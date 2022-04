Cirkev za štátne učí bludy o homosexualite

Maturoval som na tom gymnáziu a vlastne som aj hrdý na to, že si tam držia úroveň. Ozvali sa a zburcovali verejnosť, keď na hodine katolíckeho náboženstva učiteľ podával informácie o homosexualite, ktoré nezodpovedajú súčasnému poznaniu a čo je horšie, stigmatizujú a urážajú ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou.

Je to vlastne celkom irónia. Ľudia, ktorí cítia potrebu poučovať mladých o škodlivosti homosexuality, zároveň urputne bojujú za to, aby sa o homosexualite na školách mlčalo. Takže oni svoje urážlivé bludy šíriť môžu a dokonca sa pri tom odvolávajú na náboženskú slobodu. Odovzdávanie aktuálnych poznatkov sexuológie o ľudskej sexualite mladým ľuďom však považujú za tzv. „LGBTI propagandu“ a najradšej by to zakázali tak ako si to neúspešne chcel nechať potvrdiť Viktor Orbán v referende tento víkend. Na okraj treba poznamenať, že sa inšpiroval Putinom, ktorý takýto zákon už dávnejšie presadil v Rusku.

Ale aby sme v tom mali jasno. To, čo o homosexualite vyučovali učitelia náboženstva študentov a študentky na gymnáziu v Trenčíne, vôbec nie je žiadna výnimka. Učili len to, čo im predpisuje katechizmus a rovnaké bludy o homosexualite zaznievajú na všetkých hodinách katolíckeho náboženstva. Osnovy hodín náboženstva sú výlučne v rukách príslušnej cirkvi a niet dôvodu pochybovať prečo by ten obsah, ktorý v rámci osnov náboženstva vyučovali na gymnáziu v Trenčíne, nevyučovali aj na iných hodinách katolíckeho náboženstva. Je to však asi tak, že na tých hodinách už nesedia tí uvedomelejší študenti a študentky, ktorí by na takýto škodlivý obsah upozornili. Sú tam väčšinou mladí ľudia, ktorí sú lojálni cirkvi a aj keď cítia, že takéto znevažujúce vyjadrenia o homosexuáloch nie sú v poriadku, radšej to neriešia.

Čo sa s tým dá robiť? Žiaľ nič moc. Môžete požiadať štátnu školskú inšpekciu, aby vykonala kontrolu. Tá však zistí len to, že takýto škodlivý obsah je v súlade s osnovami. Okrem toho môže inšpekciu vykonať len osoba poverená príslušnou cirkvou (§13 ods. 3 zákona 596/2003 Z.z.). Čo asi taký inšpektor poslaný cirkvou zistí? Nuž len to, že všetko bolo s kostolným poriadkom. Hoci, keby sa čo i len trochu sám vzdelával, zistil by, že ide o prekonanú teológiu založenú na výkladoch biblických textov spred dvoch storočí.

A kto to všetko platí? Učebnice aj učiteľov platíme všetci z verejných zdrojov. A nie je to z kapitoly ministerstva kultúry, teda z príspevku, ktorý cirkvi dostávajú a o ktorom sa tak mnoho diskutuje, keď sa hovorí o odluke. Nie, to sú peniaze navyše z kapitoly ministerstva školstva.

Aj vám to nesedí, že peniaze určené na vzdelávanie sa používajú na šírenie zaostalých a urážajúcich názorov o homosexualite?

Jediné, čo sa dá spraviť je to, čo urobili študenti a študentky môjho gymnázia v Trenčíne. Hovorte o tom, upozorňujte na to, volajte, burcujte. Lebo ak to pre niekoho aj je s kostolným poriadkom, tak určite to nie je v súlade s tým, čo by malo poskytovať moderné vzdelávanie v otvorenej spoločnosti 21. storočia.

Ondrej Prostredník

teológ a publicista