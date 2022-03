Cirkvi na Slovensku si opäť ochránili svoj monopol

Sloboda náboženského vyznania patrí medzi základné práva a slobody. Je chránená medzinárodnými ľudskoprávnymi dohovormi. Aj podľa slovenskej ústavy má každý právo vyznávať svoju náboženskú vieru sám alebo spolu s inými, alebo byť bez náboženského vyznania. Zároveň ústava hovorí, že vyznávaním náboženskej viery nemožno zasahovať do práv a slobôd iných.

Po dnešku to ďalej zostáva len na papieri. Na Slovensku je skupina registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré požívajú nemalé výhody plynúce z tohto statusu. Popri štátnych peniazoch aj rôzne výnimky z antidiskriminačného zákona a pomerne silný hlas keď ide o blokovanie takých ľudskoprávnych nástrojov ako je Istanbulský dohovor. Pritom veľká väčšina z nich pre to nemusela nič urobiť. Jednoducho sa ich uznanie komunistickým režimom pred rokom 1989 prenieslo automaticky do uznania aj po nežnej revolúcii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň však štát v roku 1991 stanovil podmienky na vstup do tohto klubu vyvolených. A urobil to tak, že to vôbec nie je jednoduché. Napriek tomu podmienky parlament ešte dvakrát sprísnil v roku 2007 a 2017. Odvtedy štatút registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nezískala žiadna komunita.

V praxi to znamená, že štát udržiava vzťahy len s tými, ktorí sú v tomto klube a členovia tohto klubu logicky nemajú záujem na tom, aby sa rozšíril a aby sa o výhody finančné a statusové museli deliť s ďalšími subjektmi. Je to uzavretý kruh, ktorý funguje ako dobre zoštelovaný stroj.

Túto podivnú symbiózu štátu a cirkví mohla preťať novela zákona, ktorou poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska chcel otvoriť prístup k uznaniu štátom aj menším spoločenstvám bez automatického prístupu k štátnym peniazom a ostatným výhodám. Bolo by to moderné riešenie dvojstupňovej registrácie aké funguje aj vo viacerých susedných krajinách EÚ. Zároveň by novela zaviazala existujúce cirkvi k transparentnému a nediskriminačnému pôsobeniu v zmysle Ústavy SR.

Pýtate sa na čom to stroskotalo? Na veľmi podivnej koalícii pohrobkov fašizmu a komunizmu v slovenskom parlamente. Na návrh poslanca Čepčeka zákon zastavili ešte prv ako by sa mohlo vôbec hlasovať o jeho posunutí do druhého čítania. A ako hlasovali kresťania z Kresťanskej únie, ktorí pri žiadnej príležitosti nezabúdajú zdôrazniť, že sú hlasom kresťanov v politike, vrátane pani poslankyne Záborskej, ktorú parlament poveril, aby dohliadala na dodržiavanie náboženskej slobody? Alibisticky sa zdržali. Lebo veď monopol na náboženskú slobodu si treba chrániť, však?