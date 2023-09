Z cyklu Pozoruhodnosti Slovenska: SME PODVOD

Asi pred mesiacom zatkla polícia v Tivate v Čiernej Hore Slováka R.B. NCB Interpol Bratislava naňho vydal zatykač pre spáchanie trestných činov založenia zločineckej organizácie, účasti na činnosti zločineckej organizácie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Tento nenažraný mladík bez krku a so zlatými guči puči okuliarmi si zašiel do Čiernej Hory kúpiť už tretiu luxusnú jachtu. Strašne sa mu páčila a tak si ani nevšimol, že na tú tretiu jachtu ho nalákal policajný agent. Teraz plače vo vydávacej väzbe v Montenegre.

R.B. sa intímne kamoší so slečnou M.Š., ktorá vystupuje ako luxusná instagramová s.miriamm a užíva si v Dubaji. Keď ešte slečna miriamm vyzerala celkom inak, pracovala za 909 eur mesačne pre Sme Rodina práve počas pandémie a po nej. Tento detail je vhodné si zapamätať.

A teraz trošku backgroundu, aby ste pochopili súvislosti.

Pamätáte sa na prípad, v ktorom fiktívne firmy podvodom vytiahli z pandemickej pomoci 24 miliónov eur? Cez pezinský úrad práce dostali 24 miliónov na udržanie zamestnancov, ktorých nemali.

Minister Krajniak vtedy vyhlásil, že za podvod necíti zodpovednosť, lebo išlo o zlyhanie dvoch úradníčok z Pezinka. Tie tety sa okázalo vozili na BMW a na Porsche a tvárili sa, že to majú od Ježiška.

Polícia a novinári z investigatívneho centra Jána Kuciaka prišli na to, že táto slovenská pobočka bola súčasťou širšej zločineckej siete, na čele ktorej stáli Balkánci a nejakí Gréci. Na Slovensku obvinili štyri osoby, dvoch už stihol zachrániť generálny prokurátor cez Žilinkov obľúbený paragraf 363.

Zdá sa, že slovenská banda bola zložená zo smiešnych a nie zrovna inteligentných postavičiek, pre ktoré je fotka na instagrame dôležitejšia ako zakrytie stôp po tomto primitívnom subvenčnom podvode. R.B. pracoval v nedávnej minulosti ako automechanik a v podvodoch je zatiaľ neobratný.

Keď tie peniaze z pandemickej pomoci ukradli, lámali si hlavu nad tým, ako ich vyniesť za hranice – do Čiernej Hory, do Dubaja atď. Prišli s plánom nakúpiť luxus – hodinky za 200 000/ks, všelijaké tie mega drahé kabelky a extrémne autá – Bugatti, Rolls Royce, Lamborghini atd. Nakúpili ich naozaj veľa a vyviezli ich cez rôzne cesty do Dubaja. Tam si otvorili luxusné autopožičovne (FiveStar).

O reklamu na autopožičovne v Dubaji vlastnené Slovákmi sa ochotne postarali aj naše celebrity. Napríklad Queen Plačková alebo Rytmus. Podľa mňa to robili ako nezištnú službu pre svojich slovenských rodákov, s ktorými ich okrem rodnej hrude spája okázalý (ne)vkus. Rodičia, prosím, skontrolujte svoje teen ratolesti, koho sledujú na instagrame a skúste im odporučiť Paľa Čekana. Možno takto spoločne zachránime budúce generácie.

Viete, čo je na tejto story naozaj zaujímavé? Že naše bulvárne médiá o tomto všetkom pár týždňov pred voľbami mlčia. Médiá z Čiernej Hory informovali o zatknutí podvodníka R.B. už pred viac ako mesiacom.

Pripomeňme si, kto vlastní bulvár na Slovensku... Potom nám nebude čudné, že namiesto odkrytia zločineckej organizácie, ktorá zneužila eurofondy a ktorej súčasťou má byť aj M.Š., bývalá asistentka Sme Rodina, informujú o 16-tom dieťati Borisa Kollára a o tom, že Plačková ženila brata v mega luxuse.

Verím, že ste sa pri sledovaní ďalšej časti seriálu Pozoruhodnosti Slovenska cítili príjemne a že 30. septembra pôjdete voliť.





