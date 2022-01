Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím.

Vážený pán biskup Haľko,

Vaše video o vysielaní seriálu RTVS „Priznanie“ bolo homofóbne. Je dobre, že zmizlo z FB. Neviem teraz povedať, či ste ho stiahli Vy - to by som považoval za ten lepší prípad, alebo Vám ho zmazal FB na základe početných nahlásení. Aj to je napokon v istom zmysle dobre, lebo by to znamenalo, že v našej spoločnosti je dostatok ľudí, ktorí majú potrebnú citlivosť a Vaše vyjadrenia ich vyrušili natoľko, že požiadali správcu FB, aby obsah vymazal.

Vo verejnej diskusii však zostáva nepríjemná stopa, ktorá na kosť obnažila Váš postoj ku láskyplnému vzťahu dvoch osôb rovnakého pohlavia. Podľa Vášho vyjadrenia ho považujete za hrozbu pre mravnú výchovu mladých ľudí. Bol by som rád, keby ste slovenskú verejnosť ubezpečili, že stiahnutie obsahu bolo výsledkom Vašej sebareflexie a verejne sa ospravedlnili komunite LGBTQ ľudí, za Vaše homofóbne postoje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyjadrenie lásky a vzájomnej podpory medzi dvomi ľuďmi, áno aj bozkom, nie je pornografia, pán biskup. Tvorcovia seriálu zaradením tejto scény celkom vedome budujú toleranciu našej verejnosti voči vzťahom osôb rovnakého pohlavia, pretože tá je žalostne nízka, ako ste preukázali vo Vašom krátkom videovyjadrení.

Mám pred očami dcéru mojich dvoch priateliek, ktorá vyrastá v ich láskavom náručí a bozky a objatie jej mám je pre ňu samozrejmé, ako chlieb a voda. Je šťastná, bystrá, šantivá a nekonečne pozorná voči iným. To, čo Vy verejne označujete za ohrozenie jej mravnosti, je základným kameňom jej dobrých hodnôt a morálky.

Zamyslite sa prosím nad tým, ako sa Vaše (našťastie) stiahnuté video mohlo hlboko dotknúť tisícok detí, ktoré vychovávajú páry rovnakého pohlavia a zmiasť ich morálny kompas, ktorým je pre ne ich rodina, hoc tvorená párom rovnakého pohlavia.

Zdá sa mi, že málo počúvate pápeža Františka, ktorý jednoznačne povedal, že v civilnom práve by cirkev mala akceptovať právnu ochranu vzťahov osôb rovnakého pohlavia. Verejnoprávna televízia nie je viazaná morálnymi názormi slovenských rímskokatolíckych biskupov. Je dobre, že jej programy scitlivujú spoločnosť aj voči párom rovnakého pohlavia. Nemali by ste tomu Vašimi verejnými vyjadreniami brániť.

Ospravedlňte sa prosím za Vaše video a urobíte veľkú vec a znamenie nádeje pre mnohých ľudí na Slovensku.

S pozdravom,

Ondrej Prostredník