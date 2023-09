Toto sú 3 dôvody, prečo z volieb neodstúpime

VYHLÁSENIE PREDSTAVITEĽOV STRANY JABLKO

Mnohí nás vyzývajú, aby sme sa vzdali účasti na voľbách, aby neprepadli hlasy našich voličov.

Pre Jablko, ako stranu, ktorá vznikla len nedávno, by bolo najvýhodnejšie to urobiť a postaviť si na tom vlastné PR. Bolo by to hodnotené ako unikátne a zapamätateľné gesto. Dnes ale nie je dôležité Jablko, dnes je dôležitá budúcnosť Slovenska.

Preto z volieb neodstúpime. Tu sú tri dôvody, prečo to neurobíme.

1) Je jasné, že bez Demokratov nevznikne demokratická vláda.

Sme denne v prvej línii kampane Demokratov. Vidíme ich úprimnú snahu, vidíme, že ich mrzia chyby z minulosti a že ich chcú napraviť. Sme presvedčení, že ľudia ako Andrea Letanovská, Jana Žitňanská, Jaro Naď a Edo Heger patria do slovenskej politiky, že si zaslúžia druhú šancu a že Demokrati so svojím programom patria do po-volebnej vlády.

Ak by sme odstúpili a riešili len budúcnosť Jablka, týchto ľudí by sme zradili a stiahli dolu. A to si nezaslúžia ani oni, ani Slovensko, ktoré dnes ešte stále má nádej na slušnú a demokratickú vládu.

2) Demokrati majú podľa prieskumov veľký potenciál, ktorý ešte ani zďaleka nebol naplnený. Sme presvedčení, že napokon prejdú cez 5 percent a že hlasy voličov neprepadnú.

Ďalšia vláda Smeru by bola katastrofou pre Slovensko, a z európskeho pohľadu aj pre celý región V4. Veríme, že mnohí z nerozhodnutých voličov si túto hrozbu racionálne uvedomujú, a že zabránia návratu Roberta Fica, ktorý by rozvrátil verejné zdroje, umlčal novinárov, zastavil spravodlivosť, oslobodil svojich ľudí a Slovensko zaradil pod ruskú guberniu.

3) A tu je môj osobný odkaz Richardovi Sulíkovi. Pred pár dňami si nás vyzýval, aby sme odstúpili. Teraz sám vidíš, ako to chodí – raz si hore a raz si dole. Tých, ktorí sa ocitnú dole, netreba vždy iba skopnúť ešte nižšie. Možno ich treba neegoisticky podržať kvôli vyšším cieľom. A takým je zloženie budúcej vlády. Existuje jediný scenár proreformnej a demokratickej vlády bez zlodejov a korupčníkov a zákerných egomaniakov z Trnavy a to je vláda zložená z PS, Demokratov a zo Sasky.

Som presvedčená, že nerozhodnutí voliči napokon dajú šancu nielen Demokratom, ale aj slušným a kauzami nepoškvrneným politikom a političkám zo SaS.

Stojíme na Námestí Slobody a dnes je 25. výročie porážky Mečiara. Pred 25-timi rokmi sa dokázali demokratické strany spojiť, aby sa spoločne postavili zlu.

Takýchto neegoistických činov nie sú strany, ktoré sa nazývajú demokratické, dnes schopné. Preto hrozí historicky najväčší počet prepadnutých hlasov. O prežitie nebojuje zlo, strany mafie, organizovaného zločinu, korupcie a zlodejov. O prežitie bojuje demokracia.

Sme presvedčení, že voliči nás opäť raz so zaťatými zubami zachránia ako menšie zlo. Ale pre nás pre všetkých by táto situácia mala byť mementom pre ďalšie voľby a pre ďalší boj so zlom. Je jediná cesta k porážke ľudí ako Fico, Kaliňák, Suja, Mazurek, Matovič a tá vedie cez spájanie demokratických strán do mohutného bloku.

Ak by voliči predsa len boli unavení voliť menšie zlo, odporúčam im venovať svoje štyri krúžky čistým a múdrym ľuďom za mnou – kandidátom Jablka na posledných priečkach kandidátky Demokratov – Paľovi Borošovi, Karolíne Bortákovej, Milanovi Kaplánovi a Bibe Kudziovej.