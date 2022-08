Táto letná politická kríza prebrala aj toho posledného idealistu z pocitu, že v OĽANO prebiehajú nejaké demokratické procesy. Napríklad, že keď príde predseda s nejakým geniálny nápadom existuje šanca, že vo vnútri strany o tom môže ešte niekto diskutovať. Aj mnohí novinári si veľakrát nevšimli to prekvapenie čitateľné z tvárí účastníkov tlačoviek stojacich za jeho chrbtom keď sa rozhodne improvizovať priamo pred mikrofónom a vypustí myšlienku o ktorej zabudol povedať aj predsedovi vlády tobôž nejakým poslancom zo svojho košiara.

Áno, Eduard Heger to má ťažké. Veľmi dobre vie, že na Matoviča nemá absolútne žiadnu páku. O kompetencii premiéra odvolať Matoviča nejdem vtipkovať, na to sú iní „odborníci.“

Eduard Heger má poslednú šancu. Pohroziť Matovičovi, že končí a položí premiérsku funkciu. Okamžitá hrozba pádu vlády je silná karta, ktorú môže Heger vytiahnuť.

Je to jediná možnosť ako vstúpiť do tejto hry. Nevidím do premiérovej hlavy. Možno si myslí, že je lepšie sa len prizerať a keď sa to poondie tak stačí povedať: „ To nie ja, ale oni!“

Možno ale pouvažuje nad tým, že je lepšie nedať SASke na výber a zariadiť, že budú musieť (aj keď neradi ) ostať súčasťou vlády.

Viem si predstaviť, že Matovičov scenár je tisíckrát opakovať, že SAS povalila tretiu vládu,( počíta s tým, že novinárov už unavilo dopĺňať, že Radičovej vládu povalil aj on sám, veď stokrát opakovaná lož.....), paralelne bude tlačiť na SAS aby neblokovala parlament s cieľom natiahnuť to aspoň do jari a následne dohodnúť posunutie termínu volieb cca. na november 2023. Samozrejme bude po celý čas vypúšťať tie svoje „matovičoviny“ . Neotvoríte schôdzu – spolupracujete s fašistami, nehlasujete za rozpočet – hlasujete s fašistami,

nie ste za naše „ skvelé“ zákony – ste s fašistami.

Zostáva teda otázka.

Čo na to premiér? Bude vyhovovať Eduardovi Hegerovi ďalej robiť panáka v rukách Matoviča? Alebo sa pokúsi o strategický ťah na politickej šachovnici?