gibraltár

16. Veľká Británia (Bank of England)

17. Guernsey

18. Hong Kong

19. Isle of Man

20. Jamajka

21. Jersey

22. Malaya a severné Borneo

23. Malta

24. Maurícius

25. Nový Zealand

26. Rodézia a Nyasaland

27. Rodézia

28. Svätá Helena

29. Škótsko (Royal Bank of Scotland)

30. Seychelly

31. Šalamúnove ostrovy

32. Južná Rodézia

33. Trinidad a Tobago

Kráľovná Alžbeta II. bola na tróne sedemdesiat rokov a dá sa predpokladať, že sa na bankovkách (presnejšie na papierových platidlách) použili jej rôzne podobizne. Symes vypátral, že kráľovná Alžbeta II. sa prvýkrát vyskytla zobrazená na bankovke omnoho skôr, než nastúpila na trón v roku 1952. V Kanade vydali v roku 1934 dvadsaťdolárovú bankovku s portrétom mladučkej princeznej Alžbety. Bankovka zobrazená nižšie nie je vo veľmi dobrej kvalite, napriek tomu sa ponúkala podobná v roku 2013 za 1400 dolárov.

Kanada, 20 dolárov, 1934, P 46 (podobná bankovka s francúzskym textom P 47)

Všetky ďalšie podobizne Alžbety II. sú z obdobia jej panovania. Ich celkový počet je impozantný. Je ich (do času písania pôvodnej verzie tohto textu v roku 2013 – počet sa ešte môže zvýšiť) dvadsaťdeväť. Celkovo je to teda tridsať podobizní. Niektorú podobizeň – ako napríklad hneď tú prvú z roku 1934 – použila len jediná krajina - Kanada. Niektoré iné podobizne použilo viacero krajín. Z druhej strany, niektoré krajiny použili len jedinú podobizeň kráľovnej Alžbety II. na svojej bankovke alebo viacerých bankovkách. Iné použili viacero rôznych podobizní kráľovnej Alžbety II. na rôznych svojich bankovkách v rôznych obdobiach. Symes uvádza, že najviac rôznych podobizní (6) použili na Fidži. Je zaujímavé, že Veľká Británia použila len 5 rôznych podobizní, podobne ako Kanada a Bermudy.

V ďalšom ukážeme papierové platidlá väčšiny subjektov, ktoré umiestnili podobizeň kráľovnej Alžbety II.

Portrét č. 3 použili na Cejlóne a Jamaike. Je to jeden z mála portrétov kráľovnej, na ktorých sa pozerá zľava. Na cejlónskej verzii má kráľovná výrazný pútec a zvýraznené pery.

Cejlón, 2 rupie, 1952, P 50

Jamajská verzia pôsobí jemnejšie. Pútec nie je taký výrazný, pery sú lepšie zvládnuté a tieňovanie je vyváženejšie.

Jamajka, 5 šilingov, 1964, P 51

Portrét č. 4 z roku 1952 použilo množstvo krajín v rôznych variantoch. Hong Kong ju použil na jednocentovke (na obrázku) a ďalších štátovkách s hodnotami 5 a 10 centov a 1 dolár. Použili ho aj pre jednodolárovku federácie Malaya a Britské Borneo.

Hong Kong, 1 cent, 1961, P 325

Malaya a Britské Borneo, 1 dolár, 1953, P 1

Federácia Rodézie a Nyasalandu bol polosamostatný štát, ktorý vznikol v roku 1953. Skladal sa zo samosprávnej britskej kolónie Južná Rodézia (po rozpade Rodézia, od roku 1980 Zimbabwe) a z britských protektorátov Severná Rodézia (dnes Zambia) a Nyasaland (dnes Malawi). Federácia zanikla v roku 1963. Rodézia a Nyasaland vydala sériu bankoviek v hodnotách 10 šilingov, 1, 5 a 10 libier s rovnakým návrhom. Na lícnej strane je portrét č. 4.

Rodézia a Nyasaland, 1 libra, 1960, P 21

Zaujímavý detail histórie vyjadrujú dve verzie jedného návrhu bankovky. Britský Honduras vydal sériu bankoviek v hodnotách 1, 2 5, 10 a 20 dolárov s rovnakým návrhom. Na lícnej strane použili portrét č. 4. Ako britská kolónia získali v roku 1964 autonómiu. V roku 1973 sa premenovali na Belize. Vydali rovnakú sériu teraz pod novým názvom štátu. Úplnú nezávislosť dosiahli v roku 1981. Nasledujúce dve jednodolárovky vyzerajú rovnako, líšia sa len názvom štátu.

Britský Honduras, 1 dolár, 1961, P 28

Belize, 1 dolár, 1976, P 33

Portrét č. 4 použili aj Britské karibské územia na jednodolárovku, ktorú vydávali v rokoch 1953-1964.

Britské karibské územia (východná skupina), 1 dolár, 1960, P 7

Portrét č. 5 použili len v Austrálii. Je to plastický reliéf, ktorý vznikol na základe fotografie z roku 1952.

Austrália, 1 libra, 1953, P 30

Portrét č. 6 použila na viacerých bankovkách Kanada.

Kanada, jeden dolár, 1954, P 75

Túto bankovku tlačila British American Bank Note Company. Pod číslom P 74 sa registruje rovnaká bankovka, ktorú tlačila iná tlačiareň - Canadian Bank Note Company. To je však len nepodstatná podrobnosť. S touto bankovkou, presnejšie s obrazom kráľovnej, je spojená významnejšia nepríjemnosť. Túto bankovku vydali najprv s trochu iným obrazom kráľovnej (1954, P 66).

Kanada, jeden dolár, 1954, P 66

Na prvý pohľad je to rovnaký portrét. Na druhý pohľad by sa však dala rozpoznať nad je ľavým uchom diablova tvár.

Portrét č. 9 použil okrem iných Maurícius. Je z roku 1955.

Maurícius, 10 rupií, 1967, P 31

Ďalšími krajinami, ktoré použili tento portrét, sú okren iných Trinidad a Tobago, Východokaribské štáty, Malta, Rodézia a Seychelly.

Trinidad a Tobago, 1 dolár, 1964, P 26

Východokaribské štáty (East Carribean States), 1 dolár, 1965, P 13

Malta, 10 šilingov, 1967, P 28

Rodézia, 1 libra, 1964, P 25

Seychelly, 5 rupií, 1968, P 14

Portrét č. 12 použili v Austrálii. Je asi z roku 1964.

Austrália, 1 dolár, 1976, P 42

Portrét č. 13 použili na Gibraltáre, ale aj napríklad na Novom Zélande, Bermudach, Kajmaních ostrovoch, Jersey a Belize. Je z roku 1960.

Gibraltár, 1 libra, 1988, P 20

Bermudy, 1 dolár, 1976, P 28

Portrét č. 15 použili na viacerých bankovkách na Fidži. Je asi z roku 1966.

Fidži, 1 dolár, 1993, P 89

Štátovka Isle of Man použila ten istý portrét, ale v tejto verzii je kráľovnina hlava pod trochu iným uhlom. Podobne aj štátovka Ostrova svätej Heleny.

Isle of Man, 1 libra, 1990, P 40

Ostrov svätej Heleny, 1 libra, 1982, P 9

Portrét č. 16 použili napríklad na Šalamúnových ostrovoch. Je z roku 1962.

Šalamúnove ostrovy, 2 doláre, 1977, P 5

Inú verziu toho istého portrétu použili v Kanade. Kráľovná tu vyzerá o trochu menej vážna.

Kanada, 1 dolár, 1973, P 85

Portrét č. 17 použili okrem iných na Novom Zélande. Vznikol v roku 1977.

Nový Zéland, 1 dolár, 1981, P 169

Tento portrét sa vyskytuje na bankovkách v dvoch verziách. Porovnajme verziu, ktorú použili okrem iných na Falklandských ostrovoch a Východokaribských štátoch. Jemné rozdiely okolo očí a pier spôsobujú dojem, akoby sa kráľovná viac tešila.

Falklandské ostrovy, 5 libier, 2005, P 17

S jednodolárovkou Východokaribských štátov je spojená jedna zaujímavosť. Vpravo na lícnej strane sú nakreslené ostrovy v Karibskom mori, ktoré tvoria spolu Východokaribské štáty. Pri každom z nich okrem jedného je napísaný aj názov. Len ostrov Anguilla nemá názov uvedený. Túto nemilú chybu napravili v roku 1988, keď vydali rovnakú bankovku už aj s doplneným názvom (P 21).

Východokaribské štáty, 1 dolár, 1985-1988, P 17

Portrét č. 20 použila viackrát Anglická banka. Je z roku 1985,

Veľká Británia, 20 libier, 2006, P 392

Portrét č. 23 použili okrem iných na Guernsey. Je z roku 1992.

Guernsey, 5 libier, 1996, P 56

Tu je druhá verzia toho istého portrétu č. 23. Použili ju napríklad Bahamy. V tomto spracovaní má kráľovná okrúhlejšiu tvár a užšie viečka. Jej úsmev vyznieva trochu silený.

Bahamy, 50 centov, 1996, P 58

Portrét č. 26 použili okrem iných na Kajmaních ostrovoch. Je z roku 1999.

Kajmanie ostrovy, 1 dolár, 2010, P 38

Ten istý portrét použili aj na tejto bankovke z Jersey.

Jersey, 1 libra, 2010, P 32

Portrét č. 28 použilo Škótsko na pamätnej desaťlibrovke pri príležitosti kráľovninho diamantového jubilea. Na rubovej strane sú až štyri podobizne kráľovnej. Hlavná je tá najľavejšia. Je z roku 2008. Druhá zľava je zo štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Na tretej je kráľovná s rodinou na zámku Balmoral. Na štvrtej je kráľovná s vojvodom z Edinburghu a princeznou Annou.

Škótsko, 10 libier, 2012, P 368

V tomto prehľade sme uviedli (zobrazili) papierové platidlá dvadsiatich deviatich krajín alebo subjektov, vydávajúcich platidlá, na ktorých je podobizeň kráľovnej Alžbety II. Vieme, že ich je v skutočnosti ešte o trochu viac, ale aj tento počet je impozantný a „normálnymi“ smrteľníkmi navyše s nekorunovanými hlavami prakticky nedostižný. (Pre porovnanie, najčastejšie sa vyskytujúcou ďalšou osobou na papierových platidlách je Krištof Kolumbus s deviatimi známymi nomináciami.)

To, že kráľovná Alžbeta II. požívala takú úctu v takom veľkom počte krajín, ktoré sa rozhodli umiestniť jej portrét na svoje bankovky, nemôže byť výsledkom len jej formálnej pozície ani dĺžky vládnutia. Uvážme napríklad, že Alžbeta II. bola hlavou Spoločenstva národov, v ktorom žije zhruba dva a pol miliardy ľudí v 56 krajinách. Je to asi najväčšie zoskupenie krajín, ktoré sa snažia (pri všetkej možnej nedokonalosti) o rešpektovanie slobody, demokracie, zákona, rasovej rovnosti a voľného trhu. Bodaj by sa každé impérium rozpadalo s takou noblesou a nadhľadom a dokázalo dokonca postaviť pozitívnu víziu, ktorá dnes priťahuje aj štáty, ktoré britskými kolóniami nikdy neboli.

Je mnoho ďalších dôvodov pre tvrdenie, že štátnický výkon kráľovnej Alžbety II. na britskom tróne bol výnimočný. Aj vďaka nej je svet stále celkom dobrým miestom pre život.