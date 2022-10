Vrah zo Zámockej vraždil aj vo vašom mene, homofóbni kresťania.

Viem, všetci tí hrdí nositelia kresťanských a národných hodnôt teraz svorne odsudzujú včerajšiu úkladnú vraždu dvoch mladých gejov.

Azda to aj myslia úprimne a aj im verím, že väčšina z nich by nesiahla po zbrani a nezabíjala ako to urobil ten zradikalizovaný mladík včera v Teplárni.

A predsa ten vrah zo včera vraždil aj v ich mene. V mene všetkých, čo sa zaštiťujú pokryteckými slovami o rešpektovaní gejov a jedným dychom dodávajú, že im ich náboženstvo nedovoľuje tolerovať ich hriech.

Dodnes mi v ušiach znie otázka jedného z evanjelických biskupov: A ty prečo sa tak zastávaš tých teplošov? Vtedy som pochopil, čo je pod pláštikom ich deklarovanej lásky k hriešnikom. Odpor, pohŕdanie a nenávisť.

Tak sa už konečne rozhodnite! Ježiš predsa nemohol od nás chcieť takúto rozpoltenosť. Buď niekoho rešpektujete a máte ho v úcte takého akého ho stvoril Boh a vtedy musíte prijať aj to, že homosexuál žije svoju sexualitu. Alebo homosexuálovi upierate právo na jeho sexuálny život, hovoríte o jeho láske a intímnom živote tými najodpornejšími slovami a potom sú vaše reči o rešpekte pokrytectvom najhrubšieho zrna. Vtedy máte podiel na tom, čo spáchal ten šialenec na Zámockej.

Toto nie je finta progresívneho kresťanstva, pán Matovič. Toto je najhlbšie jadro Kristovej zvesti.

Ježiš to povedal svojim nasledovníkom celkom jasne, keď im vysvetľoval prikázanie Nezabiješ!: „Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: ‚Hlupák‘, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: ‚Blázon‘, musí ísť do ohnivého pekla.“ (Matúš 5,22)

Nazaretský týmito slovami presne vystihol hranicu, na ktorej padajú zábrany a ľudia začínajú byť schopní zabíjať iných. Tou hranicou je moment, keď druhého človeka označíme za menejcenného, keď mu odoprieme základnú ľudskú dôstojnosť. Slúžia na to všetky tie označenia, ktorými iných ľudí vyčleňujeme z okruhu našich seberovných a zaraďujeme ich do inej skupiny.

Je to vlastne veľmi rafinovaná morálna kľučka. Podľa nej povinnosť nezabiť máme len voči ľuďom, ktorých považujeme za rovnakých ľudí, ako sme my. Ak nájdeme spôsob, ktorým dokážeme niekoho vyčleniť z kategórie ľudí, prikázanie Nezabiješ! sa na neho nevzťahuje. Hrozné je, keď ju ľudia povýšia na právnu kľučku a legitimizujú tým zabíjanie miliónov. Presne to stálo za zákonmi, ktoré umožnili holokaust. Presne takto si zdôvodnil vraždenie aj vrah zo Zámockej.

Nedotknuteľnosť dôstojnosti každého človeka je základom súdržnosti ľudskej spoločnosti. V tradícii Abrahámovských náboženstiev je tento základ odvodený od viery, že človek v sebe nosí prvky Božieho majestátu a preto je jeho dôstojnosť nedotknuteľná. V starých orientálnych náboženstvách bol božský obraz privilégiom kráľovských rodov. Od neho odvodzovali svoju legitimitu vládnuť nad ostatnými ľuďmi. Abrahámovské náboženstvá správou o tom, že stvoriteľ každého stvoril na svoj obraz, tento koncept demokratizovali. Každému človeku tým priznali rovnakú dôstojnosť.

Ak sa dnes extrémisti, nacionalisti a novodobí fašisti pasujú za obhajcov kresťanských hodnôt v politickom zápase, nerobia nič iné ako to, čo robili staré orientálne náboženstvá. Vracajú ľudské spoločenstvo k predstavám o nadradenosti určitej rasy, národa alebo kmeňa. Právo na ochranu ľudskej dôstojnosti priznávajú len vybraným skupinám. Tým sa snažia legitimizovať svoje právo ovládať iných, znevažovať ich a urážať. Posúvajú tak svojich obdivovateľov k tej nebezpečnej hranici, za ktorou už je dovolené nielen na facebooku verbálne opľúvať tých iných, ale v reálnom živote ich aj zosmiešňovať, udrieť ich a v konečnom dôsledku tým dať radikálom licenciu na zabíjanie.

Vy, čo blúznite o ochrane tradičných hodnôt pred vymysleným strašiakom LGBTI propagandy, vy kresťanskí a národní politici, vy biskupi, čo donekonečna omieľate vaše miluj hriešnika a nenáviď hriech – zobuďte sa a pozrite sa do očí zdeseným a vystrašeným ľuďom z Teplárne, ich rodičom a súrodencom, priateľom a blízkym. Prestaňte už filozofovať a začnite milovať tak ako nás to učil Kristus.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista

člen predsedníctva Progresívneho Slovenska