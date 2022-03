Usporiadate PRIDE? Pošleme k vám tanky.

Kde ste páni Kuffa, Zvolenský a Eľko? Počuli ste kam až ruský patriarcha Kirill dotiahol vašu teológiu, ktorou aj vy bránite takzvanú duchovnú čistotu spoločnosti? Ste v tom s ním až po uši a som zvedavý ako sa teraz budete vykrúcať. Lebo toto už nie je len tak. Toto je vojna a vy sa musíte rozhodnúť, na ktorej strane stojíte.

Nepočuli ste tú jeho kázeň? Tak ja vám ju priblížim. Patriarcha začal pekne, romanticky. Vraj ide jar a miazga sa začína tlačiť do stromov. Aj začínajúci pôst je jarou, lebo znamená obnovu duchovného života. No a potom prešiel k veci a hovorí ako si predstavuje tú duchovnú obnovu. Je ňou vojna a viete prečo je vojna na Ukrajine? Lebo dobrí ortodoxní kresťania na Donbase sa statočne bránia novému svetovému poriadku a odmietajú usporiadať gej pride. Už osem rokov za tieto hodnoty zomierajú a treba im konečne pomôcť. Gej pride je podľa patriarchu testom lojality. „Je to vstupenka do toho šťastného sveta, sveta nadmernej spotreby, sveta falošnej slobody. Je to jednoduchý a zároveň strašný test.“ – tvrdí patriarcha.

Samozrejme opakuje všetko to, čo počúvame od vás, milí slovenskí kresťanskí kazatelia pravovernosti. Gej pride je vraj propagáciou hriechu. „My vieme, čo je to za hriech. Je to hriech, ktorý zavrhuje Božie slovo, Stará aj Nová zmluva. Pán ale zavrhuje hriech, nie však hriešnika. Volá ho k pokániu. Nie však k tomu, aby sa prostredníctvom hriešneho človeka a jeho správania stal hriech životným štandardom, variáciou ľudského správania, ktoré je rešpektované a prijateľné.“ – pokračoval patriarcha. Áno, treba odpustiť, ale ako hovorí patriarcha, „nikoho neodsudzujeme, ... my len chceme zostať verní slovu Božiemu, jeho zákonu lásky a spravodlivosti a keď uvidíme, že niekto porušuje tento zákon, nebudeme nikdy tolerantní k tým, čo ničia tento zákon, čo stierajú čiaru medzi svätosťou a hriechom a už vôbec nie s tými, čo propagujú hriech ako príklad, či ako jeden z modelov ľudského správania.“

Je vám to povedomé? Áno, presne toto počúvame z vašich úst už roky. Opakujete túto starú homofóbnu teológiu, zakrývate si oči pred vedeckými argumentmi, ignorujete, že zvyšok kresťanského sveta tento neudržateľný postoj už dávno opustil a nemilosrdne šliapete po dôstojnosti ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou.

Viem, teraz poviete, že vy by ste nikdy túto teológiu nepoužili na ospravedlnenie vojny. Teraz ju však jeden použil a to je vážna výzva pre vás. Ako sa s tým porátate. Lebo viete čo? Ak s tým neprestanete, ste spoluvinníkmi tohto bludného učenia, ktorým niekto ospravedlňuje zabíjanie nevinných ľudí.

Tak vám teda radím dištancujte sa od tohto Kirillovho prejavu, ktorým podnecuje a ospravedlňuje útočnú vojnu. A dobre by ste spravili, keby ste žiadali vylúčenie Ruskej pravoslávnej cirkvi z medzinárodných združení, kde sú členmi aj slovenské kresťanské cirkvi (Svetová rada cirkví a Konferencia európskych cirkví).

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska

(Foto: National Catholic Reporter)