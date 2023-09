Aký je rozdiel medzi Matovičom a Ficom? A je vôbec nejaký?

Voľby sú za dverami a mnohí sa pýtajú sami seba „ Mám koho voliť ?“ Na túto otázku v tomto blogu odpovedať nebudem, ale možno niekomu pomôžem v rozhodovaní tým, že porovnám tieto dve postavičky na politickej scéne.

Obidvaja sa snažia pôsobiť ako rivali aj keď sa navzájom veľmi potrebujú. Fico by sa bez Matoviča už na čelo rebríčkov nikdy nedostal a Matovič bez Fica by bol už len nezaujímaným krikľúňom niekde s ampliónom v ruke.

Skúsme ich ale porovnať. Je medzi nimi nejaký rozdiel? Pomôžem si ich vlastnými výrokmi a urobte si obraz sami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyjadrenia o prezidentke Zuzane Čaputovej.

Fico: „ Prezidentka Zuzana Čaputová je americká agentka, riadi ju Soros a americká ambasáda“ atď,atď...

Matovič: „ Ak by bola prezidentkou ľudí, tak počas vládnej krízy by si zavolala premiéra, vtedy mňa, koaličných partnerov. Ona sa namiesto toho stretávala s americkou veľvyslankyňou, stretávala sa s Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom a spoločne kuli pikle ako povaliť vlastnú vládu.“

„Myslím si, že na Slovensku je 100 000 vhodnejších žien, ktoré by mohli byť prezidentkou.“

Vyjadrenia na adresu novinárov.

Fico: „ Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky“ a mohol by som nájsť na internete desiatky ďalších invektív.

Matovič: „ Aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce, mali presne napísané, ako manipulovať s verejnou mienkou a na konci dosiahli svoje.“

„Ja som mohol koľkokrát hovoriť pravdu, ale cez progresívne až fašistické médiá, ktoré odsudzujú názor človeka, lebo je kresťanom, tak už ten názor je hodný zosmiešňovania.“

Používanie nelegálne získaných kompro materiálov a vyťahovanie bombastických správ, ktoré sa nedajú overiť.

Fico: pravidelne číta na svojich tlačovkách zmanipulované prepisy rôznych opočúvaní, púšťa zostrihy uniknutých záznamov, ktorých pôvod a legálnosť nevie vysvetliť a samozrejme nechce prezradiť odkiaľ ich má.

Matovič: v roku 2014 si Matovič tajne nahral Radoslava Procházku, vtedy kandidáta na prezidenta, kde on sám od neho ťahal odpoveď: „ Tak ty musíš povedať, že koľko, jak to chceš, nám je to jedno.“ Hovoril na nahrávke Matovič. Neskôr ju zverejnil, kde Procházku označil za nečestného, lebo ho podľa neho žiadal o neoficiálne účtovanie.

V roku 2010 prišiel Matovič s bombastickou informáciou, že mu ponúkli 20 miliónov eur za to, že on a jeho traja poslanci povalia vládu. Trestné oznámenie odmietol podať, zrejme mu stačila mediálna pozornosť. Nikdy sa táto udalosť nepotvrdila.

Týždeň pred voľbami prišiel s prepismi sms správ medzi Haščákom a Sulíkom. Podľa jeho vyjadrenia za tento materiál niekto pýtal milión eur, ale on ho prehovoril, že prepis komunikácie s Haščákom dostal zadarmo. Zaujímavé na tom je, že Matovič tvrdil už koncom minulého roku, že má na Sulíka kompro materiály, ale teraz tvrdí, že tieto prepisy dostal len minulý piatok.

Množstvo zásadných udalostí spojených so životom Matoviča som do tohoto blogu nerozpisoval ( účtovníctvo na povale, prepis firmy na bieleho koňa, účtovanie tisícov kilometrov na služobnom aute, preclenie/nepreclenie tlačiarenského stroja, atď, atď....)

Sám seba sa pýtam a pár dní pred voľbami by si mal každý volič položiť túto otázku:

Aký je rozdiel medzi Matovičom a Ficom?

Naozaj je medzi nimi nejaký rozdiel?